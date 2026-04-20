LNG-lobbi és globalista háttér: bemutatjuk Orbán Anitát, a Tisza leendő külügyminiszterét

Magyar Péter hétfői bejelentése alapján a külügyi tárca várományosa a globalista világból érkező Orbán Anita, aki a Soros-hálózat szervezeteinél töltött be különböző pozíciókat, de energetikai cégeknél is dolgozott. Az elmúlt másfél évtizedben amellett lobbizott, hogy az orosz földgázt a jóval drágább amerikai LNG-vel helyettesítsék. Orbán Anita neve felmerült a Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatása kapcsán kipattant Panyi-ügyben: egy nyilvánosságra került felvételen Panyi Szabolcs baloldali újságíró régi barátjának nevezte a politikusnőt, és arról beszélt, hatással lehet arra, hogy Orbán Anita milyen személyzeti döntéseket hozzon a Tisza külügyminisztereként.

2026. 04. 20. 19:41
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita (Forrás: Facebook/Orbán Anita)
A Tisza hétfői frakcióülése után Magyar Péter megnevezte hét leendő miniszterét, akik egyike Orbán Anita. A külügyi tárcának a globalista világból érkezett várományosa fontos pozíciókat töltött be két olyan nagy szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának.

Bajnaival egy testületben

A leendő külügyminiszter egészen idén januárig tagja volt a European Council on Foreign Relations (ECFR) tanácsának, amikor is a Tisza külügyi szakértőjeként tűnt fel. A tanácsban olyan személyekkel szerepelt együtt, mint a milliárdos fia, Alexander Soros, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, és Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője. A másik ilyen szervezet az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai intézet, a Globsec, amelyben Orbán Anita szintén éveken keresztül volt igazgatósági tag. Ott szintén Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal dolgozhatott együtt.

Az LNG-lobbista

Az egykori újságíró az energetikai iparágban is dolgozott: 2015–2020 között az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) iparágban tevékenykedett, először a Cheniere-nél, majd a Telluriannál, ahol a közép-európai, délkelet-ázsiai és észak-afrikai piacokért felelt. Ugyanakkor még jóval e pozíciók betöltése előtt is amellett lobbizott, hogy Európa a jóval drágább amerikai földgázra cserélje le az oroszt. Így például 2012-ben a The Washington Postban megjelent véleménycikkében azt fejtegette: az Egyesült Államoknak lehetősége nyílt arra, hogy kulcsszereplővé váljon a földgáz nemzetközi exportjában, és szorosabbra fűzze a kapcsolatát a V4-ekkel. 2009-ben pedig arról nyilatkozott a Szabad Európa ukrán nyelvű kiadásának, hogy az akkor tervezett Déli Áramlat gázvezeték határozatlan időre az orosz gázhoz láncolná a közép-európai térséget. Emlékezetes: a Gazprom Ukrajnát elkerülő beruházása végül a brüsszeli jogalkotáson csúszott el, helyette épült meg a Török Áramlat, megkerülve az uniós kekeckedést is.

Előadás Soros egyetemén

Orbán Anita Soros György egyetemén, a CEU-n tartott 2014. februári előadásában is az amerikai LNG mellett lobbizott. Néhány hónappal később az amerikai kongresszus tagjai előtt is ezt tette: felkérte a washingtoni testületet, hogy engedélyezze a cseppfolyósított földgáz exportját. Az akkori piaci helyzetet erősen sarkítva állította azt, hogy a térségünknek „jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené”. A kijelentés egyik állítása sem volt igaz ebben a formában.

A Tisza leendő külügyminisztere még a doktori disszertációjában is arról írt, hogy szerinte az orosz energia kiszorítása a régiónk legfontosabb, első számú stratégiai érdeke. A később könyv formájában is megjelent műben Orbán Anita kifejtette, hogy az átállás még akkor is szükséges, ha jelentős többletköltséggel járna akár az energiát, akár az új infrastruktúra kiépítését illetően.

Panyi Szabolcs barátja

Orbán Anita neve felbukkant a Szijjártó Péter külügyminiszter lehallgatása kapcsán a választási kampányban kipattant botrányban is. Márciusban nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Az Orbán Anitához fűződő kapcsolatáról is figyelemre méltó részleteket árult el. Szavai szerint nem csupán barátja Orbán Anitának, hanem együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Panyi azt állította, jelenleg is segít neki szakmai ügyekben, „szakmával kapcsolatos” dolgokban. Sőt, az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Panyi Szabolcs arra is kitért, hogy korábban Orbán Anita kampánycsapatában is dolgozott, amikor a politikusnő a Fidesz képviselőjelöltje volt 2010-ben.

Orbán Anita 2010 és 2015 között a Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagyköveti pozíciót is betöltötte, 2021–2023 között pedig a magyarországi Vodafone vezérigazgató-helyettese volt, ahonnan a cég londoni központjába került.

