A mai szavazást azt követően tartották a lengyel parlamentben, hogy lemondott az előző házelnök, Szymon Holownia, a centrista Lengyelország 2050 párt vezetője. Ő a koalíciós megállapodás értelmében távozott, amely szerint a Új Baloldal tölti be a házelnöki tisztséget a jelenlegi parlamenti ciklus (2023–2027) második felében.
Kommunista diktátor szövetségese tért vissza a lengyel parlament élére
A lengyel parlament megválasztotta házelnöknek Wlodzimierz Czarzastyt, az Új Baloldal társelnökét, amely tagja Donald Tusk miniszterelnök koalíciós kormányának.
Nem minden kormánypárti képviselő örült annak, hogy Czarzasty lesz a házelnök – írja a Brussels Signal.
Bronislaw Komorowski, aki 2010 és 2015 között volt Lengyelország elnöke, és Tusk Polgári Koalíciójának (KO) szövetségese, így fogalmazott:
Borzasztónak tartom, hogy ő lesz a házelnök. Személyesen sértve érzem magam.
A parlamenti ellenzék minden pártja – a konzervatívok (PiS), a Konföderáció párt és a baloldali „Együtt” párt – a kormánykoalíció jelöltje, Czarzasty ellen szavazott. A PiS részéről Przemyslaw Czarnek, az előző PiS-kormány volt oktatási minisztere azt mondta a parlamentben:
A kommunista diktátor és bűnöző, Wojciech Jaruzelski szövetségesének megválasztása sértés a Házra és a nemzetre nézve.
Czarzasty az 1981-ben Wojciech Jaruzelski tábornok által bevezetett szükségállapotot követő időszakban a szovjetbarát Lengyel Egyesült Munkáspárt (PUWP) diáktaktivistája volt. Akkor a Szolidaritás szakszervezetet betiltották, több ezer embert őrizetbe vettek és több tucat embert megöltek.
Az 1990-es években Czarzasty üzletember és kiadó lett, tagja volt az állami médiaszabályozó testületnek (KRRiTV), valamint meghatározó szereplője a posztkommunista Demokratikus Baloldali Szövetségnek (SLD).
Az Új Baloldal párt vezetője akkor lett, amikor a baloldal már visszaszorulóban volt a lengyel politikában, és bár pártja gyenge választási eredményeket ért el, ő a párt élén maradt. 2023-ban pártja 2005 óta először jutott ismét kormányra, kisebb koalíciós partnerként Tusk és a KO dominálta centrista–baloldali kormányban.
Czarzasty világossá tette, hogy házelnökként a kormánykoalíció hű támogatója kíván lenni. Közölte, hogy azok a törvényjavaslatok, amelyeket az államfő, az ellenzék vagy a közvélemény-kezdeményezések terjesztenek elő, hátrébb sorolódnak, a kormány törvényjavaslatai élveznek majd abszolút elsőbbséget, hogy „megmutassák, ki kormányoz”.
Ez újabb konfliktusforrást nyithat a PiS-hez közel álló államfő, Karol Nawrocki és a kormánytöbbség között, mivel az államfő az elmúlt hónapokban 11 törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé.
Szymon Holownia eközben kilépne a lengyel politikából, és az ENSZ menekültügyi főbiztosa szeretne lenni, ezért nem indul pártja vezetéséért és nem próbál házelnök maradni. Saját pártja nem támogatta volna, ráadásul korábbi konfliktusai Tuskékkal tovább gyengítették a pozícióját.
Borítókép: Wlodzimierz Czarzasty (Fotó: AFP)
