Brüsszel ellen lázad Matteo Salvini

Brüsszelt idióták vezetik, az olasz gazdaság azonban nem dőlhet be a stabilitási paktum miatt – szögezte le Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes. Az olasz háztartásokat sokkhatásként érte az energiakrízis, a kormány keze azonban meg van kötve. A brüsszeli szabályozás miatt nem tudják segíteni a bajba jutott lakosságot.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 04. 22. 13:05
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és közlekedési miniszter sürgető felhívást intézett az Európai Unióhoz a gazdasági szabályozások enyhítése érdekében. Hangsúlyozta: Olaszország megbénulásához vezethet, ha Brüsszel nem változtat az eddigi irányvonalon. 

Salvini az uniós miniszteri ülésen ismertette az olasz kormány azon intézkedéseit, amelyeket az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére és a szállítmányozási szektor támogatására hoztak. 

A miniszter leszögezte, hogy az Öböl-menti válság okozta gazdasági sokk kezeléséhez elengedhetetlen a stabilitási paktum szabályainak rugalmasabbá tétele vagy felfüggesztése.

A politikus „ostobaság paktumának” és „kényszerzubbonynak” nevezte az uniós szabályrendszert, amely véleménye szerint jelenleg gátolja az európai gazdaság fejlődését és a válságkezelést. Emellett a környezetvédelmi szabályozások lazítását is szorgalmazza, mivel azok álláspontja szerint jelenleg aránytalanul nagy terhet rónak az ágazatra.

Matteo Salvini kormányfő-helyettes az olasz sajtónak nyilatkozva élesen kritizálta az Európai Unió gazdasági korlátozásait az energiaválság idején. Úgy fogalmazott, nem zárja le Olaszországot csak azért, mert Brüsszelt idióták irányítják. Hozzáfűzte, aggódik, mert aki jelenleg Brüsszelt vezeti, az vagy egy marslakó, vagy rosszhiszemű. Az energiaválság, a gázolaj, a villany és a gáz ára – és ebből adódóan a családok bevásárlókosara és a vállalkozások költségei – miatt a rendszer az összeomlást kockáztatja. 

Salvini elmondta, hogy fennáll a veszélye a közúti fuvarozás leállásának, de ha nem változtatnak az európai szabályokon, ha nem törlik el a korlátozásokat, ezt az „átkozott stabilitási paktumot”, amely blokkolja a kormányt, hogy segítse a bajbajutottakat, akkor Olaszország a leállást kockáztatja.

Leszögezte, hogy nem áll szándékában újabb lezárásokat bevezetni vagy iskolákat, kórházakat bezárni. A nehézségekre Brüsszel azt válaszolja: dolgozzatok kevesebbet, utazzatok kevesebbet, kapcsoljátok le a villanyt és ne menjetek ki a házból – számolt be Salvini, majd újra nyomatékosította: „Nem lesznek újabb lezárások!” A politikai vezető úgy fogalmazott, vagy megengedi Brüsszel a kormánynak, hogy az olaszok pénzét a nehéz helyzetben lévők megsegítésére használja, vagy egyedül fognak cselekedni. Mindenesetre nem hagyják magukat.

Elmondta, reméli, hogy Brüsszelben észhez térnek, és hagyják, hogy Olaszország azt tegye, amit tennie kell és tenni akar, különben a csődöt kockáztatja. Nemcsak Olaszország vár, hanem más európai országok is várnak, amelyeknek ugyanolyan nehézségeik vannak. Arra várnak, hogy Brüsszel kimondja: felfüggesztik a stabilitási paktumot. Salvini kijelentette: a jelenlegi válság akkora, hogy a régi szabályokat meg kell haladni. 

Abszurdnak nevezte, hogy Olaszország jelenleg a katonai kiadások miatt lépheti át a régi szabályokat. – Vagyis az olasz kormány elkölthet tízmilliárdot fegyvervásárlásra, de nem tehet be tízmilliárd eurót a bajba jutott polgárok és vállalatok zsebébe? Ez őrültség!

 – szólt felháborodva a kormányfő-helyettes.

Végül azzal zárta, Olaszország nem várhat hónapokig, mert akkor már késő lesz. Ha megérkezik a javaslat Brüsszeltől, amit sokan várnak, az jó, ellenkező esetben ők maguk fognak intézkedni. Nem a franciák, a lengyelek vagy a németek pénzét akarják. Az olaszok pénzét akarják az olaszokra költeni. A szabályok ma ezt nem teszik lehetővém de Olaszország nem dőlhet be csak azért, mert Brüsszelt idióták irányítják – zárta nyilatkozatát Salvini.

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: AFP)

