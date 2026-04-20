Energiaválság: a fuvarozók sztrájkba kezdenek Olaszországban

Újabb feszült szakaszba lépett az üzemanyagárak miatti válság Olaszországban. Miközben a gázolaj ára tartósan 2 euró felett mozog, a fuvarozók szakmai szervezetei drasztikus lépésre szánták el magukat. Az ország teljes szállítmányozási láncának megbénításával kényszerítik a kormányt azonnali beavatkozásra.

Jánosi Dalma
2026. 04. 20. 12:46
Fotó: MATTEO DELLA TORRE Forrás: NurPhoto
Ma éjféltől egészen április 25-ig teljes közúti blokád várható, amely mintegy 100 várost érint. A fuvarozók holnapra tüntetést és útlezárást terveznek az autópályák kijáratánál. 

A fuvarozók szerint a helyzet tarthatatlan, miután üzemeltetési költségeik az egekbe szöktek 
(Fotó: MATTEO DELLA TORRE / NurPhoto)

Nehéz napok várnak a lakosságra: a fuvarozók leállása az áruellátás akadozását, ezáltal az árak megugrását vagy üres polcokat eredményezhet, hiszen Olaszországban az áruk 80 százalékát közúton szállítják. A kamionosok szerint a közel-keleti feszültségek okozta áremelkedés miatt nem lehet tovább várni. Mivel a gázolaj ára literenként 2 euró körül mozog, az üzemeltetési költségek az egekbe szöktek, a fuvarozás pedig ráfizetésessé vált. 

Az érdekképviseleti szervezetek bejelentették, hogy ismétlődő blokádokra kell felkészülni, május közepétől újabb ötnapos munkabeszüntetést terveznek. A helyzet rendkívül feszült, sokan öngyilkosságnak tartják a sztrájkot. Az egyhetes országos blokád akár egymilliárd eurós kiesést is okozhat az ágazatnak, ez pedig sokkal nagyobb összeg, mint amekkora állami támogatást ki tudnának kényszeríteni a kormánytól. 

A szállítási lánc megbénulása az egész nemzetgazdaságot térdre kényszerítheti. Ha leáll a közúti szállítás, újabb inflációs hullám indul el, miközben kiürülnek a boltok polcai.

Az olasz lapok arról számolnak be, hogy Olaszország az utóbbi hetekben egy új, drasztikus gazdasági valósággal szembesült. Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása véget vetett a 2025-ös év viszonylagos árstabilitásának. Az olasz háztartások, amelyek éppen csak fellélegeztek a korábbi évek inflációs nyomása alól, most egy minden eddiginél súlyosabb élelmiszerár-robbanással küzdenek.

Az olasz gazdák szövetségének (Coldiretti) jelentése szerint, fenntarthatatlan költségekkel néznek szembe. A traktorok üzemanyagától kezdve az üvegházak fűtéséig, a műtrágya áráig minden megdrágult. 

Ez a láncreakció közvetlenül a boltok polcain csapódik le, ahol az alapvető élelmiszerek ára március óta átlagosan 2,4 százalékkal emelkedett, de egyes szektorokban ennél sokkal súlyosabb a helyzet. A zöldségek és gyümölcsök árán a legerősebben érzékelhető. A padlizsán, az articsóka 8,8 százalékkal, valamint a karfiol és brokkoli ára 7,2 százalékkal emelkedett. 

Az állati termékek ára, a tojás 8,5 százalékkal, a marhahús 8,4 százalékkal és a birkahús 7,2 százalékkal nőtt. A növényi olajok ára 5,1 százalékkal emelkedett meg egyetlen hónap alatt a konfliktus kezdete óta. A római és milánói piacokon a vásárlók sokkolva figyelik a friss zöldségek és gyümölcsök árát.

A szállítási költségek megugrása miatt a szezonális termékek, mint a cukkini vagy a paradicsom ára olyan szintre emelkedett, hogy sok család számára luxuscikké váltak. A gazdasági elemzők szerint a legrosszabb még hátravan.

Ha a katonai konfliktus elhúzódik, az élelmiszer-infláció Olaszországban 2026 végére elérheti a 15-18 százalékot is. A kormány már most rendkívüli támogatási csomagokról tárgyal, hogy megfékezze a társadalmi feszültséget, miközben a lakosság kénytelen visszatérni a takarékosabb étkezési szokásokhoz, előtérbe helyezve a tészta- és rizsféléket a drága húsok és friss áruk helyett.

Borítókép: Kamion egy olasz autópályán (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
