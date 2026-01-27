Moldova végleg hátat fordít Moszkvának

Az Európa-párti Maia Sandu elnök, aki Moldova évtized végére történő Európai Unióhoz való csatlakozását szorgalmazza, elítélte Oroszország ukrajnai invázióját, és azzal vádolta a Kremlt, hogy megpróbálja felforgatni a kormányát.

A FÁK-ból való kilépés: egy geopolitikai folyamat jogi lezárása

A moldovai döntés jelentőségét nem lehet pusztán adminisztratív aktusként értelmezni.

A Moldovai Köztársaság vezetésének kezdeményezése a FÁK-ból, vagyis a Független Államok Közösségéből történő kilépéséről egy olyan, az utóbbi másfél évtizedben fokozatosan kirajzolódó geopolitikai folyamat formalizálását, véglegesítését és nemzetközi jogi kinyilvánítását jelenti, amely az orosz–ukrán háború 2022-es kitörését követően jelentősen felgyorsult. Ez a lépés már nem új irányt jelöl ki, hanem egy régen megkezdett stratégiai eltávolodás végét rögzíti

– mondta lapunknak Szilágyi Mátyás a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A szakértő hangsúlyozta: Moldova ezzel egyértelmű politikai deklarációt tesz.

Mindenképpen geopolitikai jelentőségű elmozdulásról van szó, amelynek keretében Moldova hivatalosan is deklarálja, hogy véglegesen kiválik – hasonlóan Georgiához és Ukrajnához – az orosz ellenőrzés és stratégiai befolyás alatt álló posztszovjet geopolitikai térből. Ez nem csupán Moszkva felé irányuló politikai üzenet, hanem egyben a nyugati szövetségesek irányába tett egyértelmű elköteleződés is

– tette hozzá.

Jogszabályok, megállapodások, menetrend

A szakértő arról is beszélt, hogy a kilépés folyamata már jó ideje zajlik a háttérben.

A FÁK-hoz kapcsolódó összesen 283 megállapodásból Chisinau az elmúlt évek során már 71-et felmondott, további 60 dokumentum esetében hivatalosan kezdeményezte a felmondást, miközben jelenleg még 152 megállapodás van formálisan érvényben. Ez jól mutatja, hogy a kilépés nem egy hirtelen döntés, hanem egy lépcsőzetes, tudatosan felépített folyamat.

A döntés jogi menetrendje is egyértelmű.

Az alapdokumentumok felmondásáról a tervek szerint 2026 februárjában hoz döntést a moldovai parlament, ezt követően történik meg a hivatalos notifikáció a FÁK felé, majd az értesítéstől számított tizenkét hónap elteltével lép hatályba a Moldovai Köztársaság tényleges kiválása a szervezetből

– mutatott rá.