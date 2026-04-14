Daniel FreundBrüsszelMagyar Péter

Daniel Freund: Magyar Péter nem kaphat biankó csekket, várnia kell

Brüsszel kiemelt figyelmet fordít Magyarországra, két nappal a választás után már a második sajtótájékoztatón beszélnek a hazánknak járó, befagyasztott EU-s források kérdéséről. Daniel Freund nemrég kijelentette, hogy Magyar Péternek még várnia kell, és előbb lépéseket kell tennie.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 14:12
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A európai parlamenti képviselők szerint Magyar Péter nem kaphat biankó csekket. Daniel Freund baloldali képviselő szerint a hazánknak járó források felszabadítása előtt az új kormánynak bizonyítania kell – írja az NTV

Daniel Freund szerint Magyar Péternek meg kell dolgoznia a pénzért
Fotó: Martin Bertrand/Hans Lucas

A források azonnali felszabadítása nem lehetséges” – jelentette ki Daniel Freund zöldpárti európai parlamenti képviselő Brüsszelben. 

Az új budapesti kormány nem kaphat „biankó csekket”, Magyar Péternek pedig előbb bizonyítani kell és lépéseket kell tennie a képviselő szerint. Az EU évek óta visszatart forrásokat számos, Magyarországnak szánt uniós támogatási programból a jogállamisági elvekre hivatkozva. Ezek a jogsértések Brüsszel szerint érintik az igazságszolgáltatás függetlenségét, a médiaszabadságot és a szexuális kisebbségek jogait is. 

Magyarország mintegy 36 milliárd euróra vár, ezért cserébe azonban lépéseket vár Brüsszel Magyar Pétertől

Magyar reformokat és Brüsszellel való együttműködés javítását ígérte, és a zárolt források gyors felszabadítására számít. Brüsszel azonban érzi, hogy előnyösebb helyzetben van, és úgy fest, ezt nem is fél kihasználni. Freund és Moritz Körner azt mondták, hogy kedden „figyelmeztető jelzést” küldtek a Bizottságnak. A források bármilyen kifizetéséhez „szilárd jogalapnak” kell lennie. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy az Európai Parlament „vagy valaki más” jogi lépéseket tesz – mondta Freund.

Körner felidézte Lengyelország esetét: A nemzeti–konzervatív PiS párt akkori kormánya alatt a jogállamiság megsértése miatt Varsó finanszírozását is részben megvonták. 

Az Európa-párti Donald Tusk 2023-as választási győzelme után a forrásokat gyorsan felszabadították – de a megígért reformok egy részét még mindig nem hajtották végre. Hiba volt minden forrást Lengyelországnak folyósítani „anélkül, hogy bármilyen reformot végrehajtottak volna” – mondta az FDP politikusa.

Tineke Strik, a zöldpárti EP-képviselő ma szintén sajtótájékoztatót tartott, amelyben hazánk helyzetét értékelte. A választások és a visszatartott források kapcsán ő is azt hangsúlyozta, hogy előbb Magyar Péternek reformokat kell végrehajtani, miután a 7. cikkely szerinti uniós kötelezettségszegési eljárást nem Orbán Viktor, hanem az országban tapasztalható jogállamisági problémák miatt indították, ami véleménye szerint még nem szűnt meg. 

Borítókép: Daniel Freund zöldpárti európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.
Felhasználónév
2024. január 1.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu