mandátumszlovén parlamentszlovén

Megtartotta alakuló ülését az új szlovén parlament

Megtartotta alakuló ülését pénteken az új összetételű szlovén parlament, amelynek elnökévé a képviselők Zoran Stevanovicot, a Resni.ca párt vezetőjét választották meg.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 22:48
Zoran Stevanovic, a szlovén parlament elnöke Fotó: JURE MAKOVEC Forrás: AFP
A szlovén állami média jelentése szerint Stevanovic volt az egyetlen jelölt a házelnöki tisztségre. Jelölését a Resni.ca mellett a jobbközép Új Szlovénia (NSi) és a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt (SDS) képviselői támogatták. 

President of the extra-parliamentary party Resni.ca, Zoran Stevanovic prepares for the last televised political debate in Ljubljana on March 20, 2026, ahead of the parliamentary elections. Slovenians voters are scheduled to head to the polls on March 22, 2026. (Photo by Jure Makovec / AFP)
A titkos szavazáson leadott 48 támogató szavazat a Resni.ca, az SDS, az NSi és a Demokraták képviselőinek együttes támogatásának felel meg. Ez a négy párt együtt 48 mandátummal rendelkezik, ami meghaladja a parlamenti többséghez szükséges 46 szavazatot.A balközép pártok előzetesen jelezték, hogy nem támogatják a jelölést; a 90 fős parlamentben 21 képviselő nem vette fel a szavazólapot, két szavazat pedig érvénytelen volt. Stevanovic első felszólalásában azt mondta: tisztában van azzal, hogy a hatalom ebben az országban nem a politikusoké, hanem az embereké, és a politikába vetett bizalom helyreállításához átláthatóságra és tiszteletre van szükség. 

A 44 éves volt rendőr és kranji önkormányzati képviselő a koronavírus-járvány idején vált országosan ismertté, amikor a kormány járványügyi korlátozásai elleni tiltakozó mozgalom egyik vezetője volt. Pártja a 2022-es parlamenti választáson még nem jutott be a törvényhozásba, az idei voksoláson azonban átlépte a négyszázalékos parlamenti küszöböt. 

A március 22-i parlamenti választáson a legtöbb mandátumot a Robert Golob leköszönő miniszterelnök vezette, balközép Szabadság Mozgalom szerezte meg 29 hellyel. Az SDS 28 mandátumot kapott, az NSi, a Szlovén Néppárt (SLS) és a Focus pártok szövetsége kilenc mandátumot szerzett. A Szociáldemokraták (SD) és az Anze Logar vezette Demokraták egyaránt hat-hat mandátumot kaptak, míg a Baloldal és a Vesna közös listája, valamint a rendszerkritikus Resni.ca mozgalom öt-öt képviselői helyet szerzett. Egy-egy garantált mandátuma van a magyar és az olasz nemzeti közösségnek is. Rájuk csak a nemzetiségek szavazhattak.

