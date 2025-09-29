Moldova választást tartott a hétvégén, amely Maia Sandu elnök asszony hatalmon lévő pártjának a győzelmét hozta. Ugyanakkor az apró kelet-európai országban sajátos politikai helyzet alakult ki a voksolás után, amelyről Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt a Magyar Nemzetnek.

A Maia Sandu által alapított PAS párt ugyan többséget szerzett Moldova parlamentjében, de feszült helyzettel néz szembe (Fotó: Anadolu via AFP)

Ez a választás nagyon magas intézményesített befolyásolási fokon történt, tehát rendkívül összehangolt, rendkívül szervezett propagandakampány működött már jó ideje kívülről – mondta el Szilágyi Mátyás, hozzátéve, hogy az Európai Unió számára „ez egy nagyon komoly presztízsválasztás volt”.

Ennek mindenképpen nagy geopolitikai jelentőséget tulajdonítanak Brüsszelből, illetve a kollektív Nyugat részéről

– hangsúlyozta.

Az orosz–ukrán háború fényében, amelyben az Európai Unió mainstream vonala, a Bizottság, a nagy tagállamok abszolút egyfajta résztvevőként tekintenek magukra, az ő szempontjukból nézve, Moldova nagyon fontos ütközőország, amelyet nem szabad elengedni – mutatott rá a szakértő.

Ahogy ezt [Volodimir] Zelenszkij ukrán elnök is megfogalmazta az ENSZ-közgyűlésen, Moldovát nem engedheti meg magának a Nyugat, illetve Európa, hogy elengedje, és ez egy nagyon nagy fokú propaganda, szervezési és politikai beavatkozást is jelentett

– fogalmazott.

Mint elmondta, a korábbi orosz hibrid akciók, propaganda és befolyásolás mellett, illetve azzal szemben felépült egy nagyon komoly, szervezett, intézményesített nyugati befolyásolási mechanizmus. Ez pedig el is végezte a feladatát, minden eszközzel segítette a hatalmon lévő EU-párti koalíciót a hatalom megőrzésében.

A négy évvel ezelőtti választással szemben ugyanakkor a kétharmados, alkotmányozó többséget nem kapta meg a Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS). A Maia Sandu jelenlegi elnök által alapított párt 55 mandátumot tudott megszerezni a 101 tagú parlamentben, ami így is abszolút többséget jelent.

Az alkotmányozó többség kétharmados, tehát ahhoz, mondjuk, szükség lenne még valószínűleg egy koalíciós partnerre

– jegyezte meg Szilágyi Mátyás.