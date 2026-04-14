Brüsszel beavatkozott

„Az elmúlt években a fő téma Oroszországról szólt. Korábban azt mondtuk, hogy az amerikaiak befolyásolnak, a kínaiak befolyásolnak.

Mindenki befolyásol. A valóságban mindenki minden választást befolyásol. ”

De Orbán esetében ez nagyon érdekes, mert valójában egész Európa, az Európai Bizottsággal összhangban, beavatkozott Magyar megválasztásába, a magyar választásokba.

„Ez elég jelentős. Mondhatni, az amerikaiakat ez nem zavarja; ők küldték Vance-t, ami nem rossz. De ha jobban megnézzük, nem ez az első alkalom.”

– idézte lain Juillet szavait a Tűzfalcsoport.

„Moldovában, objektíven nézve, minden megfontolást félretéve, igazi botrány volt. Mindent megtettek, Európa mindent megtett, hogy biztosítsák a jelölt győzelmét.”

Voltak olyan kampányok, amelyeket finanszíroztak. Valójában botrányok is voltak emiatt. Nem haboznak befolyásolni az európai tagállamok választásainak menetét. Még Bulgáriában is, ami rendkívül komoly. Mert a demokráciát már nem tisztelik, a szabályokat már nem tartják be. Hogy az amerikaiak, az oroszok, a kínaiak ezt teszik, ők külföldi országok, ezt megérthetjük. De hogy a velünk szövetséges országok, amelyek ugyanannak az uniónak a tagjai, ezt teszik, bocsánat, de ez elfogadhatatlan.

– mondta Alain Juillet a brüsszeli beavatkozásról.