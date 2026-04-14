Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter drámai hangon figyelmeztetett, hogy amennyiben az energia- és üzemanyagárak tartósan magasak maradnak, a recesszió elkerülhetetlen lesz. A kabinet célja, hogy Brüsszelnél elérje a stabilitási és növekedési paktum költségvetési szigorának enyhítését.

Olaszország számára az államadósság további növelése az egyetlen módja annak, hogy támogassák a rezsiköltségek alatt roskadozó családokat és teljesítsék a NATO-nak vállalt védelmi kiadásokat.

A válság egyik fontos aspektusa a bérek elértéktelenedése. A reaálbérek vásárlóereje több mint tíz százalékkal csökkent 2019 óta, a vállalatok képtelenek érdemi fizetésemelést biztosítani. Egyes kritikusok szerint ideológiai öngyilkosság volt az orosz gázról való drasztikus lemondás, amely térdre kényszerítette Olaszországot. Egyre többen sürgetik, hogy Meloni vegye fel a kapcsolatokat Moszkvával az energiaellátás stabilizálása érdekében.

Az olasz miniszterelnök nehéz helyzetben van, választania kell a brüsszeli ideológiák és a fenyegető gazdasági összeomlás között.