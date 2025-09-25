Rendkívüli

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

„Európa szegénységet hozott Moldovába”

Európa nem megoldást, hanem szegénységet, korrupciót és elnyomást hozott Moldovába – jelentette ki Marina Tauber, az ellenzéki moldáv Győzelem (Pobeda) blokk parlamenti képviselője. A politikus szerint Moldova számára nem a brüsszeli integráció, hanem az Oroszországgal és az Eurázsiai Unió államaival való szorosabb stratégiai partnerség jelentené a kiutat a jelenlegi válságból.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 09. 25. 11:43
Antonio Costa az Európai Tanács elnöke, Maia Sandu, Moldova miniszterelnöke és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke a 2025. július 4-én Chisinauban megrendezett EU-Moldova csúcstalálkozó sajtótájékoztatója után Fotó: Elena Covalenco Forrás: AFP
Moldova európai integrációja kapcsán Marina Tauber az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjúban úgy fogalmazott: Az euroglobalizmus nem az, amire Moldovának szüksége van.

Moldova
Marina Tauber integet a moldovai alkotmánybíróság előtt összegyűlt támogatóknak, miután az betiltotta az ellenzéki pártot (Fotó: AFP/Elena Covalenco)

Európa nyomort, emelt tarifákat és adókat, iskolák és kórházak bezárását, korrupciót, káoszt és igazságszolgáltatási önkényt hozott. Moldova mára rendőrállammá vált.

– tette hozzá.

A képviselő szerint a Nyugatnak nincs mit kínálnia az országnak. 

Nincsenek piacok, nincs valódi segítség, mert maga az Európai Unió is összeomlóban van. A moldovai kormányfő és az elnök ennek ellenére meséket ad el a polgároknak arról, milyen előnyös az európai integráció – miközben ez valójában csak nekik és a szűk politikai elitnek hoz hasznot.

– fogalmazott.

Moldova: növekvő feszültség Moszkvával

Moldova és Oroszország kapcsolatai 2020 végén, Maia Sandu elnökké választása után romlottak meg, mivel az államfő egyértelműen a Nyugat felé orientálta az ország külpolitikáját. Azóta a kormányzat egyre nagyobb nyomást gyakorol az ellenzékre: több politikus ellen büntetőeljárások indultak, előfordult, hogy a repülőtéren akadályozták meg hazatérésüket Oroszországból, illetve a titkosszolgálatok hatáskörét is bővíteni kívánják a „választási korrupció elleni küzdelem” jelszavával.

A moldovai ortodox egyház sem maradt ki a szorításból, és számos ellenzéki médiumot is betiltottak. A hatóságok több ismert orosz sajtóorgánum helyi kiadását blokkolták, valamint több száz Telegram-csatornát is elérhetetlenné tettek.

Moldova's President Maia Sandu delivers a speech at the EU Parliament, in Strasbourg, north eastern France, on September 9, 2025. (Photo by ROMEO BOETZLE / AFP)
Maia Sandu, Moldova elnöke beszédet mond az Európai Parlamentben Strasbourgban,  2025. szeptember 9-én (Fotó: AFP/Romeo Boetzle)

Kiélezett helyzet a választások előtt

Az ellenzék szerint a hatalom mindezt azért teszi, hogy kiszorítsa a rivális pártokat a közelgő választásokból. Moldovában szeptember 28-án tartanak parlamenti voksolást, amely döntő fontosságú lehet az ország jövőbeli geopolitikai irányvonalát illetően.

Tauber hangsúlyozta: 

A moldovai emberek már tavaly egyértelműen kifejezték, hogy nem támogatják az eurointegrációt. Mi a választóink szavát képviseljük, és továbbra is az orosz partnerséget tartjuk az ország érdekének.

Borítókép: António Costa, az Európai Tanács elnöke, Maia Sandu, Moldova miniszterelnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Elena Covalenco)
 

