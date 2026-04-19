Növekszik az energiaszegénység Olaszországban

Ők anyagi nehézségeik miatt képtelenek otthonuk megfelelő fűtésére vagy világítására. A helyzet súlyosbodása mögött elsősorban a közelmúltban kirobbant iráni konfliktus áll, amely az elmúlt bő egy hónapban valóságos sokkot okozott az energiahordozók piacán. A bizonytalan nemzetközi helyzet hatására a földgáz ára 6,3 százalékkal, az áramé pedig 6,7 százalékkal emelkedett rövid idő alatt.

Az előrejelzések szerint ez a hirtelen drágulás az idei év folyamán összesen 5,4 milliárd euró pluszköltséget ró az olasz háztartásokra, tovább apasztva a családok elkölthető jövedelmét. A gazdagabb északi tartományokban, például Lombardiában a legnagyobb az áremelkedés mértéke, a szegénységi mutatók a déli régiókban (Puglia, Calabria Molise) a legkritikusabbak.

Fokozottan nehéz helyzetben vannak az egyéni vállalkozók és kisiparosok, akiket duplán sújt a válság. Egyrészt otthoni felhasználóként kell kifizetniük a megemelt rezsit, másrészt üzletük vagy műhelyük fenntartása is egyre drágább, ami felemészti a csekély haszonkulcsukat. Az energiaszegénység nem csupán a kifizetetlen számlákban mérhető. Családok ezrei döntenek úgy a tartozások elkerülése érdekében, hogy önként lemondanak az alapvető kényelemről: télen nem kapcsolják be a fűtést, nyáron eltekintenek a hűtéstől, vagy kénytelenek penészes, egészségtelen ingatlanokban élni, mivel nincs tőkéjük a szükséges energetikai korszerűsítésekre.