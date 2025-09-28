Moldovában sorsdöntő választás jön

Moldovában szeptember 28-án tartanak parlamenti voksolást, amely döntő fontosságú lehet az ország jövőbeli geopolitikai irányvonalát illetően.
A lapunknak nyilatkozó Szilágyi Mátyás szerint a mostani voksolás rég nem látott, Kelet és Nyugat közötti információs hadviselés, illetve a lakosság végletesen éles politikai-geopolitikai megosztottsága közepette fog lezajlani.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója hozzátette: Moldova az ukrajnai háború árnyékában az Európai Unióval egy időben kezdett csatlakozási tárgyalásokba, így az ország a térség egyik legforróbb geopolitikai ütközőpontjává vált.
Az állam élén álló Maia Sandu és pártja, az Akció és Szolidaritás Pártja (PAS) az elmúlt ciklusban minden erővel a Nyugat felé fordította az országot. 2022-ben Moldova EU-tagjelölti státust kapott, 2024 júniusában pedig megindíthatta a csatlakozási tárgyalásokat. A kormányoldal célja, hogy a jelenlegi 2030-as céldátum helyett már 2028–2029-ben csatlakozzon az ország az unióhoz
– mondta a szakértő, aki szerint ez súlyos társadalmi feszültségekkel jár.