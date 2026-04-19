Varga Barnabásék nagy lépést tettek a görög bajnoki cím felé

Varga Barnabás egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy görög bajnok legyen. A magyar válogatott futballista csapata, az AEK Athén vele a kezdőben a rájátszás 2. fordulójában a legközelebbi riválisát, a PAOK-ot fogadta. Öt pont volt az előnye, azaz lehetett tudni, hogy ha ismét nyer, akkor nagy lépést tesz a fővárosi csapat az aranyérem felé, amelyre a szurkolói három éve várnak. A csapatkapitány Petrosz Mantalosz sérülés miatt nem lehetett ott a pályán, és az első számú gólfelelős Luka Jovicsot a cserék közé nevezte Marko Nikolics vezetőedző. Varga Barnabás viszont ott volt kezdőben, és jól is játszott, többször is közel került a gólszerzéshez. A 36. percben megszerezték a vezetést a házigazdák, a Varga Barnabást őrző Tomasz Kedziora fejelt öngólt Roberto Pereyra bal oldali beadása után.

Varga Barnabás csapata közel van a bajnoki aranyhoz Fotó: Facebook/AEK Athén

Varga Barnabás remekül játszott

A második félidő elején a magyar csatár passzából Zini hagyott ki hatalmas ziccert, majd a 73. percben Aboubakary Koita megduplázta az AEK előnyét, az akció Varga Barnabás remek passzával indult, kiválóan indította a bal szélen felfutó Joao Máriót –, majd a 80. percben Orbelín Pineda villanásával eldőlt a mérkőzés, 3-0-ra győzött az AEK Athén, amely a győzelmével óriási lépést tett a bajnoki cím felé, már nyolc pont az előnye. Varga Barnabás jó teljesítményt nyújtott, 16-ból kilenc fejpárbajt megnyert, a földön egy sikeres párharcot vívott meg, egy szabadrúgást kiharcolt, passzainak 77 százaléka volt pontos, játékából csak a gól hiányzott.