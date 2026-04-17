életkorBrüsszelközösségi média

Gyorsan cáfolták Von der Leyen szavait – mit lép most Brüsszel?

Egy brit kiberbiztonsági szakértő szerint mindössze két perc alatt megkerülhető az EU szerdán bemutatott életkor-ellenőrző alkalmazásának hitelesítési folyamata. Ursula von der Leyen a napokban még arról beszélt, hogy a rendszer megfelel a legmagasabb adatvédelmi követelményeknek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 15:10
Két perc alatt megkerülhető az EU életkor-ellenőrző alkalmazásának hitelesítési folyamata Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a napokban bejelentette, hogy az Európai Unió régóta tervezett életkor-ellenőrző alkalmazása mostanra technikailag használatra kész, a bemutatón azt mondta, a rendszer megfelel a legmagasabb adatvédelmi követelményeknek. Az alkalmazást tavaly óta több európai országban tesztelik, célja, hogy a felhasználók a személyes adataik megadása nélkül igazolhassák életkorukat különböző online platformokon. Kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az eszköz megnyithatja az utat az adatvédelmi incidensek és a tömeges online megfigyelés előtt, ami aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel milyen messzire hajlandó elmenni a digitális élet szabályozása érdekében.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavait gyorsan cáfolták a szakértők
Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavait gyorsan cáfolták a szakértők. Fotó: AFP

Az alkalmazást többek között arra tervezték, hogy lehetővé tegye a felhasználóknak annak igazolását, hogy elérték a közösségimédia-platformok használatához szükséges életkort. A felhasználóknak regisztrálniuk kell a személyi igazolványukkal vagy az útlevelükkel. A cél annak ellenőrzése, hogy életkorukat igazolják anélkül, hogy személyes adataikat megosztanák a közösségimédia-vállalatokkal.

Paul Moore brit biztonsági tanácsadó csütörtökön az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy az alkalmazásban alapvető tervezési hibák vannak, amelyek lehetővé teszik a hitelesítési folyamat megkerülését.

Komolyan, Von der Leyen, ez a rendszer előbb-utóbb hatalmas adatvédelmi incidenshez vezet majd. Csak idő kérdése

– írta a szakértő. Azt írta, hogy a PIN-kódot ugyan titkosítva tárolja a rendszer, de az nincs megfelelően összekapcsolva a felhasználó személyazonosságát igazoló adatokkal. Moore szerint elegendő törölni néhány helyi beállítást, majd új PIN-t megadni, és az alkalmazás az új kóddal is elfogadja a korábban megszerzett életkor-igazolást.

A szakértő további gyenge pontokat is kiemelt: a hibás próbálkozások számát a készüléken tárolják, ám ez az érték egyszerűen módosítható, így a PIN-kód korlátlanul próbálgatható. A biometrikus ellenőrzés egyetlen beállítással kihagyható, ami a szakértő szerint gyakorlatilag hatástalanítja ezt a biztonsági funkciót.

A közösségi médiában más fejlesztők és biztonsági szakértők is bírálták az alkalmazást: többen felvetették, hogy az app miért nem a modern okostelefonok hardveres biztonsági megoldásait használja, például az iPhone-okban elérhető Secure Enclave-ot vagy az Android-készülékekben használt Android Keystore-t. A rendszer működésével kapcsolatban többen megkérdőjelezték, hogy miért jár le az életkor-igazolás, és miért korlátozzák az új igazolások számát.

Az Európai Unió 2025 júliusában mutatta be az életkor-ellenőrző alkalmazás prototípusát, válaszul azokra a szabályozási törekvésekre, amelyek több tagállamban szigorúbb életkor-ellenőrzést írnak elő az online platformoknak. Az Európai Bizottság egyelőre nem reagált a felmerült biztonsági aggályokra.

Borítókép: Két perc alatt megkerülhető az EU életkor-ellenőrző alkalmazásának hitelesítési folyamata (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu