Hamarosan megszűnhet egy légitársaság, csődhullámra figyelmeztetnek a szakértők

A légitársaságok beszámolói alapján kirajzolódik a közel-keleti konfliktus légi közlekedésre gyakorolt negatív hatása. A kerozin ára rövid időn belül a duplájára emelkedett és több helyen is hiány jelentkezik a repülőgép-üzemanyagból, ami miatt az iparág rég nem látott csődhullámmal nézhet szembe. Számos repülőtársaság ezres nagyságrendben jelentett be járattörléseket, többen extra díjakat számítanak fel, sőt egy cég bevezette azt a gyakorlatot, hogy utólag is drágíthat a korábban vásárolt repülőjegyeken.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 10:32
Számos légitársaság került bajba, csődhullámra figyelmeztetnek a szakértők
Számos nagy légitársaság megszorításokat vezet be

A Lufthansa Group a következő hat hónapban mintegy 20 ezer járatot töröl, hogy csökkentse az üzemanyag-felhasználást. A cég magyarázata szerint az intézkedés oka az, hogy a kerozin ára rövid időn belül megduplázódott. A társaság több útvonalat teljesen megszüntetett és a regionális leányvállalata – a Lufthansa CityLine – veszteséges, rövid távú járatait is. 

A United Airlines vezérigazgatója közölte, hogy akár 15–20 százalékos jegyáremelésre is szükség lehet. 

A légitársaság már így is több áremelést véghez vitt és megemelte a poggyászdíjakat is. Hasonló lépésekre szánta el magát az American Airlines, a Delta Air Lines, az Alaska Air és a Southwest Airlines is.

Európában is rossz a helyzet

Az Air France-KLM drágítja a hosszú távú járatok jegyárait, míg a holland KLM több mint 150 európai járatot törölt. A SAS áprilisban ezer járat közlekedését állította le, a norvég Norse Atlantic pedig megszüntette London és Los Angeles közötti repülőjáratát. 

Több légitársaság is üzemanyagfelárakat vezetett be: az Indigo és Akasa Air, a Cathay Pacific és Hong Kong Airlines, valamint a SunExpress is pluszdíjakat számít fel az utasoknak. 

Egyes légitársaságok – például a spanyol Volotea – utólagos drágítás lehetőségét is beépítették az árképzésbe.

Ugyanakkor néhány vállalat igyekszik megnyugtatni az utasokat. Az EasyJet, a Jet2 és a TUI is közölte, hogy nem terhelik rá az extra üzemanyagköltségeket a már lefoglalt repülőjegyekre. Az Európai Bizottság már javasolt intézkedéseket az európai üzemanyag-ellátás stabilizálására, miközben Nagy-Britannia arra kérte a finomítókat, hogy maximalizálják a repülőgép-üzemanyag előállítását.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
