Meloni nem fél független energiapolitikát folytatni – titokban a Közel-Keletre utazott

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nem várta meg, míg Brüsszelben kitalálják, mit is kellene tenni, hogy a kontinens gazdaságát ne bénítsa le a körvonalazódó gazdasági válság. A Közel-Keletre látogatott, hogy személyesen tárgyaljon az energiabeszerzésről - írja a Politico. Meloni ezzel az első európai vezető lett, aki a konfliktus kitörése óta a Perzsa-öbölbe látogatott, demonstrálva, hogy a nemzeti érdekeket határozott diplomáciával kell védeni.

Giorgia Meloni első európai vezetőként ment tárgyalni az öbölmenti olajtermelő államokba/Fotó: AFP

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök péntek délután kezdte kétnapos útját, Dzsiddában találkozott Mohammad bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, mielőtt szombaton Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott. Biztonsági okokból titokban tartották a látogatást, az olasz média szerint az ország hírszerző szolgálatai „határozottan nem tanácsolták ” az utazást, és végül rávették a miniszterelnököt, hogy törölje a kuvaiti megállást.

A Hormuzi-szoros lezárása Olaszországot is sújtja

A Hormuzi-szoros lezárása miatt (amin a világ olaj- és gázszállításának kb. 20 százaléka halad át) jelentősen emelkedtek az energiaárak. A Perzsa-öbölbeli államok biztosítják Olaszország olajfogyasztásának kb. 15 százalékát.

Meloni kormánya már közel 900 millió eurót költött üzemanyag-adócsökkentésre a lakosság védelmében.

A miniszterelnök azt mondta, hogy az utazás célja, hogy biztosítsák Róma hozzáférését a régió olajkészleteihez.

A Politico cikke szerint a látogatás azt mutatja, az olasz kormányzat nem vár arra, hogy Brüsszel kitalálja, mi lesz a megoldás az energiaválságra. Meloni pénteken azt mondta, függetlenül fog cselekedni, hogy „garantálja Olaszország hozzáférését a szükséges energiaellátáshoz." A teljes titokban szervezett út során a miniszterelnök a régió legbefolyásosabb vezetőivel tárgyalt, határozott döntését az olasz sajtó is üdvözölte.