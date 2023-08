A két ország együttműködésének fokozódását a számok is igazolják: tavaly 15 százalékkal nőtt a Katarba irányuló magyar export, melynek következtében rekordösszeget, 69 millió dollárt ért el. A teljes áruforgalomban is növekedést mutatnak a statisztikai adatok: 24 százalékkal, 76 millió dollárra nőtt. Ahogy arra Szalai Máté rámutatott, Katar érdeklődik a Liszt Ferenc reptérbe való befektetési lehetőségek iránt, emellett a magyar kormány is szívesen látná őket stratégiai partnerként – erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt dohai látogatása során még májusban.

Hogyan változtatta meg Katar pozícióját az ukrajnai háború?

Az Öböl-menti államok azonban nem csak hazánk számára értékelődtek fel az elmúlt időszakban, hanem az Európai Unió egésze számára. Tavaly novemberben Németország 15 évre szóló gázvásárlási megállapodást kötött az állami tulajdonú Qatar Energy kőolajat és földgázt biztosító vállalattal. Az egyezmény értelmében a nyugat-európai ország 2026-tól évente kétmillió tonna LNG-t kap az arab országtól. A katari–német gázmegállapodásra győzelemként tekintenek a szakértők, ugyanis az európai kormányok zöme vonakodik hosszútávú szerződéseket kötni, attól tartva, hogy a hatalmas gáztartalékkal rendelkező országok túl sokáig fognak ragaszkodni a fosszilis tüzelőanyagok használatához. Szaad al-Kaabi katari energiaügyi miniszter ugyanakkor arról beszélt korábban, hogy bár egyes álláspontok szerint 2050-ben már nem lesz szükségünk gázra, az igények még inkább növekedni fognak. „Gázra van szükség kiindulási alapként a szél- és a napenergia előállításához, hiszen a nap nem süt állandóan és a szél sem fúj állandóan” – fogalmazott.

Elemzők szerint Katar ráadásul kifejezetten jó helyzetben van versenytársaihoz képest: Irán és Líbia esetében politikai problémák gátolják, hogy betörjenek az európai piacra, Nigériának és Algériának pedig nincsenek meg a szükséges erőforrásaik ahhoz, hogy további országokat lássanak el földgázzal.

Noha Katar az Egyesült Államok után az Európai Unió második legnagyobb LNG beszállítója, az arab ország számára még mindig az ázsiai országok jelentik a legnagyobb bevételt: az év elején az arab ország tette ki Ázsia LNG-behozatalának több mint 70 százalékát. Elsődleges felvásárlói a katari gáznak Dél-Korea, India, Kína és Japán.

Tamím bin Hamad al-Táni katari emír (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Dohában 2023. május 22-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az energiabiztonság mellett Katar esetében a fegyverimportról is érdemes szót ejteni – tekintve, hogy 2018 és 2022 között India és Szaúd-Arábia után Katar vásárolta a legtöbb fegyvert. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója lapunknak elmondta, az arab ország fegyvereinek több mint 40 százalékát az Egyesült Államoktól szerzi be, mintegy 30 százalékát Franciaországtól, majd Olaszország következik a sorban. Ez pedig azt jelenti, hogy bár a többi Öböl-országhoz hasonlóan Katar is igyekszik diverzifikálni külkapcsolatait, a biztonsága szavatolása érdekében nem fog hátat fordítani a Nyugatnak.