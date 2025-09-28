Moldovában sorsdöntő választás jön

Fej fej mellett a két tábor

A választási kampányban két nagy politikai tömb áll egymással szemben: a nyugatos PAS és az oroszbarát Hazafias Blokk.

A két nagy, ellenséges politikai tömb közötti erőviszonyok kiegyenlítődni látszanak, illetve egyes felmérések szerint a Hazafias Blokk immár megelőzi a PAS-t

– mondta Szilágyi Mátyás. Hozzátette: egy ilyen szoros eredmény esetén fennáll a veszélye a választási eredmények megkérdőjelezésének, ami akár elhúzódó politikai-alkotmányos válsághoz vagy provokációkhoz is vezethet.

Moszkva lehetőségei és korlátai

A kampány egyik kulcskérdése az orosz befolyás. Ezzel kapcsolatban a szakértő úgy fogalmazott:

A hivatalos Kisinyov, Bukarest, illetve az EU és annak nagy tagállamai által teljes hangerővel, sok hónapja sulykolt állítások erősen túlzónak és aránytalannak tűnnek. Jól érzékelhető ezzel kapcsolatban egy koncentrált, módszeres, igen hisztérikus elrettentő, megfélemlítő propagandakampány.

Ugyanakkor Szilágyi Mátyás arra is figyelmeztetett, hogy az ország súlyos gazdasági és szociális válsága – magas infláció, energiaár-robbanás, tömeges kivándorlás – komoly táptalajt adhat az oroszbarát erőknek.

A Dnyeszter-mellék dilemmája

A választás egyik nagy kérdése a szakadár Dnyeszter-mellék jövője is.

A Dnyeszter-mellék további sorsa szervesen összekapcsolódik Moldova Köztársaság további külpolitikai, geopolitikai orientációja kérdésével.

A terület szavazóinak többsége következetesen baloldali, oroszbarát erőket támogat, miközben az energiaellátás összeomlása miatt súlyos szociális válság bontakozott ki. A kutató szerint nem kizárt, hogy a moldovai vezetés a „ciprusi modell” felé mozdul, vagyis a Dnyeszteren inneni területek lépnének be az EU-ba, míg a szakadár régió kimaradna az integrációból.

Instabilitás fenyegeti a térséget

Maga a választási kampány, illetve a majdani választási eredmény előreláthatóan nem szünteti meg az éles politikai szembenállást, hanem éppenséggel tovább polarizálja azt, és így könnyen fokozhatja a geopolitikai instabilitást Moldovában és az egész térségben

– összegezte Szilágyi Mátyás.