Az Európai Bizottság ismét a célkeresztjébe vette a magyarok pénztárcáját

A brüsszeli székhelyű Bruegel agytröszt számításai szerint az európai kormányok több mint tízmilliárd eurót különítettek el fiskális intézkedésekre, többek között az üzemanyagadók csökkentésére, hogy enyhítsék a háború energiaszámlákra gyakorolt ​​hatását.

Szlovákiában a külföldön regisztrált autók vezetőinek a dízel üzemanyag ára szabályozott és hetente rögzített, a szomszédos országokban változó árakat követve, míg a Szlovákiában regisztrált autók vezetői alacsonyabb árban részesülnek – közölte a bizottság.

Szlovákia az intézkedéseit március végén vezette be, és Robert Fico miniszterelnök pozitív diszkriminációnak nevezte az üzemanyag-turistákkal, különösen a Lengyelországból érkezőkkel szemben. – Olyan helyzetbe kerültünk, hogy Észak-Szlovákiában több tucat benzinkút szó szerint kiürült, mivel az árak ott alacsonyabbak, mint Lengyelországban – mondta Fico akkoriban.