Drasztikus növekedésnek indult az energiaszegénység Olaszországban a 2026-os év első negyedévében. A Kézművesek és Kisvállalkozások Szövetségének legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy a jelenség ma már mintegy 5,3 millió embert, azaz 2,4 millió családot érint közvetlenül.
Növekszik az energiaszegénység Olaszországban
Milliókat érint Olaszországban az energiaszegénység, az iráni háború sokkhatásként érte az energiapiacot. Egyre többen kénytelenek lemondani a hétköznapi kényelemről, lekapcsolni a fűtőtesteket vagy a nyári szezonban a légkondicionálókat, és csökkenteni otthonuk világítását is.
Ők anyagi nehézségeik miatt képtelenek otthonuk megfelelő fűtésére vagy világítására. A helyzet súlyosbodása mögött elsősorban a közelmúltban kirobbant iráni konfliktus áll, amely az elmúlt bő egy hónapban valóságos sokkot okozott az energiahordozók piacán. A bizonytalan nemzetközi helyzet hatására a földgáz ára 6,3 százalékkal, az áramé pedig 6,7 százalékkal emelkedett rövid idő alatt.
Az előrejelzések szerint ez a hirtelen drágulás az idei év folyamán összesen 5,4 milliárd euró pluszköltséget ró az olasz háztartásokra, tovább apasztva a családok elkölthető jövedelmét. A gazdagabb északi tartományokban, például Lombardiában a legnagyobb az áremelkedés mértéke, a szegénységi mutatók a déli régiókban (Puglia, Calabria Molise) a legkritikusabbak.
Fokozottan nehéz helyzetben vannak az egyéni vállalkozók és kisiparosok, akiket duplán sújt a válság. Egyrészt otthoni felhasználóként kell kifizetniük a megemelt rezsit, másrészt üzletük vagy műhelyük fenntartása is egyre drágább, ami felemészti a csekély haszonkulcsukat. Az energiaszegénység nem csupán a kifizetetlen számlákban mérhető. Családok ezrei döntenek úgy a tartozások elkerülése érdekében, hogy önként lemondanak az alapvető kényelemről: télen nem kapcsolják be a fűtést, nyáron eltekintenek a hűtéstől, vagy kénytelenek penészes, egészségtelen ingatlanokban élni, mivel nincs tőkéjük a szükséges energetikai korszerűsítésekre.
Az olasz kormány és az energiaügyi hatóság 2026 tavaszán több, részben automatikus, részben rendkívüli intézkedéssel igyekszik tompítani az iráni konfliktus okozta árrobbanást. A beavatkozások két fő pilléren nyugszanak. A már meglévő szociális bónuszok emelésén és egy új, egyszeri támogatáson.
A megemelkedett rezsiköltségek enyhítésére egy rendkívüli rezsicsökkentő hozzájárulást vezettek be, melynek értelmében a leginkább rászoruló családok egy egyszeri, 115 eurós soron kívüli támogatást kapnak.
Ez azt a 2,7 millió családot illeti, amely már jogosult az alapvető szociális bónuszra. Újdonságnak számít, hogy a kabinet próbál segíteni azoknak is, akik nem számítanak mélyszegénynek, de a rezsi már megterheli őket. Ők akár 60 eurós kedvezményt is kaphatnak a számlákból. Bár az olasz kormány már tett lépéseket a terhek enyhítésére, a fogyasztóvédelmi szervezetek és a lakosság szerint ezek az intézkedések a háborús infláció mértékéhez képest elégtelenek.
A fogyasztók még komolyabb beavatkozásokat sürgetnek. Elvárják azt is, hogy a kormány és az energiaügyi hatóság keményebben büntesse azokat az energiakereskedőket, akik a közel-keleti konfliktust ürügyként használják fel az árak indokolatlan, spekulatív emelésére. Sokan követelik az energiacégek extraprofitjának megadóztatását és annak közvetlen visszaforgatását a lakossági támogatásokba.
A helyzetet az is bonyolítja, hogy az energiaszegények többsége elavult, rosszul szigetelt lakásokban él. A lakosság olyan célzott támogatásokat vár, amelyek nemcsak a számlák kifizetésében segítenek, hanem lehetővé teszik a nyílászárók cseréjét vagy a fűtésrendszer korszerűsítését, mely a legszegényebbek számára önerő nélkül lehetetlen.
Borítókép: Gáztűzhely – illusztráció (Fotó: AFP)
