Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes az energiaválsággal, a gazdasági stabilitással és a nemzetközi konfliktusokkal kapcsolatban kijelentette, hogy az iskolák, irodák és gyárak nyitva maradnak és remélhetőleg az üzemanyag felhasználást sem kell majd korlátozni az iráni konfliktus okozta infláció miatt.
A Liga az orosz gázszállítás folytatását szorgalmazza
Fontos politikai váltást szorgalmazz Matteo Salvini, úgy véli Olaszországnak vissza kell állnia az orosz energia hordozókra. A kormánypárti Liga azt követeli Giorgia Meloni miniszterelnöktől, lépjen fel határozottan az Európai Unióban hazája érdekeiért és hogy Olaszország térjen vissza az orosz energiahordozókra, különben súlyos gazdasági lecsúszással kell szembenéznie az országnak. Matteo Salvini reményét fejezte ki, hogy a fegyverek elnémulása után újra indulhat az energetikai partnerség Moszkvával.
Élesen bírálta, az Európai Unió szigorú költségvetési szabályait, amely lehetetlenné teszi, hogy az állam segíthessen a családoknak kifizetni a rezsit és a bevásárlást. Salvini ugyanakkor azt is szorgalmazta, hogy a fegyverek elnémulása után Olaszország indítsa újra az energetikai partnerséget Moszkvával. Kijelentette, ha a négy éve húzódó háború nem hozott eredményeket, akkor be kell látni, hogy nincs más megoldás, Európának perspektívát kell váltania.
A Liga parlamenti képviselői azt követelik Giorgia Meloni miniszterelnöktől, hogy határozottam lépjen fel az Európai Unióban és védje meg a súlyos energia krízissel küzdő olaszok érdekeit. Liga frakcióvezetője az olasz parlamentben élesen bírálta az Oroszország elleni uniós szankciós politikát. Szerinte az orosz energiahordozók kizárása súlyosan károsítja az olasz gazdaságot. Riccardo Molinari a Liga képviselőházi frakcióvezetője parlamenti felszólalásában rámutatott az EU képmutató magatartására. Ellentmondásosnak találta, hogy Európa továbbra is importál Oroszországból olyan stratégiai nyersanyagokat, mint a nikkel és az Európai Unió által erőltetett energetikai átálláshoz nélkülözhetetlen egyéb elemek. Miközben korlátozza a gáz- és kőolajvásárlást, más területeken viszont fenntartja a kereskedelmi kapcsolatokat. A Liga szerint ennek az ellentmondásnak súlyos következményei vannak. A nemzetközi krízis következtében megnövekedett üzemanyagárak közvetlenül a családokat és a vállalkozásokat terhelik. A kormánypárti képviselő szerint az orosz energia elutasítása miatt az európai ipar versenyképtelenné válik, a plusz költségek pedig az olasz fogyasztókat terhelik. Arra is utalt, hogy nagy a veszélye, hogy az Európai Unió az Ukrajna melletti kiállással túlságosan meggyengíti saját magát, miközben függőségi viszonyt alakít ki más országokkal.
Az olasz fogyasztók helyzete kétségtelenül nehéz, mivel nemcsak a világpiaci mozgással, hanem az üzemanyagértékesítési szereplők spekulációja is nehezíti a helyzetet. Hiába zuhant az olajár a nemzetközi piacon, az olasz kutakon még mindig méregdrága az üzemanyag, sőt egyes fuvarozók már 3 eurós gázolajjal riogatnak. Európa számos országában a közel-keleti tűzszünet hírére zuhanásba kezdtek az árak, az olasz autósok azonban ebből semmit sem éreznek. A feszültség enyhülése után, az olaszországi kutakon továbbra is rekordmagasa árak vannak kifüggesztve. A gázolaj országos átlaga stabilan 2,2 euró felett van, egyes olasz benzinállomásokon még a mai napon is emelték az árakat. A jelenség nemcsak aggasztó, hanem dühítő is. A kormány türelme elfogyott. Adolfo Urso vállalkozásügyi miniszter válságtanácskozásra hívta össze a legnagyobb forgalmazókat. Figyelmeztetett, hogy a kabinet nem nézi tétlenül, hogy miközben a nyersanyag olcsóbbá válik, a finomítók és kereskedők az extraprofitért valósággal kifosztják a lakosságot. Sőt sok helyen az ünnepek alatt azért helyeztek ki az “ az elfogyott az üzemanyag táblát” hogy pánikot keltsenek és felhajtsák az árakat.
