Európai Bizottság

Az Európai Bizottság új lépésekkel kezelné az energiaválságot

Brüsszel is kezdi megérezni a válság hatásait, Dan Jorgensen pedig már konkrét lépéseket is ismertetett. Az Európai Bizottság intézkedések sorával kívánja felgyorsítani az átállást a hazai energiára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 1:00
Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A nemzeti vészhelyzeti intézkedéseket, különösen a repülőgépüzemanyag és a dízelolaj rendelkezésre állására irányuló intézkedéseket, beleértve az olajfinomítók termelési kapacitásait, szorosan össze kell hangolni – szögezte le.

Az Európai Bizottság új megfigyelőközpontot hoz létre, amely a közlekedés területén használt üzemanyagok uniós termelését, importját, exportját és készletszintjét követné nyomon. Ez – mint kifejtette – lehetővé teszi majd a lehetséges hiányok gyors azonosítását, és a készletek vészhelyzeti felszabadítása esetén célzott intézkedések meghozatalát a kiegyensúlyozott üzemanyagelosztás fenntartása érdekében.

A brüsszeli testület által javasolt célzott és átmeneti intézkedések között szerepel a fogyasztók, köztük az ipar védelme az árcsúcsokkal szemben. Ez magában foglalhatja egyebek mellett a célzott jövedelemtámogatási rendszereket, az energiautalványokat, valamint a kiszolgáltatott háztartások villamosenergiájára kivetett jövedéki adójának csökkentését.

Az uniós biztos közölte: az Európai Bizottság még a nyár előtt villamosítást célzó cselekvési tervet mutat be. A terv az ipari, közlekedési és építőipari ágazatok villamosítását akadályozó tényezők felszámolására irányuló intézkedéseket tartalmaz, valamint javaslatokat a hazai termelésű tiszta energiára való áttérés felgyorsítására az olaj, a gáz és a fosszilis üzemanyagok helyettesítése érdekében.

A brüsszeli testület megerősítené a hálózati rendszert, melyhez bekapcsolná a szél- és megújuló erőműveket, beleértve a tengeri szélerőműveket és a vízerőműveket is – tájékoztatott az uniós biztos.

Közölte továbbá, az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot fog benyújtani a hálózati díjakról és az adózásról annak biztosítására, hogy a villamosenergiát kevesebb adó terhelje, mint a fosszilis tüzelőanyagokat.

„A jelenlegi válságban a gyorsaság és a legjobb hatás elérése a legfontosabb” – fogalmazott Jorgensen, majd kiemelte: az Európai Bizottság segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben ki tudják használni a rendelkezésre álló uniós finanszírozást. A közpénzek önmagukban azonban nem fedezik az energetikai átállás jelentős beruházási igényeit – hívta fel a figyelmet az uniós biztos, majd emlékeztetett: a magánberuházások mozgósítására a brüsszeli testület nemrégiben stratégiát fogadott el a tiszta energiába történő beruházások felgyorsítása érdekében.

Borítókép: Dan Jorgensen energiaügyi biztos (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu