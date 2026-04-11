A Liga az orosz gázszállítás folytatását szorgalmazza

Az olasz fogyasztók helyzete kétségtelenül nehéz, mivel nemcsak a világpiaci mozgással, hanem az üzemanyagértékesítési szereplők spekulációja is nehezíti a helyzetet. Hiába zuhant az olajár a nemzetközi piacon, az olasz kutakon még mindig méregdrága az üzemanyag, sőt egyes fuvarozók már 3 eurós gázolajjal riogatnak. Európa számos országában a közel-keleti tűzszünet hírére zuhanásba kezdtek az árak, az olasz autósok azonban ebből semmit sem éreznek. A feszültség enyhülése után, az olaszországi kutakon továbbra is rekordmagasa árak vannak kifüggesztve. A gázolaj országos átlaga stabilan 2,2 euró felett van, egyes olasz benzinállomásokon még a mai napon is emelték az árakat. A jelenség nemcsak aggasztó, hanem dühítő is. A kormány türelme elfogyott. Adolfo Urso vállalkozásügyi miniszter válságtanácskozásra hívta össze a legnagyobb forgalmazókat. Figyelmeztetett, hogy a kabinet nem nézi tétlenül, hogy miközben a nyersanyag olcsóbbá válik, a finomítók és kereskedők az extraprofitért valósággal kifosztják a lakosságot. Sőt sok helyen az ünnepek alatt azért helyeztek ki az “ az elfogyott az üzemanyag táblát” hogy pánikot keltsenek és felhajtsák az árakat.

