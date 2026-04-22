Brüsszel ellen lázad Matteo Salvini

Salvini az uniós miniszteri ülésen ismertette az olasz kormány azon intézkedéseit, amelyeket az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére és a szállítmányozási szektor támogatására hoztak.

A miniszter leszögezte, hogy az Öböl-menti válság okozta gazdasági sokk kezeléséhez elengedhetetlen a stabilitási paktum szabályainak rugalmasabbá tétele vagy felfüggesztése.

A politikus „ostobaság paktumának” és „kényszerzubbonynak” nevezte az uniós szabályrendszert, amely véleménye szerint jelenleg gátolja az európai gazdaság fejlődését és a válságkezelést. Emellett a környezetvédelmi szabályozások lazítását is szorgalmazza, mivel azok álláspontja szerint jelenleg aránytalanul nagy terhet rónak az ágazatra.

Matteo Salvini kormányfő-helyettes az olasz sajtónak nyilatkozva élesen kritizálta az Európai Unió gazdasági korlátozásait az energiaválság idején. Úgy fogalmazott, nem zárja le Olaszországot csak azért, mert Brüsszelt idióták irányítják. Hozzáfűzte, aggódik, mert aki jelenleg Brüsszelt vezeti, az vagy egy marslakó, vagy rosszhiszemű. Az energiaválság, a gázolaj, a villany és a gáz ára – és ebből adódóan a családok bevásárlókosara és a vállalkozások költségei – miatt a rendszer az összeomlást kockáztatja.