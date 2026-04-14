Válaszút előtt áll Meloni

Súlyos gazdasági recesszió fenyegeti Olaszországot, az energiaválság politikai válaszút elé állítja Giorgia Melonit. Az olaszok sürgős beavatkozásokat sürgetnek a energiaárak miatt nehéz helyzetbe került családok és a vállalatok megsegítésére, ezt azonban csak az államadóság további növelésével lehet kivitelezni.

2026. 04. 14. 21:01
Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke (Fotó: AFP)
Összetett válsággal kell megküzdenie a Giorgia Meloni vezette kormánynak. A geopolitikai feszültségek, az elhibázott energiastratégiák és a szigorú uniós szabályok súlyos gazdasági visszaeséshez vezethetnek. 

Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter drámai hangon figyelmeztetett, hogy amennyiben az energia- és üzemanyagárak tartósan magasak maradnak, a recesszió elkerülhetetlen lesz. A kabinet célja, hogy Brüsszelnél elérje a stabilitási és növekedési paktum költségvetési szigorának enyhítését. 

Olaszország számára az államadósság további növelése az egyetlen módja annak, hogy támogassák a rezsiköltségek alatt roskadozó családokat és teljesítsék a NATO-nak vállalt védelmi kiadásokat. 

A válság egyik fontos aspektusa a bérek elértéktelenedése. A reaálbérek vásárlóereje több mint tíz százalékkal csökkent 2019 óta, a vállalatok képtelenek érdemi fizetésemelést biztosítani. Egyes kritikusok szerint ideológiai öngyilkosság volt az orosz gázról való drasztikus lemondás, amely térdre kényszerítette Olaszországot. Egyre többen sürgetik, hogy Meloni vegye fel a kapcsolatokat Moszkvával az energiaellátás stabilizálása érdekében. 

Az olasz miniszterelnök nehéz helyzetben van, választania kell a brüsszeli ideológiák és a fenyegető gazdasági összeomlás között.

Számos kritika éri az olasz politikát, amiért ideológiai makacsságból továbbra ragaszkodik az orosz gáz elutasításához. A szakértők szerint az energiabiztonság nem lehet ideológiai kérés, hiszen a gazdaság túlélését fenyegeti. 

Ha az energiaárak tovább emelkednek, az olasz ipar leállhat, és akár olyan extrém forgatókönyvek is megvalósulhatnak, mint a légi közlekedés megbénulása heteken belül.

Az ukrajnai háború előtt Olaszország gázszükségletének 40-45 százalékát az oroszok fedezték, ami mára öt-tíz százalékra csökkent. A tények azt bizonyítják, hogy a stratégia nem érte el a célját. 

Oroszország nem hagyott fel a háborúval, viszont az európai gazdaság súlyos károkat szenvedett.

Szakértők szerint Meloninak Silvio Berlusconi politikai örökségét kellene követnie, aki jó kapcsolatokat ápolt az orosz elnökkel, és ezt Olaszország javára tudta fordítani. Az ipar és az ország biztonsága érdekében vállalni kell a politikailag kényelmetlen lépést is: a diplomáciai csatornák újranyitását Moszkva felé.

 

