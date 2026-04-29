Ukrajna, migráció és LMBT-jogok: Von der Leyen kemény feltételeket szab az uniós forrásokért cserébe Magyar Péternek

A beszámoló szerint Brüsszel három fő területre koncentrál: a migrációra, Ukrajna támogatására és az LMBT-kérdésekre. Az elvárások között szerepel, hogy Magyarország feleljen meg az uniós bíróság menedékkérők befogadására vonatkozó döntésének, ne akadályozza a migrációs paktum végrehajtását, igazodjon az uniós többségi állásponthoz Ukrajna csatlakozásával és finanszírozásával kapcsolatban, valamint enyhítse a jelenlegi, genderkérdésekhez kapcsolódó szabályozást.
A cikk idéz egy névtelen tisztviselőt, aki úgy fogalmazott: Magyar Péter nem játszhat tovább kettős játékot, és amennyiben nem teljesíti az elvárásokat, a pénzek nem érkeznek meg. A portál szerint a Tisza Párt május végéig új helyreállítási tervet nyújt be az Európai Bizottságnak, amely felváltaná a 2021-es kormányzati javaslatot, amelyet a jogállamisági feltételrendszer miatt blokkoltak.
Magyarország összesen 10,4 milliárd euróra jogosult a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből, ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd euró pedig hitel. A források felszabadításához 21 feltételt kell teljesíteni, amelyek mintegy felét a korábbi kormány már teljesítette.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!