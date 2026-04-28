Az EU az orosz energiafüggőséget más függőségre cserélte

A spanyol példa azt mutatja, hogy a változás megvalósítható. Az ország az elmúlt hat évben jelentősen növelte megújuló kapacitásait, így az áram ára elszakadtak a földgázétól, és a jelenlegi válság kevésbé érezteti hatását Spanyolországban, mint más európai országokban. Az EU energiaellátása összességében azonban továbbra is nagymértékben importált fosszilis forrásokra épül.

A fosszilis energiafüggőségből való kilépés tartós megoldása a modernizáció: az áramtermelés átállítása megújuló és nukleáris forrásokra, valamint a gazdaság gyors villamosítása

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az iráni konfliktus első másfél hónapjában az EU több mint 22 milliárd euróval költött többet fosszilis importra úgy, hogy közben nem érkezett több energia.

Luke O’Callaghan-White, az E3G elemzője szerint az Unió ellenálló képességét sürgősen erősíteni kell, mert minél tovább halogatják a szükséges lépéseket, az annál nagyobb költséget fog róni az Unióra.

Azonban nem minden tagállam követi ezt irányt. Friedrich Merz német kancellár új gázüzemű erőművek építését helyezte kilátásba, és nem zárta ki a széntüzelésű blokkok további használatát sem arra az esetre, ha az energia válság elhúzódna. Olaszország ezzel párhuzamosan 13 évvel kitolta a szénerőművek bezárásának tervezett időpontját.