Itt a kijózanító pofon Brüsszelből Magyar Péternek: EP-képviselők szerint egyelőre nem szabad odaadni a pénzt Magyarországnak

Brüsszel láthatóan nem bírta túl sokáig és már két nappal a magyar választások után sajtótájékoztatót hívtak össze. Az unió a befagyasztott magyar forrásokról tartott eligazítást Tineke Strik baloldali képviselő vezényletével, aki jelezte, nem időszerű a büntetőintézkedések visszavonása. Egy új magyar kormánynak először konkrét intézkedéseket kell tennie a demokrácia, az alapvető jogok, a szólásszabadság és a jogbiztonság helyreállítása érdekében – véli mind Tineke Strik holland, mind Daniel Freund német EP-képviselő.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 12:10
Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Az EP-ben a magyar ügyekkel foglalkozó baloldali Tineke Strik ma sajtótájékoztatót tartott A helyzet Magyarországon címmel. Brüsszel még két napot sem várt a választás után, és máris a befagyasztott forrásokról tartott eligazítást. 

A holland EP-képviselő amellett érvelt, hogy ne adják oda azonnal a jelenleg jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett uniós forrásokat a Magyar-kormánynak sem.

A sajtótájékoztatón a baloldali politikus hangsúlyozta, hogy egyelőre szerinte nem időszerű visszavonni a hazánk elleni büntetőintézkedéseket. 

Egy új magyar kormánynak először konkrét intézkedéseket kell tennie a demokrácia, az alapvető jogok, a szólásszabadság és a jogbiztonság helyreállítása érdekében – vélekedett Tineke Strik. 

Strik úgy véli, hogy a Magyarország ellen folyamatban lévő 7. cikkely szerinti eljárást sem szabad visszavonni. E cikkely révén meg lehetne vonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban. 

Nem Orbán miatt indítottuk el a 7. cikkelyt, hanem a rendszer hiányosságai miatt

 – mondta Strik. 

Magyar Péter többek között megígérte, hogy helyreállítja a jogállamiságot, tiszteletben tartja az uniós törvényeket és küzd a korrupció ellen – sorolta. 

Ezek alapvető ígéretek. A választók által adott széleskörű felhatalmazás lehetővé teszi számára, hogy teljesítse ígéreteit. De ez egy összetett művelet, amely időt és szoros együttműködést igényel az EU-val

 – fogalmazott a politikus. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

