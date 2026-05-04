Hamarosan megszűnhet egy légitársaság, csődhullámra figyelmeztetnek a szakértők

Számos nagy légitársaság megszorításokat vezet be

A Lufthansa Group a következő hat hónapban mintegy 20 ezer járatot töröl, hogy csökkentse az üzemanyag-felhasználást. A cég magyarázata szerint az intézkedés oka az, hogy a kerozin ára rövid időn belül megduplázódott. A társaság több útvonalat teljesen megszüntetett és a regionális leányvállalata – a Lufthansa CityLine – veszteséges, rövid távú járatait is.

A United Airlines vezérigazgatója közölte, hogy akár 15–20 százalékos jegyáremelésre is szükség lehet.

A légitársaság már így is több áremelést véghez vitt és megemelte a poggyászdíjakat is. Hasonló lépésekre szánta el magát az American Airlines, a Delta Air Lines, az Alaska Air és a Southwest Airlines is.

Európában is rossz a helyzet

Az Air France-KLM drágítja a hosszú távú járatok jegyárait, míg a holland KLM több mint 150 európai járatot törölt. A SAS áprilisban ezer járat közlekedését állította le, a norvég Norse Atlantic pedig megszüntette London és Los Angeles közötti repülőjáratát.

Több légitársaság is üzemanyagfelárakat vezetett be: az Indigo és Akasa Air, a Cathay Pacific és Hong Kong Airlines, valamint a SunExpress is pluszdíjakat számít fel az utasoknak.

Egyes légitársaságok – például a spanyol Volotea – utólagos drágítás lehetőségét is beépítették az árképzésbe.

Ugyanakkor néhány vállalat igyekszik megnyugtatni az utasokat. Az EasyJet, a Jet2 és a TUI is közölte, hogy nem terhelik rá az extra üzemanyagköltségeket a már lefoglalt repülőjegyekre. Az Európai Bizottság már javasolt intézkedéseket az európai üzemanyag-ellátás stabilizálására, miközben Nagy-Britannia arra kérte a finomítókat, hogy maximalizálják a repülőgép-üzemanyag előállítását.