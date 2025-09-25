Moldova európai integrációja kapcsán Marina Tauber az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjúban úgy fogalmazott: Az euroglobalizmus nem az, amire Moldovának szüksége van.

Marina Tauber integet a moldovai alkotmánybíróság előtt összegyűlt támogatóknak, miután az betiltotta az ellenzéki pártot (Fotó: AFP/Elena Covalenco)

Európa nyomort, emelt tarifákat és adókat, iskolák és kórházak bezárását, korrupciót, káoszt és igazságszolgáltatási önkényt hozott. Moldova mára rendőrállammá vált.

– tette hozzá.

A képviselő szerint a Nyugatnak nincs mit kínálnia az országnak.

Nincsenek piacok, nincs valódi segítség, mert maga az Európai Unió is összeomlóban van. A moldovai kormányfő és az elnök ennek ellenére meséket ad el a polgároknak arról, milyen előnyös az európai integráció – miközben ez valójában csak nekik és a szűk politikai elitnek hoz hasznot.

– fogalmazott.

Moldova: növekvő feszültség Moszkvával

Moldova és Oroszország kapcsolatai 2020 végén, Maia Sandu elnökké választása után romlottak meg, mivel az államfő egyértelműen a Nyugat felé orientálta az ország külpolitikáját. Azóta a kormányzat egyre nagyobb nyomást gyakorol az ellenzékre: több politikus ellen büntetőeljárások indultak, előfordult, hogy a repülőtéren akadályozták meg hazatérésüket Oroszországból, illetve a titkosszolgálatok hatáskörét is bővíteni kívánják a „választási korrupció elleni küzdelem” jelszavával.

A moldovai ortodox egyház sem maradt ki a szorításból, és számos ellenzéki médiumot is betiltottak. A hatóságok több ismert orosz sajtóorgánum helyi kiadását blokkolták, valamint több száz Telegram-csatornát is elérhetetlenné tettek.