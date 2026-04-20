Energiaválság: a fuvarozók sztrájkba kezdenek Olaszországban

Ma éjféltől egészen április 25-ig teljes közúti blokád várható, amely mintegy 100 várost érint. A fuvarozók holnapra tüntetést és útlezárást terveznek az autópályák kijáratánál.

A fuvarozók szerint a helyzet tarthatatlan, miután üzemeltetési költségeik az egekbe szöktek

Nehéz napok várnak a lakosságra: a fuvarozók leállása az áruellátás akadozását, ezáltal az árak megugrását vagy üres polcokat eredményezhet, hiszen Olaszországban az áruk 80 százalékát közúton szállítják. A kamionosok szerint a közel-keleti feszültségek okozta áremelkedés miatt nem lehet tovább várni. Mivel a gázolaj ára literenként 2 euró körül mozog, az üzemeltetési költségek az egekbe szöktek, a fuvarozás pedig ráfizetésessé vált.

Az érdekképviseleti szervezetek bejelentették, hogy ismétlődő blokádokra kell felkészülni, május közepétől újabb ötnapos munkabeszüntetést terveznek. A helyzet rendkívül feszült, sokan öngyilkosságnak tartják a sztrájkot. Az egyhetes országos blokád akár egymilliárd eurós kiesést is okozhat az ágazatnak, ez pedig sokkal nagyobb összeg, mint amekkora állami támogatást ki tudnának kényszeríteni a kormánytól.