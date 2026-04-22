Brüsszel pániküzemmódban, hatalmas a baj az energiaválság miatt

Kiszivárogtak annak a vészhelyzeti energiacsomagnak a tervei, amellyel az Európai Bizottság egyszerre próbálja meg az összes elhibázott lépését orvosolni és megvédeni az öngyilkos zöldpolitikáját. Brüsszel kezdetben ünnepelte saját magát, és arról beszélt, hogy a Hormuzi-szoros lezárásának következményei nem érintik majd a kontinenst, a valóság azonban bekopogtatott az ajtón – írja az Origo.

Brüsszel lassan kezdi megérteni, hogy az iráni háború következményei évekig is elhúzódhatnak. Fotó: NurPhoto

Brüsszel friss tervei lényegében a klasszikus bürokratikus megoldások könyvéből kerültek elő. Az Európai Bizottság azt tanácsolja az országoknak, hogy használják a meglévő törvényeket vagy finom, ideiglenes változtatásokat vezet be a szabályok hatékonyabbá tétele érdekében. A támogatási szabályok javasolt módosításai lehetővé teszik az országoknak, hogy decemberig a nagykereskedelmi energiaszámlák költségeinek akár hetven százalékát, egyes ágazatokban pedig a válság okozta többlet üzemanyagköltségek akár ötven százalékát is fedezzék.

Az intézkedések egy része lényegében az öngyilkos zöldpolitika meghosszabbítása, míg másik része improvizáltnak tűnik.

Ráadásul ezen intézkedések és javaslatok mindegyike olyan, amely a tagállami koordináció fokozását, a kereslet csökkentését és az információmegosztás fokozását célozza. Amióta február 28-án kitört az iráni háború, az EU vadul eltérő politikai impulzusok között ingadozik.