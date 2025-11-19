Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Liga Szakszervezetek: A kormány tizenegy pontos csomagja elősegíti a minimálbér emelését

A Liga Szakszervezetek szerint az Orbán Viktor által bejelentett tizenegy pontos adó- és vállalkozásbarát csomag kedvező alapot teremthet a 2026-ra tervezett minimálbér-emeléshez, amelynek keretében a minimálbér két számjegyű, a garantált bérminimum egy számjegyű növekedése szerepel az előzetes tárgyalásokon. A szakszervezetek szerint a csomag fogadtatása kedvező.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 15:55
A Liga Szakszervezetek szerint az adminisztrációs terhek csökkentése fontos Forrás: Shutterstock
Több százezer kis- és középvállalkozás életét megkönnyítő újabb intézkedéscsomagot jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elek MKIK-elnökkel hétfőn. A tizenegy pontos adócsökkentési csomag segíti a jövő évi minimálbér-emelést – közölte Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke az InfoRádióban. Hangsúlyozta: jelenleg két számjegyű minimálbér- és egy számjegyű garantált bérminimum-emelésről tárgyal a munkavállalói és a munkaadói oldal, utóbbiak a szocho egyszázalékos csökkentését szeretnék. 

szakszervezetek
Orbán Viktor tizenegy pontos adócsökkentési csomagját a Liga Szakszervezetek jó alapnak tartja a bértárgyalásokhoz. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

 

A Liga Szakszervezetek jó alapnak tekintik a csomagot

A kormány által bejelentett adócsökkentési csomag – és a vele együtt kommunikált vállalkozásbarát intézkedések – kedvező légkört teremthetnek ahhoz, hogy 2026-ban komolyabb minimálbér-emelés történjen Magyarországon. Mészáros Melinda elmondta, hogy a tárgyalások jelenleg azon folynak, hogy a minimálbér két számjeggyel, a garantált bérminimum pedig egy számjeggyel emelkedjen. Úgy fogalmazott: „abban maradtunk, hogy mindaddig, amíg a szervezetek a saját tagszervezeteikkel, testületeikkel nem egyeztetik le az új javaslatot, addig nem kommunikálhatunk konkrét adatokat, konkrét számokat. Annyit azonban elmondhatok, hogy a minimálbér tekintetében továbbra is két számjegyű bérfejlesztésről beszélgetünk. A gazdasági folyamatokra sokkal érzékenyebb garantált bérminimum esetében azonban egy számjegyű emelés körvonalazódik a következő évre vonatkozóan”.

A Liga elnöke megjegyezte, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma hosszú évek óta dolgozik a kormányzattal és a munkáltatókkal közösen az adminisztratív terhek csökkentésén a vállalkozások esetében is, és erre vonatkozóan is számos könnyítő intézkedésről született megállapodás az elmúlt napon. 

Kiemelte: a minimálbér-tárgyalásokat elsősorban a kiva változása segíti, hiszen ma Magyarországon a foglalkoztatottak 95,4 százaléka mikro- és kisvállalkozásoknál dolgozik, a minimálbér ezeket a vállalkozásokat jelentősen érinti.

Kitért arra is, hogy a munkáltatói oldal, a szociális hozzájárulási adó (szocho) mint bérteher további csökkentését is kérte a kormányzattól. A kormány jelezte, hogy egyszázalékos csökkentés elképzelhető, de ennek feltétele az, hogy a felek között olyan megállapodás szülessen, amit mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal támogatni tud – tette hozzá. Vagyis először meg kell lennie a minimálbér-megállapodásnak, és csak utána lehet szó a további csökkentésekről.

Az Orbán Viktor által bejelentett tizenegy pontos csomagról azt mondta: minden csökkentés és minden a gazdasági szereplők helyzetét javító intézkedés könnyíti a további megállapodási lehetőséget. Hozzátette, a vállalkozások első reakciói nagyon pozitívak. A Liga Szakszervezetek már ezen a héten szeretné folytatni az egyeztetéseket formális és informális keretek között a bérmegállapodást illetően. Mészáros Melinda bízik abban, hogy a munkaadói oldal el fogja tudni fogadni az új javaslatot, közelebb kerülve ezáltal a tényleges megállapodáshoz – hangzott el az InfoRádiónak adott interjúban. 

