Olaszország kormánya kénytelen szembenézni egy esetleges energetikai megszorítás lehetőségével, miután a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása közvetlen veszélybe sodorta az ország energiaellátását.
Megszorításokra készül Róma az energiaválság kezelésére
Energetikai „lockdown”-ra készül az olasz kormány. A Hormuzi-szoros lezárása miatt májustól drasztikus fogyasztáscsökkentő intézkedéseket vezethetnek be. A csomag része a közvilágítás lekapcsolása, a távmunka kiterjesztése és a gépjárműforgalom korlátozása is. A részleteket Giorgia Meloni napokon belül bejelenti a parlamentben.
Bár a kabinet hivatalos kommunikációjában igyekszik elkerülni a pánikkeltést, a háttérben már megkezdték egy olyan szigorú korlátozási csomag kidolgozását, amely a mindennapi élet szinte minden területét érintené.
A tervek központi eleme a fogyasztás drasztikus és azonnali csökkentése. Ennek egyik legfontosabb eszköze a távmunka széles körű visszavezetése lenne, amivel nemcsak az irodaházak fenntartási költségeit, hanem a közlekedés üzemanyagigényét is mérsékelnék. Emellett a kormány asztalán fekszenek olyan, a hetvenes évek olajválságát idéző javaslatok is, mint a gépjárművek páros-páratlan rendszám alapján történő váltott közlekedése vagy az üzemanyag-korlátozás bevezetése.
A lakosságot közvetlenül érintené a fűtési és hűtési rendszerek szigorú szabályozása is. A tervek szerint nyáron a légkondicionálók, télen pedig a fűtés hőmérsékletét és üzemidejét korlátoznák, miközben az utcai világítás fényerejét is csökkentenék.
További Külföld híreink
Guido Crosetto védelmi miniszter szerint a helyzet példátlan, és bár a mozgástér szűkös, a válság kezelése nemzeti összefogást igényel. A szakértők várakozásai szerint az ellátási láncok lassulása májusban válhat kritikussá, ezért Pichetto Fratin energiaügyi miniszter a napokban mutatja be a részletes intézkedési tervet Giorgia Meloni miniszterelnöknek, aki várhatóan parlamenti felszólalásában ismerteti a nemzettel a soron következő lépéseket.
A Hormuzi-szoros Olaszország számára kritikus fontosságú energiatranszport-útvonal, ezen keresztül érkezik az ország energiaimportjának jelentős része. A szoros esetleges lezárása vagy blokádja közvetlenül érinti az olasz földgáz- és kőolajellátást.
További Külföld híreink
A krízishelyzet enyhítésére Giorgia Meloni olasz miniszterelnök április első napjaiban egy előre be nem jelentett, kétnapos válságdiplomáciai látogatást tett a Perzsa-öbölben, érintve Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket. A miniszterelnök célja az volt, hogy közvetlen biztosítékokat kapjon a folyamatos energiaellátásra, mivel a közel-keleti háborús eszkaláció közvetlenül fenyegeti az olasz gazdaságot.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
