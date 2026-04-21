Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője kijelentette, hogy az Irán és az Egyesült Államok, valamint Izrael közötti konfliktus a világ által valaha tapasztalt legsúlyosabb energiaválságot idézi elő – számolt be cikkében a Reuters.

Minden korábbinál súlyosabb világválságra figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség. Fotó: AFP

Ez valóban a történelem legnagyobb válsága

– mondta Fatih Birol a France Inter rádiónak adott, kedden sugárzott interjúban.

A válság már most hatalmas, ha összeadjuk a benzinválság és a gázválság hatásait Oroszországgal együtt

– tette hozzá.

A Közel-Keleten zajló háború megakasztotta a tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban, amely a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-áramlás egyötödének fő útvonala. Mindez ráadásul az orosz–ukrán háború hatásaira rakódik rá, az intézkedések már korábban megszakították az orosz gázszállításokat Európába.

Birol a hónap elején már úgy nyilatkozott, hogy a globális energiapiacok jelenlegi helyzetét súlyosabbnak tartja, mint az 1973-as, 1979-es és 2022-es válságokat együttesen.

Márciusban az IEA megállapodott arról, hogy rekordmennyiségű, 400 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai készletekből, hogy ellensúlyozza az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt emelkedő olajárakat.

Borítókép: Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője (Fotó: AFP)