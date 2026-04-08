Energiaválság tombol a világban, Brüsszel vámpolitikája pedig csak ront a gazdák helyzetén

Súlyos következményei lehetnek annak az új uniós jogszabálynak, amellyel büntetővámokat vetnek ki a kontinensre beérkező létfontosságú műtrágyákra. Mindezt olyan időszakban teszi Brüsszel, amikor globális energiahiány fenyeget, ráadásul a Dél-Amerikából és Észak-Afrikából beáramló rekordmennyiségű mezőgazdasági importtal is versenyeznie kell az európai termelőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) ezért az uniós szankciós politika felülvizsgálatára és a büntetővámok eltörlésére szólítja fel az Európai Bizottságot – közölte a kamara.

Brüsszel a karbonintenzív importok megadóztatásával tovább növeli a termelők költségeit (Fotó: Karnok Csaba)

Nagy a nyomás a termelőkön

Számtalan nehézséggel kellett szembenéznie az európai és a magyar gazdáknak az elmúlt időszakban. Az egymást erősítő kihívások komoly nyomást gyakorolnak a termelőkre. A gazdák helyzetét közvetlenül befolyásolják az energiaárak, a műtrágya elérhetősége és az Európai Unió politikai döntései.

Az ukrajnai háborút követő szankciós politika, az orosz és fehérorosz import ellehetetlenítése, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek együttesen az energia- és műtrágyapiac súlyos zavaraihoz vezettek. Mindez különösen érzékenyen érinti a magyar agráriumot, amelynek működése szorosan függ az olcsó energiától.

A 2022 utáni szankciós politika következtében az Európai Unió – és benne Magyarország – gyakorlatilag egyik napról a másikra elveszítette a korábban stabil és olcsó keleti energia- és műtrágyaellátás jelentős részét. Az orosz és fehérorosz források kiesése nemcsak ellátási problémákat okozott, hanem drasztikus költségnövekedést is. A műtrágyaárak egyes időszakokban 300-400 százalékkal emelkedtek. A terményárak ezzel szemben jelentősen csökkentek, ami azt jelenti, hogy a gazdák jövedelmezősége az elmúlt időszakban drámaian romlott. Nem csoda, hiszen a műtrágya a szántóföldi növénytermesztés egyik legnagyobb költségeleme, így az árak emelkedése azonnal rontja a jövedelmezőséget. Emiatt sok gazdaság ma már csak minimális nyereséggel működik vagy egyenesen veszteséget termel.