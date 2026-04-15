Brüsszel kiemelt figyelmet fordít Magyarországra, két nappal a választás után már a második sajtótájékoztatón beszélnek a hazánknak járó, befagyasztott EU-s források kérdéséről. A európai parlamenti képviselők szerint Magyar Péter nem kaphat biankó csekket. A magyargyűlöletéről ismert német EP-képviselő, Daniel Freund nemrég kijelentette, hogy Magyar Péternek még várnia kell, és előbb lépéseket kell tennie.
Brüsszel Magyar Péter kezére csapott, egy uniós tagállam kilépne a NATO-ból
Népszavazás jöhet az egyik európai uniós tagállamban a NATO-tagságról. A világ második legnagyobb gazdasága sem ússza meg az iráni háború következményeit. Magyar Péter megkapta az első pofont Brüsszeltől – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Iain Juillet, a DGSE (Franciaország külföldi hírszerző szolgálata) egykori hírszerzési igazgatója a CNEWS országos francia hírtelevízióban nyíltan kijelentette, hogy az EU beavatkozik a tagállamok választásaiba. „Nem ez az első alkalom, de az igaz, hogy Európában szokásunkká vált szisztematikusan másokat hibáztatni” – hívta fel a figyelmet a volt hírszerzési vezető.
Kiléphet egy uniós tagország a NATO-ból. Zoran Stevanovic, a szlovén parlament új elnöke és a Pravda párt vezetője szerint betartják választási ígéreteiket. Ez pedig azt jelenti, hogy Szlovénia hamarosan népszavazáson dönthet majd a NATO-tagságról.
Senki sem ússza meg az iráni konfliktus következményeit. Kína, a világ legnagyobb energiaimportőre eddig viszonylag jól kezelte a gazdasági hatásait, ám az emelkedő energiaárak, a blokád és a geopolitikai feszültségek egyre nagyobb nyomást helyeznek a világ második legnagyobb gazdaságára. A kérdés az, meddig tudja Peking kezelni ezt a helyzetet, és milyen lépésekre kényszerülhet a következő időszakban.
Borítókép: Daniel Freund német EP-képviselő (Fotó: Hans Lucas via AFP)
