SalviniOrbán ViktorCPAC 2026magyar

Matteo Salvini is Orbán Viktor mellett áll a háborúellenes koalícióban

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte a budapesti CPAC Hungary Speciálon. Az olasz miniszterelnök-helyettes elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel a demokráciára és a szabadságjogokra hivatkozik, miközben hallgat, amikor Zelenszkij Magyarországot és annak vezetőit életveszélyesen fenyegeti.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 13:43
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olasz miniszterelnök-helyettes az Alapjogokért Központ rendezvényén kiemelte, hogy Olaszország és Magyarország is támadások célpontja a határvédelem miatt, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel a demokráciára és a szabadságjogokra hivatkozik, miközben hallgat, amikor Zelenszkij Magyarországot és annak vezetőit életveszélyesen fenyegeti. Szerinte Róma és Budapest ma a brüsszeli gépezetet megakasztó homokszem, Budapest pedig ennek a küzdelemnek április 12-én kulcsszereplője lesz.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőbeszédében kitért a mai nap legfrissebb botrányára is, miszerint Magyar Péter külügyese, Orbán Anita idegen államok szolgálataival játszik össze egy, a nyílt társadalom hálózatához bekötött baloldali „újságírón”, Panyi Szabolcson keresztül, többek között Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatása érdekében. Ahogy a főigazgató fogalmazott Salvini beszéde előtt: a magyar jobboldalnak szövetségesei vannak, a Tiszának pedig külföldi titkosszolgálati összefonódásai. 

Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Péter mögött áll, de az igazi Európa és a világ Orbán Viktorral van

– hangsúlyozta Szánthó Miklós.

A beszédeket követően a CPAC Hungary 2026 Speciál keretében mutatták be Matteo Salvini Árral szemben – az olasz csizma visszarúg című könyvét, melyet az Alapjogokért Központ adott ki. 

add-square CPAC Hungary 2026

Magyarország a világpolitika középpontjában: nagy sikerrel zajlott a CPAC Hungary, közben fokozódik a háború

CPAC Hungary 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
