A Romániával való egyesülésre szavazna Moldova elnöke

Hozzátette, a nemzetközi helyzet romlása miatt egyre nehezebb egy olyan kis országnak, mint Moldova megőriznie szuverenitását és demokratikus működését, miközben ellenáll az orosz befolyásnak, írja a Reuters.

Moldova egykori szovjet tagköztársaság, mintegy 2,4 millió lakossal, ahol a román nyelvű többség mellett jelentős orosz ajkú kisebbség is él.

Maia Sandu – akinek Európa-párti pártja tavaly szeptemberben újabb felhatalmazást kapott a választóktól – korábban többször is azzal vádolta Moszkvát, hogy beavatkozik az ország belügyeibe.

Az elnök ugyanakkor elismerte: álláspontját jelenleg a moldovai lakosság többsége nem osztja.

Felmérések szerint a lakosság mindössze mintegy egyharmada támogatná az újraegyesítést Bukaresttel, noha körülbelül 1,5 millió moldovai rendelkezik román állampolgársággal.

Maia Sandu szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás reálisabb célkitűzés

A moldovai kormány célja, hogy az ország 2030-ig az EU tagjává váljon, ehhez azonban jelentős és fájdalmas reformokat kell végrehajtania, miközben erős belső és külső ellenállással – elsősorban Oroszország részéről – kell szembenéznie. Nemrég még a Moszkva-barát szocialisták voltak hatalmon az országban.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Maia Sandu, Moldova elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a 2025. július 4-én Chisinauban megrendezett EU–Moldova csúcstalálkozó sajtótájékoztatója után. Fotó: AFP/Elena Covalenco

Moldova Ukrajnával is határos, történelmi múltja pedig szorosan összefonódik Romániával: a két világháború között az ország Románia része volt, majd a második világháború idején a Szovjetunió annektálta. Függetlenségét 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásával nyerte el.