Ursula von der Leyen újabb üres ígérete bukott meg

Az Európai Bizottság elnöke 2022 nyarán még hatalmas győzelemként ünnepelte az EU megállapodását Egyiptommal és Izraellel. Ursula von der Leyen tervéből azonban semmi nem valósult meg, a válság pedig tökéletesen megmutatta a hibákat – írja az Origo.

A terv egyszerű lett volna: az izraeli gáz csővezetéken keresztül Egyiptomba áramlik, cseppfolyósítják a Földközi-tenger partján lévő terminálokon, majd Európába szállítják. A koncepció azonban már a kezdetektől fogva problémás volt. Ursula von der Leyen ugyan arról beszélt, hogy a megállapodás óriási lépés Európa energiaellátása szempontjából, azonban a számok ennek már a kezdetekkor ellentmondtak.