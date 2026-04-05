Meloni nem fél független energiapolitikát folytatni – titokban a Közel-Keletre utazott

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nem várta meg, míg Brüsszelben kitalálják, mit is kellene tenni, hogy a kontinens gazdaságát ne bénítsa le a körvonalazódó gazdasági válság. A Közel-Keletre látogatott, hogy személyesen tárgyaljon az energiabeszerzésről - írja a Politico. Meloni ezzel az első európai vezető lett, aki a konfliktus kitörése óta a Perzsa-öbölbe látogatott, demonstrálva, hogy a nemzeti érdekeket határozott diplomáciával kell védeni.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök péntek délután kezdte kétnapos útját, Dzsiddában találkozott Mohammad bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, mielőtt szombaton Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott. Biztonsági okokból titokban tartották a látogatást, az olasz média szerint az ország hírszerző szolgálatai „határozottan nem tanácsolták ” az utazást, és végül rávették a miniszterelnököt, hogy törölje a kuvaiti megállást.
A Hormuzi-szoros lezárása Olaszországot is sújtja
A Hormuzi-szoros lezárása miatt (amin a világ olaj- és gázszállításának kb. 20 százaléka halad át) jelentősen emelkedtek az energiaárak. A Perzsa-öbölbeli államok biztosítják Olaszország olajfogyasztásának kb. 15 százalékát.
Meloni kormánya már közel 900 millió eurót költött üzemanyag-adócsökkentésre a lakosság védelmében.
A miniszterelnök azt mondta, hogy az utazás célja, hogy biztosítsák Róma hozzáférését a régió olajkészleteihez.
A Politico cikke szerint a látogatás azt mutatja, az olasz kormányzat nem vár arra, hogy Brüsszel kitalálja, mi lesz a megoldás az energiaválságra. Meloni pénteken azt mondta, függetlenül fog cselekedni, hogy „garantálja Olaszország hozzáférését a szükséges energiaellátáshoz." A teljes titokban szervezett út során a miniszterelnök a régió legbefolyásosabb vezetőivel tárgyalt, határozott döntését az olasz sajtó is üdvözölte.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!