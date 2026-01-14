Maia Sandu egy brit politikai podcastnek adott interjújában úgy fogalmazott: ha népszavazásra kerülne sor, az egyesülés mellett szavazna.
A Romániával való egyesülésre szavazna Moldova elnöke
Moldova elnöke, Maia Sandu kijelentette: egy esetleges népszavazáson támogatná az ország egyesülését Romániával. Az államfő szerint a lépés hozzájárulhatna Moldova törékeny demokráciájának megvédéséhez az egyre erősödő orosz nyomással szemben.
Hozzátette, a nemzetközi helyzet romlása miatt egyre nehezebb egy olyan kis országnak, mint Moldova megőriznie szuverenitását és demokratikus működését, miközben ellenáll az orosz befolyásnak, írja a Reuters.
Moldova egykori szovjet tagköztársaság, mintegy 2,4 millió lakossal, ahol a román nyelvű többség mellett jelentős orosz ajkú kisebbség is él.
Maia Sandu – akinek Európa-párti pártja tavaly szeptemberben újabb felhatalmazást kapott a választóktól – korábban többször is azzal vádolta Moszkvát, hogy beavatkozik az ország belügyeibe.
Az elnök ugyanakkor elismerte: álláspontját jelenleg a moldovai lakosság többsége nem osztja.
Felmérések szerint a lakosság mindössze mintegy egyharmada támogatná az újraegyesítést Bukaresttel, noha körülbelül 1,5 millió moldovai rendelkezik román állampolgársággal.
Maia Sandu szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás reálisabb célkitűzés
A moldovai kormány célja, hogy az ország 2030-ig az EU tagjává váljon, ehhez azonban jelentős és fájdalmas reformokat kell végrehajtania, miközben erős belső és külső ellenállással – elsősorban Oroszország részéről – kell szembenéznie. Nemrég még a Moszkva-barát szocialisták voltak hatalmon az országban.
Moldova Ukrajnával is határos, történelmi múltja pedig szorosan összefonódik Romániával: a két világháború között az ország Románia része volt, majd a második világháború idején a Szovjetunió annektálta. Függetlenségét 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásával nyerte el.
Borítókép: Maia Sandu moldovai elnök Oroszországtól tart (Fotó: Anadolu/AFP/Costas Baltas)
