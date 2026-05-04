Súlyos ára lehet Magyar Péter tisztogatásának, százmilliókat bukhat az állam

Megvan a Kúria lehetséges új elnöke? A Tűzfalcsoport értesülései szerint a parlamenti többség Baka András nevét is mérlegelheti, miközben jogászok arra figyelmeztetnek: a közjogi méltóságok erőből történő leváltása súlyos politikai és pénzügyi következményekkel járhat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 11:21
Az ügy azonban nem zárult le: Baka az European Court of Human Rightshoz fordult, amely neki adott igazat, és 100 ezer euró megfizetésére kötelezte a magyar államot, hangsúlyozva, hogy a strasbourgi testület nem kártérítési fórum. 

A történet azonban itt sem ért véget.

 

A Tisza támogatóinak egy része radikális elszámoltatást akar

A Tűzfalcsoport információi szerint Baka András a mandátumára járó teljes illetményét nem kapta meg, mivel tanácselnökként fizették, és a most leköszönő kormánnyal csak a különbözetről egyezkedett. A hírek szerint ennek eredménye közel negyedmilliárd forint és részleges jogi védelem lehetett. Mivel közpénzről van szó, a portál úgy gondolja, hogy a Telex közérdekű adatigényléssel fordul majd az új igazságügyi vezetéshez. Politikai szempontból mindenesetre jelentős döntés volt, hogy nem várták meg a hazai kártérítési perek lezárását.

Hasonló módon járt el a leköszönő kormány a nyugdíjba küldött bírák esetében.

Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága döntései után több milliárd forintot fizettek ki a bíráknak arra az időre, amíg nem ítélkezhettek és a megszabott nyugdíjkorhatár után is több évig bíráskodhattak.

A hazai pereket itt sem várták meg.

A Tisza támogatóinak egy része vért akar látni, ennek azonban ára van. Ha a közjogi méltóságok nem mondanak le, mandátumuk lejárta előtt is elmozdíthatók, egy esetleges per azonban politikailag súlyos következményekkel járhat. Könnyen felmerülhet, hogy az új hatalom módszerei már a diktatórikus működés határát súrolják.

És ha végül minden kulcspozícióba Tisza-delegált kerül, joggal merülhet fel a kérdés: mitől lenne ez jogállami megoldás?

– teszi fel a kérdést a Tűzfalcsoport.

Az Index számításai szerint egy alkotmánybíró esetében a kártérítés akár a 450 millió forintot is elérheti. Utódjául elvileg konszenzusos jelöltre lenne szükség, ennek esélye azonban jelenleg inkább csak elméleti.

Az új kormány várhatóan a saját tapasztalatain keresztül szembesül majd ezekkel a kockázatokkal – kérdés, milyen áron. A forradalmi megoldások veszélyeire korábban Hack Péter is figyelmeztetett. A volt szabad demokrata politikus szerint a jogállami keretek figyelmen kívül hagyása akár súlyos társadalmi konfliktusokhoz, szélsőséges esetben polgárháborús helyzethez is vezethet.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
