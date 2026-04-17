Gyorsan cáfolták Von der Leyen szavait – mit lép most Brüsszel?

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a napokban bejelentette, hogy az Európai Unió régóta tervezett életkor-ellenőrző alkalmazása mostanra technikailag használatra kész, a bemutatón azt mondta, a rendszer megfelel a legmagasabb adatvédelmi követelményeknek. Az alkalmazást tavaly óta több európai országban tesztelik, célja, hogy a felhasználók a személyes adataik megadása nélkül igazolhassák életkorukat különböző online platformokon. Kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az eszköz megnyithatja az utat az adatvédelmi incidensek és a tömeges online megfigyelés előtt, ami aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel milyen messzire hajlandó elmenni a digitális élet szabályozása érdekében.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavait gyorsan cáfolták a szakértők. Fotó: AFP

Az alkalmazást többek között arra tervezték, hogy lehetővé tegye a felhasználóknak annak igazolását, hogy elérték a közösségimédia-platformok használatához szükséges életkort. A felhasználóknak regisztrálniuk kell a személyi igazolványukkal vagy az útlevelükkel. A cél annak ellenőrzése, hogy életkorukat igazolják anélkül, hogy személyes adataikat megosztanák a közösségimédia-vállalatokkal.