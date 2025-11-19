Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Lengyelországházelnökbaloldalparlament

Kommunista diktátor szövetségese tért vissza a lengyel parlament élére

A lengyel parlament megválasztotta házelnöknek Wlodzimierz Czarzastyt, az Új Baloldal társelnökét, amely tagja Donald Tusk miniszterelnök koalíciós kormányának.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 15:44
Wlodzimierz Czarzasty Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mai szavazást azt követően tartották a lengyel parlamentben, hogy lemondott az előző házelnök, Szymon Holownia, a centrista Lengyelország 2050 párt vezetője. Ő a koalíciós megállapodás értelmében távozott, amely szerint a Új Baloldal tölti be a házelnöki tisztséget a jelenlegi parlamenti ciklus (2023–2027) második felében.

A lengyel parlament megválasztotta házelnöknek Wlodzimierz Czarzastyt (Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto)
A lengyel parlament megválasztotta házelnöknek Wlodzimierz Czarzastyt (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Nem minden kormánypárti képviselő örült annak, hogy Czarzasty lesz a házelnök – írja a Brussels Signal.

Bronislaw Komorowski, aki 2010 és 2015 között volt Lengyelország elnöke, és Tusk Polgári Koalíciójának (KO) szövetségese, így fogalmazott: 

Borzasztónak tartom, hogy ő lesz a házelnök. Személyesen sértve érzem magam.

A parlamenti ellenzék minden pártja – a konzervatívok (PiS), a Konföderáció párt és a baloldali „Együtt” párt – a kormánykoalíció jelöltje, Czarzasty ellen szavazott. A PiS részéről Przemyslaw Czarnek, az előző PiS-kormány volt oktatási minisztere azt mondta a parlamentben: 

A kommunista diktátor és bűnöző, Wojciech Jaruzelski szövetségesének megválasztása sértés a Házra és a nemzetre nézve.

Czarzasty az 1981-ben Wojciech Jaruzelski tábornok által bevezetett szükségállapotot követő időszakban a szovjetbarát Lengyel Egyesült Munkáspárt (PUWP) diáktaktivistája volt. Akkor a Szolidaritás szakszervezetet betiltották, több ezer embert őrizetbe vettek és több tucat embert megöltek.

Az 1990-es években Czarzasty üzletember és kiadó lett, tagja volt az állami médiaszabályozó testületnek (KRRiTV), valamint meghatározó szereplője a posztkommunista Demokratikus Baloldali Szövetségnek (SLD).

Az Új Baloldal párt vezetője akkor lett, amikor a baloldal már visszaszorulóban volt a lengyel politikában, és bár pártja gyenge választási eredményeket ért el, ő a párt élén maradt. 2023-ban pártja 2005 óta először jutott ismét kormányra, kisebb koalíciós partnerként Tusk és a KO dominálta centrista–baloldali kormányban.

Czarzasty világossá tette, hogy házelnökként a kormánykoalíció hű támogatója kíván lenni. Közölte, hogy azok a törvényjavaslatok, amelyeket az államfő, az ellenzék vagy a közvélemény-kezdeményezések terjesztenek elő, hátrébb sorolódnak, a kormány törvényjavaslatai élveznek majd abszolút elsőbbséget, hogy „megmutassák, ki kormányoz”.

Ez újabb konfliktusforrást nyithat a PiS-hez közel álló államfő, Karol Nawrocki és a kormánytöbbség között, mivel az államfő az elmúlt hónapokban 11 törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé.

Szymon Holownia eközben kilépne a lengyel politikából, és az ENSZ menekültügyi főbiztosa szeretne lenni, ezért nem indul pártja vezetéséért és nem próbál házelnök maradni. Saját pártja nem támogatta volna, ráadásul korábbi konfliktusai Tuskékkal tovább gyengítették a pozícióját.

Borítókép: Wlodzimierz Czarzasty (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu