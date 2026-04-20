LNG-lobbi és globalista háttér: bemutatjuk Orbán Anitát, a Tisza leendő külügyminiszterét

A Tisza hétfői frakcióülése után Magyar Péter megnevezte hét leendő miniszterét, akik egyike Orbán Anita. A külügyi tárcának a globalista világból érkezett várományosa fontos pozíciókat töltött be két olyan nagy szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának.

Bajnaival egy testületben

A leendő külügyminiszter egészen idén januárig tagja volt a European Council on Foreign Relations (ECFR) tanácsának, amikor is a Tisza külügyi szakértőjeként tűnt fel. A tanácsban olyan személyekkel szerepelt együtt, mint a milliárdos fia, Alexander Soros, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, és Korányi Dávid, a guruló dollárok botrányából ismert Action for Democracy vezetője. A másik ilyen szervezet az egyik legismertebb atlantista-globalista biztonságpolitikai intézet, a Globsec, amelyben Orbán Anita szintén éveken keresztül volt igazgatósági tag. Ott szintén Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal dolgozhatott együtt.

Az LNG-lobbista

Az egykori újságíró az energetikai iparágban is dolgozott: 2015–2020 között az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) iparágban tevékenykedett, először a Cheniere-nél, majd a Telluriannál, ahol a közép-európai, délkelet-ázsiai és észak-afrikai piacokért felelt. Ugyanakkor még jóval e pozíciók betöltése előtt is amellett lobbizott, hogy Európa a jóval drágább amerikai földgázra cserélje le az oroszt. Így például 2012-ben a The Washington Postban megjelent véleménycikkében azt fejtegette: az Egyesült Államoknak lehetősége nyílt arra, hogy kulcsszereplővé váljon a földgáz nemzetközi exportjában, és szorosabbra fűzze a kapcsolatát a V4-ekkel. 2009-ben pedig arról nyilatkozott a Szabad Európa ukrán nyelvű kiadásának, hogy az akkor tervezett Déli Áramlat gázvezeték határozatlan időre az orosz gázhoz láncolná a közép-európai térséget. Emlékezetes: a Gazprom Ukrajnát elkerülő beruházása végül a brüsszeli jogalkotáson csúszott el, helyette épült meg a Török Áramlat, megkerülve az uniós kekeckedést is.

Előadás Soros egyetemén

Orbán Anita Soros György egyetemén, a CEU-n tartott 2014. februári előadásában is az amerikai LNG mellett lobbizott. Néhány hónappal később az amerikai kongresszus tagjai előtt is ezt tette: felkérte a washingtoni testületet, hogy engedélyezze a cseppfolyósított földgáz exportját. Az akkori piaci helyzetet erősen sarkítva állította azt, hogy a térségünknek „jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené”. A kijelentés egyik állítása sem volt igaz ebben a formában.