Az Európai Bizottság új lépésekkel kezelné az energiaválságot

Az uniós biztos közölte: az Európai Bizottság még a nyár előtt villamosítást célzó cselekvési tervet mutat be. A terv az ipari, közlekedési és építőipari ágazatok villamosítását akadályozó tényezők felszámolására irányuló intézkedéseket tartalmaz, valamint javaslatokat a hazai termelésű tiszta energiára való áttérés felgyorsítására az olaj, a gáz és a fosszilis üzemanyagok helyettesítése érdekében.

A brüsszeli testület megerősítené a hálózati rendszert, melyhez bekapcsolná a szél- és megújuló erőműveket, beleértve a tengeri szélerőműveket és a vízerőműveket is – tájékoztatott az uniós biztos.

Közölte továbbá, az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot fog benyújtani a hálózati díjakról és az adózásról annak biztosítására, hogy a villamosenergiát kevesebb adó terhelje, mint a fosszilis tüzelőanyagokat.