Megszorításokra készül Róma az energiaválság kezelésére

Bár a kabinet hivatalos kommunikációjában igyekszik elkerülni a pánikkeltést, a háttérben már megkezdték egy olyan szigorú korlátozási csomag kidolgozását, amely a mindennapi élet szinte minden területét érintené.

A tervek központi eleme a fogyasztás drasztikus és azonnali csökkentése. Ennek egyik legfontosabb eszköze a távmunka széles körű visszavezetése lenne, amivel nemcsak az irodaházak fenntartási költségeit, hanem a közlekedés üzemanyagigényét is mérsékelnék. Emellett a kormány asztalán fekszenek olyan, a hetvenes évek olajválságát idéző javaslatok is, mint a gépjárművek páros-páratlan rendszám alapján történő váltott közlekedése vagy az üzemanyag-korlátozás bevezetése.