A volt hírszerzési vezető szerint: „Nem ez az első alkalom, de az igaz, hogy Európában szokásunkká vált szisztematikusan másokat hibáztatni.”
Volt francia hírszerzési igazgató: Brüsszel beavatkozott a magyar választásokba
lain Juillet, a DGSE (Franciaország külföldi hírszerző szolgálata) egykori hírszerzési igazgatója a CNEWS országos francia hírtelevízióban nyíltan kijelentette, hogy az EU beavatkozik a tagállamok választásaiba.
Brüsszel beavatkozott
„Az elmúlt években a fő téma Oroszországról szólt. Korábban azt mondtuk, hogy az amerikaiak befolyásolnak, a kínaiak befolyásolnak.
Mindenki befolyásol. A valóságban mindenki minden választást befolyásol. ”
De Orbán esetében ez nagyon érdekes, mert valójában egész Európa, az Európai Bizottsággal összhangban, beavatkozott Magyar megválasztásába, a magyar választásokba.
„Ez elég jelentős. Mondhatni, az amerikaiakat ez nem zavarja; ők küldték Vance-t, ami nem rossz. De ha jobban megnézzük, nem ez az első alkalom.”
– idézte lain Juillet szavait a Tűzfalcsoport.
„Moldovában, objektíven nézve, minden megfontolást félretéve, igazi botrány volt. Mindent megtettek, Európa mindent megtett, hogy biztosítsák a jelölt győzelmét.”
Voltak olyan kampányok, amelyeket finanszíroztak. Valójában botrányok is voltak emiatt. Nem haboznak befolyásolni az európai tagállamok választásainak menetét. Még Bulgáriában is, ami rendkívül komoly. Mert a demokráciát már nem tisztelik, a szabályokat már nem tartják be. Hogy az amerikaiak, az oroszok, a kínaiak ezt teszik, ők külföldi országok, ezt megérthetjük. De hogy a velünk szövetséges országok, amelyek ugyanannak az uniónak a tagjai, ezt teszik, bocsánat, de ez elfogadhatatlan.
– mondta Alain Juillet a brüsszeli beavatkozásról.
Borítókép: Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője korábban Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
