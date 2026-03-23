Az olasz miniszterelnök-helyettes az Alapjogokért Központ rendezvényén kiemelte, hogy Olaszország és Magyarország is támadások célpontja a határvédelem miatt, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel a demokráciára és a szabadságjogokra hivatkozik, miközben hallgat, amikor Zelenszkij Magyarországot és annak vezetőit életveszélyesen fenyegeti. Szerinte Róma és Budapest ma a brüsszeli gépezetet megakasztó homokszem, Budapest pedig ennek a küzdelemnek április 12-én kulcsszereplője lesz.

Matteo Salvini is Orbán Viktor mellett áll a háborúellenes koalícióban (Fotó: Kurucz Árpád)