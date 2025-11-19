Kommunista diktátor szövetségese tért vissza a lengyel parlament élére

Nem minden kormánypárti képviselő örült annak, hogy Czarzasty lesz a házelnök – írja a Brussels Signal.

Bronislaw Komorowski, aki 2010 és 2015 között volt Lengyelország elnöke, és Tusk Polgári Koalíciójának (KO) szövetségese, így fogalmazott:

Borzasztónak tartom, hogy ő lesz a házelnök. Személyesen sértve érzem magam.

A parlamenti ellenzék minden pártja – a konzervatívok (PiS), a Konföderáció párt és a baloldali „Együtt” párt – a kormánykoalíció jelöltje, Czarzasty ellen szavazott. A PiS részéről Przemyslaw Czarnek, az előző PiS-kormány volt oktatási minisztere azt mondta a parlamentben:

A kommunista diktátor és bűnöző, Wojciech Jaruzelski szövetségesének megválasztása sértés a Házra és a nemzetre nézve.

Czarzasty az 1981-ben Wojciech Jaruzelski tábornok által bevezetett szükségállapotot követő időszakban a szovjetbarát Lengyel Egyesült Munkáspárt (PUWP) diáktaktivistája volt. Akkor a Szolidaritás szakszervezetet betiltották, több ezer embert őrizetbe vettek és több tucat embert megöltek.