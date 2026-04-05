Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Meloni nem fél független energiapolitikát folytatni – titokban a Közel-Keletre utazott

Miközben Brüsszel még csak tanácskozik, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök lépett. Az olasz kormányfő váratlan, titokban szervezett kétnapos villámlátogatást tett Szaúd-Arábiában, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben, hogy az Irán elleni háború miatt fenyegető energia válságban közvetlenül garantálja hazája olaj- és gázellátását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 11:06
A Hormuzi-szoros lezárása Olaszországot is súlyosan érinti. Fotó: Giuseppe Cacace Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nem várta meg, míg Brüsszelben kitalálják, mit is kellene tenni, hogy a kontinens gazdaságát ne bénítsa le a körvonalazódó gazdasági válság. A Közel-Keletre látogatott, hogy személyesen tárgyaljon az energiabeszerzésről - írja a Politico. Meloni ezzel az első európai vezető lett, aki a konfliktus kitörése óta a Perzsa-öbölbe látogatott, demonstrálva, hogy a nemzeti érdekeket határozott diplomáciával kell védeni. 

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni első európai vezetőként ment tárgyalni az öbölmenti olajtermelő államokba/Fotó: AFP

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök péntek délután kezdte kétnapos útját, Dzsiddában találkozott Mohammad bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, mielőtt szombaton Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott. Biztonsági okokból titokban tartották a látogatást, az olasz média szerint az ország hírszerző szolgálatai „határozottan nem tanácsolták ” az utazást, és végül rávették a miniszterelnököt, hogy törölje a kuvaiti megállást.

A Hormuzi-szoros lezárása Olaszországot is sújtja

A Hormuzi-szoros lezárása miatt (amin a világ olaj- és gázszállításának kb. 20 százaléka halad át) jelentősen emelkedtek az energiaárak. A Perzsa-öbölbeli államok biztosítják Olaszország olajfogyasztásának kb. 15 százalékát. 

Meloni kormánya már közel 900 millió eurót költött üzemanyag-adócsökkentésre a lakosság védelmében.

A miniszterelnök azt mondta, hogy az utazás célja, hogy biztosítsák Róma hozzáférését a régió olajkészleteihez.

A Politico cikke szerint a látogatás azt mutatja, az olasz kormányzat nem vár arra, hogy Brüsszel kitalálja, mi lesz a megoldás az energiaválságra. Meloni pénteken azt mondta, függetlenül fog cselekedni, hogy „garantálja Olaszország hozzáférését a szükséges energiaellátáshoz." A teljes titokban szervezett út során a miniszterelnök a régió legbefolyásosabb vezetőivel tárgyalt, határozott döntését az olasz sajtó is üdvözölte. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.