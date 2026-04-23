Az Európai Bizottság új lépésekkel kezelné az energiaválságot

A nemzeti vészhelyzeti intézkedéseket, különösen a repülőgépüzemanyag és a dízelolaj rendelkezésre állására irányuló intézkedéseket, beleértve az olajfinomítók termelési kapacitásait, szorosan össze kell hangolni – szögezte le.
Az Európai Bizottság új megfigyelőközpontot hoz létre, amely a közlekedés területén használt üzemanyagok uniós termelését, importját, exportját és készletszintjét követné nyomon. Ez – mint kifejtette – lehetővé teszi majd a lehetséges hiányok gyors azonosítását, és a készletek vészhelyzeti felszabadítása esetén célzott intézkedések meghozatalát a kiegyensúlyozott üzemanyagelosztás fenntartása érdekében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!