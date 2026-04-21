Minden korábbinál súlyosabb világválságra figyelmeztet a Nemzetközi Energiaügynökség

Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Az iráni–amerikai–izraeli konfliktus súlyos globális energiahiányt idéz elő az Nemzetközi Energiaügynökség szerint. A szervezet vezetője úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi válság minden korábbinál súlyosabb, és több tényező együttes hatása alakítja. A közel-keleti háború és az orosz–ukrán konfliktus következményei egyszerre nehezítik az energiaellátást.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 12:30
Fatih Birol a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője Forrás: AFP
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője kijelentette, hogy az Irán és az Egyesült Államok, valamint Izrael közötti konfliktus a világ által valaha tapasztalt legsúlyosabb energiaválságot idézi elő – számolt be cikkében a Reuters.

Ez valóban a történelem legnagyobb válsága

– mondta Fatih Birol a France Inter rádiónak adott, kedden sugárzott interjúban. 

A válság már most hatalmas, ha összeadjuk a benzinválság és a gázválság hatásait Oroszországgal együtt

 – tette hozzá. 

A Közel-Keleten zajló háború megakasztotta a tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban, amely a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-áramlás egyötödének fő útvonala. Mindez ráadásul az orosz–ukrán háború hatásaira rakódik rá, az intézkedések már korábban megszakították az orosz gázszállításokat Európába. 

Birol a hónap elején már úgy nyilatkozott, hogy a globális energiapiacok jelenlegi helyzetét súlyosabbnak tartja, mint az 1973-as, 1979-es és 2022-es válságokat együttesen.

Márciusban az IEA megállapodott arról, hogy rekordmennyiségű, 400 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai készletekből, hogy ellensúlyozza az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt emelkedő olajárakat.

Borítókép: Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Bayer Zsolt
idezojelektörténelem

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bayer Zsolt avatarja

A régi Benesnek a birodalmat kellett széthordania az Antant megbízásából, a mi Benesünknek a maradékot kell behordania a birodalomba Brüsszel és Berlin megbízásából.

