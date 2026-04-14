Daniel Freund: Magyar Péter nem kaphat biankó csekket, várnia kell

A európai parlamenti képviselők szerint Magyar Péter nem kaphat biankó csekket. Daniel Freund baloldali képviselő szerint a hazánknak járó források felszabadítása előtt az új kormánynak bizonyítania kell – írja az NTV.
A források azonnali felszabadítása nem lehetséges” – jelentette ki Daniel Freund zöldpárti európai parlamenti képviselő Brüsszelben.
Az új budapesti kormány nem kaphat „biankó csekket”, Magyar Péternek pedig előbb bizonyítani kell és lépéseket kell tennie a képviselő szerint. Az EU évek óta visszatart forrásokat számos, Magyarországnak szánt uniós támogatási programból a jogállamisági elvekre hivatkozva. Ezek a jogsértések Brüsszel szerint érintik az igazságszolgáltatás függetlenségét, a médiaszabadságot és a szexuális kisebbségek jogait is.
