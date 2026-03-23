Kocsis Máté szerint a szó, amit most mindenki keres: hazaárulók

Egy hétfő reggel megjelent hangfelvétel bizonyítja, hogy Panyi Szabolcs újságíró idegen titkosszolgálatokkal működik együtt – emlékeztetett Kocsis Máté frakcióvezető.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 10:10
– A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta. Egy ma megjelent hangfelvétel bizonyítja, hogy a hazaáruló Panyi Szabolcs idegen titkosszolgálatokkal működik együtt. Maga mondja el – idézte fel Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője aláhúzta: teszi mindezt azért, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomba segítse a Tisza Pártot. Panyi kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát idegen kémeknek, hogy lehallgathassák Szijjártó Pétert – tette hozzá.

Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook)

– Hazaáruló tiszás. És ezek után pofátlanul „független” újságírónak hívatja magát, és így is hivatkozik rá a liberális propagandasajtó. A hazaáruló tiszás Panyi Szabolcs, aki megalkotója volt az orosz befolyásolásról szóló kamuhírnek, azzal is kérkedik a felvételen, hogy majd ha Tisza-kormány lesz, akkor ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a külügyminisztériumban és ki nem.

Szép, új világ lenne, amikor idegen titkosszolgálatok által beszervezett emberek irányítanák a magyar külpolitikát. Akkor, ahogy Magyar Péter fogalmazott, »egy pici szuverenitásról le kellene mondanunk«

– mutatott rá Kocsis Máté, majd hozzátette: a Fidesz nem fog Magyarország szuverenitásáról lemondani.

– Még 20 nap, és elzavarjuk a hazaárulókat! Fel, győzelemre – zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.

Mint megírtuk, a Mandiner birtokába került egy hangfelvétel, amely szerint a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. A beszélgetésből kiderül az is, hogy a riporter nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is működik a Tisza külügyi politikusával.

add-square Titkosszolgálati akció Szijjártó Péter ellen

Biztonságpolitikai szakértő a Panyi Szabolcs-féle botrányról: A király mezítelen, fényt kapott a csapat

Titkosszolgálati akció Szijjártó Péter ellen 7 cikk chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
