Varga Barnabás

Varga Barnabásék nagy lépést tettek a görög bajnoki cím felé

A görög labdarúgó-bajnokság rájátszásának 2. fordulójában az AEK Athén az őt közvetlenül üldöző PAOK csapatát fogadta, majd 3-0-ra legyőzte, és ezzel jelentős előnyre tett szert a tabellán. Varga Barnabás ott volt az athéni csapatban, de sem gól, sem gólpassz nem fűződik a nevéhez, ám így is hasznosan futballozott.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 19:26
Varga Barnabás jól játszott a PAOK ellen
Varga Barnabás remekül játszott a PAOK ellen, de gólt nem szerzett, a csapata így is nyert, és közel került a bajnoki címhez.
Varga Barnabás egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy görög bajnok legyen. A magyar válogatott futballista csapata, az AEK Athén vele a kezdőben a rájátszás 2. fordulójában a legközelebbi riválisát, a PAOK-ot fogadta. Öt pont volt az előnye, azaz lehetett tudni, hogy ha ismét nyer, akkor nagy lépést tesz a fővárosi csapat az aranyérem felé, amelyre a szurkolói három éve várnak.  A csapatkapitány Petrosz Mantalosz sérülés miatt nem lehetett ott a pályán, és az első számú gólfelelős Luka Jovicsot a cserék közé nevezte Marko Nikolics vezetőedző. Varga Barnabás viszont ott volt  kezdőben, és jól is játszott, többször is közel került a gólszerzéshez. A 36. percben megszerezték a vezetést a házigazdák, a Varga Barnabást őrző Tomasz Kedziora fejelt öngólt Roberto Pereyra bal oldali beadása után.

Varga Barnabás remek csapat tagja
Varga Barnabás csapata közel van a bajnoki aranyhoz

Varga Barnabás remekül játszott

A második félidő elején a magyar csatár passzából Zini hagyott ki hatalmas ziccert, majd a 73. percben Aboubakary Koita megduplázta az AEK előnyét, az akció Varga Barnabás remek passzával indult, kiválóan indította a bal szélen felfutó Joao Máriót –, majd a 80. percben Orbelín Pineda villanásával eldőlt a mérkőzés, 3-0-ra győzött az AEK Athén, amely a győzelmével óriási lépést tett a bajnoki cím felé, már nyolc pont az előnye. Varga Barnabás jó teljesítményt nyújtott, 16-ból kilenc fejpárbajt megnyert, a földön egy sikeres párharcot vívott meg, egy szabadrúgást kiharcolt, passzainak 77 százaléka volt pontos, játékából csak a gól hiányzott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

