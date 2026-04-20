Ursula von der Leyen újabb üres ígérete bukott meg

Az Európai Bizottság elnöke 2022-ben még győzelemként ünnepelte azt a megállapodást, amiről mára már kiderült, hogy nem volt több üres ígéretnél. Ursula von der Leyen terve szerint az izraeli gázt Egyiptomban cseppfolyósították volna, hogy aztán onnan szállítsák a kontinensre, a tervek azonban már a kezdetekkor is elhibázottak voltak.

2026. 04. 20. 11:26
Fotó: JONAS WALZBERG Forrás: DPA
Ursula von der Leyen ünnepelte a megállapodást, amely semmilyen szállítási kötelezettséget nem tartalmazott. Fotó: DPA/Jonas Walzberg

A terv egyszerű lett volna: az izraeli gáz csővezetéken keresztül Egyiptomba áramlik, cseppfolyósítják a Földközi-tenger partján lévő terminálokon, majd Európába szállítják. A koncepció azonban már a kezdetektől fogva problémás volt. Ursula von der Leyen ugyan arról beszélt, hogy a megállapodás óriási lépés Európa energiaellátása szempontjából, azonban a számok ennek már a kezdetekkor ellentmondtak. 

Az izraeli gáz gyakorlatilag soha nem jutott el Európába, miután a megállapodás nem tartalmazott szállítási kötelezettséget. 

A gázt csővezetéken exportálják Egyiptomba, ahol hozzájárul az ország gázmérlegéhez. Egyiptom pedig csak többlet esetén exportál gázt cseppfolyósított földgázként (LNG) – többek között Európába is. A többlet azonban ma már rendkívül ritka, ugyanis Egyiptom az elmúlt években alapvető átalakuláson ment keresztül.

Az ország, amelyet az EU 2022-ben a kelet-mediterrán gáz csomópontjává jelölt ki, mára nettó LNG-importőrré vált. Tavaly körülbelül kilencmillió tonna LNG-t importált – ez az elmúlt évek legmagasabb mennyisége. A cseppfolyósító üzemek, amelyek eredetileg az izraeli földgáz Európába szállítására szolgáltak volna, nagyrészt üresen állnak.

Az S&P Global és az Oxford Energy Institute szerint az Egyiptomból az EU-ba irányuló LNG-import a 2022-es mintegy 4,2 milliárd köbméterről 2025-re 0,3 milliárd köbméterre esett vissza, ami több mint 90 százalékos csökkenést jelent.

Négy évvel később azonban az Irán, Egyesült Államok, valamint Izrael között kitört konfliktus megmutatta, hogy milyen sebezhető is Európa, valamint lerántotta a leplet Brüsszel üres ígéretéről is. 

Ursula von der Leyen feneketlen lyukba öntötte a pénzt 

A helyzet még inkább problémás, ha megnézzük, hogy mibe is került ez pontosan. Az Európai Bizottság korábban hangsúlyozta, hogy a megállapodás egy keretrendszert képez, amely alapot biztosít az esetleges párbeszédhez és közös fejlesztésekhez. 

Ennek ellenére Ursula von der Leyen nagy összegeket mozgósított Egyiptom számára.  

2024 márciusában Von der Leyen összeállított egy 7,4 milliárd eurós csomagot, amelyet a 2027-ig tartó időszakban osztanak ki, és amely hivatalosan az egyiptomi gazdaság stabilizálására és a migráció elleni küzdelemre irányul. A szakértők szerint azonban egyértelmű, hogy ez leginkább az energetikát érinti. 

Az Ursula von der Leyen által tehát történelmi jelentőségűnek nevezett megállapodás tehát politikai jelzésnek bizonyult, mindenféle operatív tartalom nélkül.

Már 2024 májusában, az Oxfordi Energiatudományi Intézet kelet-mediterrán gázpiacról szóló tanulmányában arra a következtetésre jutottak a szakértők, hogy a megállapodás egyszerűen megvalósíthatatlan Egyiptom jelenlegi pályája mellett.

Soha nem tartalmazott kötelező érvényű szállítási mennyiségeket, Izraelnek pedig soha nem volt saját cseppfolyósító infrastruktúrája. Ráadásul már a megállapodás megkötésekor is gyorsabban nőtt Egyiptom belső fogyasztása, mint a termelése. 

Az üres ígéretre azonban végül a válság világított rá, azonban ez jelenleg nem sok vigaszra ad okot. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

