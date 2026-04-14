SzlovéniaNATOnépszavazás

Döbbenetes fordulat: uniós ország léphet ki a NATO-ból

Zoran Stevanovic, a parlament új elnöke és a Pravda párt vezetője szerint betartják választási ígéreteiket. Szlovénia hamarosan népszavazáson dönthet majd a NATO-tagságról.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 12:46
Fotó: JURE MAKOVEC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zoran Stevanovic, a parlament új elnöke a Pravda párt vezetője nemrég arról beszélt, hogy az országnak szuverén módon kell folytatnia politikáját. Választási ígéreteihez híven a politikus ismét megerősítette, hogy Szlovénia népszavazást tart majd a NATO-tagságról – írja az Origo

A parlament új elnöke szerint Szlovénia hamarosan népszavazáson dönthet a NATO-tagság kérdéséről
A parlament új elnöke szerint Szlovénia hamarosan népszavazáson dönthet a NATO-tagság kérdéséről. Fotó: AFP/Jure Makovec

Határozottan ellenezzük a külföldi katonai és diplomáciai vitákba való beavatkozást, mert Szlovénia soha nem profitál belőle. (…) Megígértük a népnek, hogy népszavazást tartunk a NATO-ból való kilépésről, és ezt a népszavazást meg is fogjuk tartani

– fogalmazott a politikus.

A párt támogatja a NATO-ból való kilépésről szóló népszavazást, de az EU-ból való kilépéssel kapcsolatban Stevanovic azt mondta, hogy azt az emberek nem fogadnák pozitívan, mert „lényegesen több hasznunk származik az EU-ból, mint kárunk”. „Ljubljanát vissza kell helyezni Szlovénia fő döntéshozatali központjává, Brüsszel nem dönthet helyettünk” – mondta.

A párt választások előtti ígérete volt a kilépés az Egészségügyi Világszervezetből, és Stevanovic szerint minden ígéretüket be is kívánják tartani azzal, hogy a kilépés mellett érvelnek – erősítette meg.

A NATO-ból való kilépéssel Ljubljanának többé nem kellene részt vennie „külföldi háborúkban”, hanem ehelyett lehetőséget kapna arra, hogy továbbra is a jóléti állam építésére összpontosítson. Ez pedig kifejezetten fontos a politikus szerint akkor, amikor az Európai Unió háborús lázban ég. 

Borítókép: Zoran Stevanovic, a szlovén országgyűlés elnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu