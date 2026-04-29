Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

uniós forrásokBrüsszelEurópai UnióMagyarországMagyar Péter

Ukrajna, migráció és LMBT-jogok: Von der Leyen kemény feltételeket szab az uniós forrásokért cserébe Magyar Péternek

Magyar Péter a brüsszeli tárgyalásai során olyan feltételekkel szembesülhet, amelyek teljesítése nélkül nem adja oda az EU az évek óta visszatartott uniós forrásokat. Az European Conservative portál névtelen uniós forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a követelések a migráció, Ukrajna és az LMBT-kérdések területét érinthetik, és teljesítésük nélkül nem indulhat meg a pénzek folyósítása.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 12:54
Magyar Péter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A beszámoló szerint Brüsszel három fő területre koncentrál: a migrációra, Ukrajna támogatására és az LMBT-kérdésekre. Az elvárások között szerepel, hogy Magyarország feleljen meg az uniós bíróság menedékkérők befogadására vonatkozó döntésének, ne akadályozza a migrációs paktum végrehajtását, igazodjon az uniós többségi állásponthoz Ukrajna csatlakozásával és finanszírozásával kapcsolatban, valamint enyhítse a jelenlegi, genderkérdésekhez kapcsolódó szabályozást.

A cikk idéz egy névtelen tisztviselőt, aki úgy fogalmazott: Magyar Péter nem játszhat tovább kettős játékot, és amennyiben nem teljesíti az elvárásokat, a pénzek nem érkeznek meg. A portál szerint a Tisza Párt május végéig új helyreállítási tervet nyújt be az Európai Bizottságnak, amely felváltaná a 2021-es kormányzati javaslatot, amelyet a jogállamisági feltételrendszer miatt blokkoltak. 

Magyarország összesen 10,4 milliárd euróra jogosult a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből, ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd euró pedig hitel. A források felszabadításához 21 feltételt kell teljesíteni, amelyek mintegy felét a korábbi kormány már teljesítette.

A lap arról is beszámol, hogy a Tisza Párt csapata már a választási győzelem után megkezdte az egyeztetéseket Brüsszellel, és több kulcsszereplő – köztük Orbán Anita, Kármán András és Kapitány István – is ellátogatott az uniós központba, valamint részt vett egy budapesti találkozón. 

A portál szerint több jel is arra utal, hogy az új kormány bizonyos kérdésekben közeledhet az uniós állásponthoz.

Ukrajna ügyében ezt a honvédelmi miniszterjelöltként említett Ruszin-Szendi Romulusz korábbi megnyilvánulásaival támasztják alá, míg az LMBT-kérdésekben a leendő kormányzati szereplők személyét emelik ki. 

A migráció ügyében a beszámoló szerint egyelőre kevésbé egyértelmű a leendő miniszterelnök álláspontja, ugyanakkor ezen a területen is változtatásokra lehet szükség a bírságok megszüntetése és a forrásokhoz hozzáférés érdekében.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu