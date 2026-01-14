Maia SanduRomániaegyesülésOroszországMoldova

A Romániával való egyesülésre szavazna Moldova elnöke

Moldova elnöke, Maia Sandu kijelentette: egy esetleges népszavazáson támogatná az ország egyesülését Romániával. Az államfő szerint a lépés hozzájárulhatna Moldova törékeny demokráciájának megvédéséhez az egyre erősödő orosz nyomással szemben.

Szabó István
Forrás: Reuters2026. 01. 14. 12:23
Maia Sandu moldovai elnök Oroszországtól tart Fotó: Costas Baltas Forrás: Anadolu/AFP
Maia Sandu egy brit politikai podcastnek adott interjújában úgy fogalmazott: ha népszavazásra kerülne sor, az egyesülés mellett szavazna.

Maia Sandu
Maia Sandu, a Moldovai Köztársaság elnöke. Fotó: Anadolu/AFP/Costas Baltas

Hozzátette, a nemzetközi helyzet romlása miatt egyre nehezebb egy olyan kis országnak, mint Moldova megőriznie szuverenitását és demokratikus működését, miközben ellenáll az orosz befolyásnak, írja a Reuters.

Moldova egykori szovjet tagköztársaság, mintegy 2,4 millió lakossal, ahol a román nyelvű többség mellett jelentős orosz ajkú kisebbség is él.

Maia Sandu – akinek Európa-párti pártja tavaly szeptemberben újabb felhatalmazást kapott a választóktól – korábban többször is azzal vádolta Moszkvát, hogy beavatkozik az ország belügyeibe.

Az elnök ugyanakkor elismerte: álláspontját jelenleg a moldovai lakosság többsége nem osztja. 

Felmérések szerint a lakosság mindössze mintegy egyharmada támogatná az újraegyesítést Bukaresttel, noha körülbelül 1,5 millió moldovai rendelkezik román állampolgársággal.

 

Maia Sandu szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás reálisabb célkitűzés 

A moldovai kormány célja, hogy az ország 2030-ig az EU tagjává váljon, ehhez azonban jelentős és fájdalmas reformokat kell végrehajtania, miközben erős belső és külső ellenállással – elsősorban Oroszország részéről – kell szembenéznie. Nemrég még a Moszkva-barát szocialisták voltak hatalmon az országban.

Antonio Costa (L), President of the European Council, President of Moldova Maia Sandu (C) and Ursula von der Leyen (R), President of the European Commission pose after a press conference at the and of EU-Moldova Summit in Chisinau July 4, 2025. The summit is a key opportunity to highlight the strategic importance of Moldovas future within the EU and the strength of our cooperation at a pivotal moment in the countrys democratic development and European trajectory. (Photo by Elena COVALENCO / AFP)
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, Maia Sandu, Moldova elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a 2025. július 4-én Chisinauban megrendezett EU–Moldova csúcstalálkozó sajtótájékoztatója után. Fotó: AFP/Elena Covalenco

Moldova Ukrajnával is határos, történelmi múltja pedig szorosan összefonódik Romániával: a két világháború között az ország Románia része volt, majd a második világháború idején a Szovjetunió annektálta. Függetlenségét 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásával nyerte el.

 

Borítókép: Maia Sandu moldovai elnök Oroszországtól tart (Fotó: Anadolu/AFP/Costas Baltas) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

