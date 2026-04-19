Növekszik az energiaszegénység Olaszországban

Milliókat érint Olaszországban az energiaszegénység, az iráni háború sokkhatásként érte az energiapiacot. Egyre többen kénytelenek lemondani a hétköznapi kényelemről, lekapcsolni a fűtőtesteket vagy a nyári szezonban a légkondicionálókat, és csökkenteni otthonuk világítását is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 5:10
Gáztűzhely – illusztráció (Fotó: AFP)
Drasztikus növekedésnek indult az energiaszegénység Olaszországban a 2026-os év első negyedévében. A Kézművesek és Kisvállalkozások Szövetségének legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy a jelenség ma már mintegy 5,3 millió embert, azaz 2,4 millió családot érint közvetlenül. 

Ők anyagi nehézségeik miatt képtelenek otthonuk megfelelő fűtésére vagy világítására. A helyzet súlyosbodása mögött elsősorban a közelmúltban kirobbant iráni konfliktus áll, amely az elmúlt bő egy hónapban valóságos sokkot okozott az energiahordozók piacán. A bizonytalan nemzetközi helyzet hatására a földgáz ára 6,3 százalékkal, az áramé pedig 6,7 százalékkal emelkedett rövid idő alatt. 

Az előrejelzések szerint ez a hirtelen drágulás az idei év folyamán összesen 5,4 milliárd euró pluszköltséget ró az olasz háztartásokra, tovább apasztva a családok elkölthető jövedelmét. A gazdagabb északi tartományokban, például Lombardiában a legnagyobb az áremelkedés mértéke, a szegénységi mutatók a déli régiókban (Puglia, Calabria Molise) a legkritikusabbak.

Fokozottan nehéz helyzetben vannak az egyéni vállalkozók és kisiparosok, akiket duplán sújt a válság. Egyrészt otthoni felhasználóként kell kifizetniük a megemelt rezsit, másrészt üzletük vagy műhelyük fenntartása is egyre drágább, ami felemészti a csekély haszonkulcsukat. Az energiaszegénység nem csupán a kifizetetlen számlákban mérhető. Családok ezrei döntenek úgy a tartozások elkerülése érdekében, hogy önként lemondanak az alapvető kényelemről: télen nem kapcsolják be a fűtést, nyáron eltekintenek a hűtéstől, vagy kénytelenek penészes, egészségtelen ingatlanokban élni, mivel nincs tőkéjük a szükséges energetikai korszerűsítésekre.

Az olasz kormány és az energiaügyi hatóság 2026 tavaszán több, részben automatikus, részben rendkívüli intézkedéssel igyekszik tompítani az iráni konfliktus okozta árrobbanást. A beavatkozások két fő pilléren nyugszanak. A már meglévő szociális bónuszok emelésén és egy új, egyszeri támogatáson. 

A megemelkedett rezsiköltségek enyhítésére egy rendkívüli rezsicsökkentő hozzájárulást vezettek be, melynek értelmében a leginkább rászoruló családok egy egyszeri, 115 eurós soron kívüli támogatást kapnak.

Ez azt a 2,7 millió családot illeti, amely már jogosult az alapvető szociális bónuszra. Újdonságnak számít, hogy a kabinet próbál segíteni azoknak is, akik nem számítanak mélyszegénynek, de a rezsi már megterheli őket. Ők akár 60 eurós kedvezményt is kaphatnak a számlákból. Bár az olasz kormány már tett lépéseket a terhek enyhítésére, a fogyasztóvédelmi szervezetek és a lakosság szerint ezek az intézkedések a háborús infláció mértékéhez képest elégtelenek.

A fogyasztók még komolyabb beavatkozásokat sürgetnek. Elvárják azt is, hogy a kormány és az energiaügyi hatóság keményebben büntesse azokat az energiakereskedőket, akik a közel-keleti konfliktust ürügyként használják fel az árak indokolatlan, spekulatív emelésére. Sokan követelik az energiacégek extraprofitjának megadóztatását és annak közvetlen visszaforgatását a lakossági támogatásokba.

A helyzetet az is bonyolítja, hogy az energiaszegények többsége elavult, rosszul szigetelt lakásokban él. A lakosság olyan célzott támogatásokat vár, amelyek nemcsak a számlák kifizetésében segítenek, hanem lehetővé teszik a nyílászárók cseréjét vagy a fűtésrendszer korszerűsítését, mely a legszegényebbek számára önerő nélkül lehetetlen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

