Súlyos ára lehet Magyar Péter tisztogatásának, százmilliókat bukhat az állam

Az ügy azonban nem zárult le: Baka az European Court of Human Rightshoz fordult, amely neki adott igazat, és 100 ezer euró megfizetésére kötelezte a magyar államot, hangsúlyozva, hogy a strasbourgi testület nem kártérítési fórum.

A történet azonban itt sem ért véget.

A Tisza támogatóinak egy része radikális elszámoltatást akar

A Tűzfalcsoport információi szerint Baka András a mandátumára járó teljes illetményét nem kapta meg, mivel tanácselnökként fizették, és a most leköszönő kormánnyal csak a különbözetről egyezkedett. A hírek szerint ennek eredménye közel negyedmilliárd forint és részleges jogi védelem lehetett. Mivel közpénzről van szó, a portál úgy gondolja, hogy a Telex közérdekű adatigényléssel fordul majd az új igazságügyi vezetéshez. Politikai szempontból mindenesetre jelentős döntés volt, hogy nem várták meg a hazai kártérítési perek lezárását.

Hasonló módon járt el a leköszönő kormány a nyugdíjba küldött bírák esetében.

Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága döntései után több milliárd forintot fizettek ki a bíráknak arra az időre, amíg nem ítélkezhettek és a megszabott nyugdíjkorhatár után is több évig bíráskodhattak.

A hazai pereket itt sem várták meg.

A Tisza támogatóinak egy része vért akar látni, ennek azonban ára van. Ha a közjogi méltóságok nem mondanak le, mandátumuk lejárta előtt is elmozdíthatók, egy esetleges per azonban politikailag súlyos következményekkel járhat. Könnyen felmerülhet, hogy az új hatalom módszerei már a diktatórikus működés határát súrolják.

És ha végül minden kulcspozícióba Tisza-delegált kerül, joggal merülhet fel a kérdés: mitől lenne ez jogállami megoldás?

– teszi fel a kérdést a Tűzfalcsoport.

Az Index számításai szerint egy alkotmánybíró esetében a kártérítés akár a 450 millió forintot is elérheti. Utódjául elvileg konszenzusos jelöltre lenne szükség, ennek esélye azonban jelenleg inkább csak elméleti.

Az új kormány várhatóan a saját tapasztalatain keresztül szembesül majd ezekkel a kockázatokkal – kérdés, milyen áron. A forradalmi megoldások veszélyeire korábban Hack Péter is figyelmeztetett. A volt szabad demokrata politikus szerint a jogállami keretek figyelmen kívül hagyása akár súlyos társadalmi konfliktusokhoz, szélsőséges esetben polgárháborús helyzethez is vezethet.

