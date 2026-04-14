Itt a kijózanító pofon Brüsszelből Magyar Péternek: EP-képviselők szerint egyelőre nem szabad odaadni a pénzt Magyarországnak

Az EP-ben a magyar ügyekkel foglalkozó baloldali Tineke Strik ma sajtótájékoztatót tartott A helyzet Magyarországon címmel. Brüsszel még két napot sem várt a választás után, és máris a befagyasztott forrásokról tartott eligazítást.

Brüsszel szinte azonnal akcióba lépett, Tineke Strik a befagyasztott EU-s forrásokról tart sajtótájékoztatót

A holland EP-képviselő amellett érvelt, hogy ne adják oda azonnal a jelenleg jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett uniós forrásokat a Magyar-kormánynak sem.

A sajtótájékoztatón a baloldali politikus hangsúlyozta, hogy egyelőre szerinte nem időszerű visszavonni a hazánk elleni büntetőintézkedéseket.

Egy új magyar kormánynak először konkrét intézkedéseket kell tennie a demokrácia, az alapvető jogok, a szólásszabadság és a jogbiztonság helyreállítása érdekében – vélekedett Tineke Strik.

Strik úgy véli, hogy a Magyarország ellen folyamatban lévő 7. cikkely szerinti eljárást sem szabad visszavonni. E cikkely révén meg lehetne vonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban.