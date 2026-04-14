A Tisza győzött, de mekkora árat fizetünk ezért?

Pár nappal az országgyűlési választások előtt a Hvg.hu egyfajta nemzetközi sajtószemlével rukkolt elő. A svájci, brit, német, amerikai, páneurópai és osztrák orgánumokból nyerhető körkép jól tükrözte, hogy a nyugati balliberális sajtó miképp láttatja a magyarországi belpolitikai viszonyokat.

A svájci Neue Zürcher Zeitung elemzése arra jutott, hogy Orbán Viktor a gazdasági válság miatt elveszítheti a választásokat. A lap szerint a fiatalok fenyegetik a kormánypártok uralmát, és az Európai Parlament képviselőinek többsége Magyar Pétert támogatja.

A választásokkal kapcsolatos sejtés sajnos beigazolódott, de a svájci lap azt nem boncolgatta, hogy a strasbourgi EP-képviselők támogatása beavatkozásnak minősül-e. Inkább azt jegyezte meg, hogy Donald Trump beavatkozik a magyar választási kampányba.

A brit Financial Times négyrészes Magyarország-sorozata nagy hangsúlyt helyezett Magyar Péterre, aki az egyik szerző, Dunai Márton szerint kiütheti a nyeregből Orbán Viktort. Dunai korábban arról értekezett, hogy a magyar miniszterelnök az orosz hírszerzés támogatása ellenére lemarad a közvélemény-kutatásokban, az EU pedig küzdelmet folytat a „csalárd módon” felhasznált támogatások visszaszerzéséért.

A cikk szerzője valamiért elfelejtett bizonyítékokkal szolgálni az orosz hírszerzés támogató tevékenységéről, továbbá szót sem ejtett a hazánknak járó, jogtalanul visszatartott uniós pénzekről és igazságtalan büntetésekről, illetve a Brüsszel által támogatott ukránoknak a belügyeinkbe való durva beavatkozásairól.

A Deutsche Welle német közszolgálati médium az Orbán-kormánynak a Tisza Párt elleni „titkosszolgálati mozgósításáról” írt. A lap szerint sokan mondják, visszatért a kommunista idők diktatúrája. A német sajtótermék legdurvább állítása: „az Alkotmányvédelmi Hivatal be akart szivárogni Magyar Péter pártjába, hogy megakadályozza az indulását”. Nos,

a Tisza Párt által terjesztett állítások nem lettek hitelesebbek attól, hogy a Deutsche Welle visszhangozta őket. Láthattuk: az Orbán-féle kommunista diktatúrában a Fidesz–KDNP annyira elnyomta a Tiszát, hogy az gond nélkül kétharmados győzelmet aratott.

Az amerikai Washington Post is kitett magáért, amikor budapesti tudósítója arról tájékoztatta a tengeren túli olvasóit, hogy az ifjúság túlnyomó részének elege van a tekintélyuralmi kormányzásból és a korrupcióból. A Magyar Pétert magasztaló lap csak ellenzéki, kormánykritikus forrásokat szólaltatott meg, így nem csoda, hogy a belső viszonyainkat nem ismerő nyugati publikumot meg lehetett téveszteni ezekkel a világ bármely rendszerével szemben felhozható, elcsépelt rágalmakkal.