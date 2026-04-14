Brüsszelbeavatkozásválasztási beavatkozásVálasztás 2026Európai UnióMagyarország

Volt francia hírszerzési igazgató: Brüsszel beavatkozott a magyar választásokba

lain Juillet, a DGSE (Franciaország külföldi hírszerző szolgálata) egykori hírszerzési igazgatója a CNEWS országos francia hírtelevízióban nyíltan kijelentette, hogy az EU beavatkozik a tagállamok választásaiba.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 04. 14. 12:53
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője korábban Budapesten Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A volt hírszerzési vezető szerint: „Nem ez az első alkalom, de az igaz, hogy Európában szokásunkká vált szisztematikusan másokat hibáztatni.”

Brüsszel
Alain Juillet (Fotó: NAM / Aerospace and Defense Actors)

Brüsszel beavatkozott

„Az elmúlt években a fő téma Oroszországról szólt. Korábban azt mondtuk, hogy az amerikaiak befolyásolnak, a kínaiak befolyásolnak.
Mindenki befolyásol. A valóságban mindenki minden választást befolyásol. ”

De Orbán esetében ez nagyon érdekes, mert valójában egész Európa, az Európai Bizottsággal összhangban, beavatkozott Magyar megválasztásába, a magyar választásokba. 

„Ez elég jelentős. Mondhatni, az amerikaiakat ez nem zavarja; ők küldték Vance-t, ami nem rossz. De ha jobban megnézzük, nem ez az első alkalom.”

idézte lain Juillet szavait a Tűzfalcsoport.

Moldovában, objektíven nézve, minden megfontolást félretéve, igazi botrány volt. Mindent megtettek, Európa mindent megtett, hogy biztosítsák a jelölt győzelmét.”

Voltak olyan kampányok, amelyeket finanszíroztak. Valójában botrányok is voltak emiatt. Nem haboznak befolyásolni az európai tagállamok választásainak menetét. Még Bulgáriában is, ami rendkívül komoly. Mert a demokráciát már nem tisztelik, a szabályokat már nem tartják be. Hogy az amerikaiak, az oroszok, a kínaiak ezt teszik, ők külföldi országok, ezt megérthetjük. De hogy a velünk szövetséges országok, amelyek ugyanannak az uniónak a tagjai, ezt teszik, bocsánat, de ez elfogadhatatlan.

– mondta Alain Juillet a brüsszeli beavatkozásról.

Borítókép: Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője korábban Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu