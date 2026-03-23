Trump hatalmas bejelentést tett Iránról: leállnak a támadások

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs beismerte, hogy ő hallható a hangfelvételen

Meg sem próbálta letagadni a Direkt36 újságírója, hogy ő hallható azon a felvételen, amelyből kiderül, hogy segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert. Panyi Szabolcs nemcsak a külföldi titkosszolgálati kapcsolataival kérkedett, hanem azzal is, Orbán Anitának is rendszeresen ad „szakmai” tanácsokat.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 11:26
Panyi Szabolcs újságíró Facebook
Panyi Szabolcs elismerte a közösségi oldalán, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amelyet a Mandiner hozott nyilvánosságra egy forrásával folytatott beszélgetéséről.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám, kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív

– számolt be róla a külföldről finanszírozott újságíró.

 

Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Panyi Szabolcs arra is kitért, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben Fidesz-képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen XI. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.” Panyi szerint

továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.

Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz.

A külföldi titkosszolgálati botrány kapcsán Orbán Viktor közölte: egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. A miniszterelnök közölte:

Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.

Borítókép: Panyi Szabolcs újságíró (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
