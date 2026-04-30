Európai Bizottságvédett árMagyarországSzlovákia

Az Európai Bizottság ismét a célkeresztjébe vette a magyarok pénztárcáját

Brüsszel már meg is fenyegette Magyarországot és Szlovákiát, miután véleményük szerint sérti az uniós jogot az eltérő árképzés. Az Európai Bizottság épp ezért felszólította Magyarországot és Szlovákiát is, hogy törölje el a védett árat.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 7:59
Fotó: JOHN THYS Forrás: POOL
A brüsszeli székhelyű Bruegel agytröszt számításai szerint az európai kormányok több mint tízmilliárd eurót különítettek el fiskális intézkedésekre, többek között az üzemanyagadók csökkentésére, hogy enyhítsék a háború energiaszámlákra gyakorolt ​​hatását.

Szlovákiában a külföldön regisztrált autók vezetőinek a dízel üzemanyag ára szabályozott és hetente rögzített, a szomszédos országokban változó árakat követve, míg a Szlovákiában regisztrált autók vezetői alacsonyabb árban részesülnek – közölte a bizottság.

Szlovákia az intézkedéseit március végén vezette be, és Robert Fico miniszterelnök pozitív diszkriminációnak nevezte az üzemanyag-turistákkal, különösen a Lengyelországból érkezőkkel szemben. – Olyan helyzetbe kerültünk, hogy Észak-Szlovákiában több tucat benzinkút szó szerint kiürült, mivel az árak ott alacsonyabbak, mint Lengyelországban – mondta Fico akkoriban. 

Magyarországon a védelmi rendszer fordított: a helyi sofőrök fix árplafont élveznek, míg a külföldi járművek sofőrjei magasabb piaci árat fizetnek – áll a bizottság közleményében. 

Az Európai Bizottság követelései egyébként éppen akkor érkeztek, amikor Magyar Péter Brüsszelbe utazott, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyaljon a Magyarországnak járó források hazahozataláról. – A szabályozott ár mind a gázolaj, mind a benzin esetében megmarad az új kormány megalakulása után is, és ez nem ró többletterhet a magyar költségvetésre – mondta Magyar korábban egy sajtótájékoztatón.

Habár az Európai Bizottság szeretné rávenni a két kormányt az intézkedések kivezetésére, nemrég Lengyelország is jelezte, hogy a tankolási célú turizmus visszaszorítása okán nincs kizárva, hogy Varsó is korlátozó intézkedéseket vezet be a külföldi rendszámmal rendelkező járművek esetében. 

 

Borítókép: Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
