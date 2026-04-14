A Tisza győzött, de mekkora árat fizetünk ezért?

A nyugati sajtó keményen tette a dolgát, Magyar Péter megnyerte a választást, a fiatalok ma még bíznak a hangzatos ígéreteiben.

2026. 04. 14. 5:20
Pár nappal az országgyűlési választások előtt a Hvg.hu egyfajta nemzetközi sajtószemlével rukkolt elő. A svájci, brit, német, amerikai, páneurópai és osztrák orgánumokból nyerhető körkép jól tükrözte, hogy a nyugati balliberális sajtó miképp láttatja a magyarországi belpolitikai viszonyokat.

A svájci Neue Zürcher Zeitung elemzése arra jutott, hogy Orbán Viktor a gazdasági válság miatt elveszítheti a választásokat. A lap szerint a fiatalok fenyegetik a kormánypártok uralmát, és az Európai Parlament képviselőinek többsége Magyar Pétert támogatja. 

A választásokkal kapcsolatos sejtés sajnos beigazolódott, de a svájci lap azt nem boncolgatta, hogy a strasbourgi EP-képviselők támogatása beavatkozásnak minősül-e. Inkább azt jegyezte meg, hogy Donald Trump beavatkozik a magyar választási kampányba.

A brit Financial Times négyrészes Magyarország-sorozata nagy hangsúlyt helyezett Magyar Péterre, aki az egyik szerző, Dunai Márton szerint kiütheti a nyeregből Orbán Viktort. Dunai korábban arról értekezett, hogy a magyar miniszterelnök az orosz hírszerzés támogatása ellenére lemarad a közvélemény-kutatásokban, az EU pedig küzdelmet folytat a „csalárd módon” felhasznált támogatások visszaszerzéséért. 

A cikk szerzője valamiért elfelejtett bizonyítékokkal szolgálni az orosz hírszerzés támogató tevékenységéről, továbbá szót sem ejtett a hazánknak járó, jogtalanul visszatartott uniós pénzekről és igazságtalan büntetésekről, illetve a Brüsszel által támogatott ukránoknak a belügyeinkbe való durva beavatkozásairól.

A Deutsche Welle német közszolgálati médium az Orbán-kormánynak a Tisza Párt elleni „titkosszolgálati mozgósításáról” írt. A lap szerint sokan mondják, visszatért a kommunista idők diktatúrája. A német sajtótermék legdurvább állítása: „az Alkotmányvédelmi Hivatal be akart szivárogni Magyar Péter pártjába, hogy megakadályozza az indulását”. Nos,

 a Tisza Párt által terjesztett állítások nem lettek hitelesebbek attól, hogy a Deutsche Welle visszhangozta őket. Láthattuk: az Orbán-féle kommunista diktatúrában a Fidesz–KDNP annyira elnyomta a Tiszát, hogy az gond nélkül kétharmados győzelmet aratott.

Az amerikai Washington Post is kitett magáért, amikor budapesti tudósítója arról tájékoztatta a tengeren túli olvasóit, hogy az ifjúság túlnyomó részének elege van a tekintélyuralmi kormányzásból és a korrupcióból. A Magyar Pétert magasztaló lap csak ellenzéki, kormánykritikus forrásokat szólaltatott meg, így nem csoda, hogy a belső viszonyainkat nem ismerő nyugati publikumot meg lehetett téveszteni ezekkel a világ bármely rendszerével szemben felhozható, elcsépelt rágalmakkal.

A többnyelvű páneurópai hírcsatorna, a Euronews közölte: az unióban egyre forróbb a hangulat, mivel a frakciók nagy részének elege van a Fideszből, és Strasbourgban azt remélik, hogy Orbán Viktor az április 12-i választáson a rövidebbet húzza. 

A Euronews persze nem kifogásolta az Európai Unió balliberális vezetőinek magyarellenes magatartását, azt a brüsszeli beavatkozást, amit a Budapestre látogató J. D. ­Vance amerikai alelnök is joggal bírált.

A német Frankfurter Allgemeine Zeitung mérsékeltebb hangot ütött meg a Fidesz–KDNP-vel szemben, bár a Moszkva-pártiság vádját ő is megpendítette. A brit Guardian viszont bekeményített, amikor egy nemzetközi civil szervezetre hivatkozva azt állította, Európában öt kormány, köztük a magyar szándékosan lebontja a jogállamot. Az említett szervezet – többek között a magyar TASZ segítségével – „kiderítette”, hogy egész Európában romlik a helyzet, de az Orbán-kabinet élen jár az igazságszolgáltatás, a sajtószabadság és a civil társadalom elnyomása terén. Az elnyomás, mint látjuk, a Tiszának kétharmados győzelmet hozott.

A német Süddeutsche Zeitung is bírálta a magyarországi politikai viszonyokat és negatív példaként említette Mészáros Lőrinc sok milliárd értékű vagyonát. Sajnos nem tette hozzá, hogy ez törvényesen szerzett vagyon, amely jelentősen eltörpül számos német és más uniós milliárdos vagyona mellett. Végül a Standard osztrák napilap is elmarasztalta Trump elnököt, amiért Orbán Viktor újraválasztását ajánlotta a magyaroknak.

Nos, 

a nyugati sajtó keményen tette a dolgát. A választások lezajlottak, a Tisza Párt győzött, a tiszás tábor pedig örömmámorban úszik. Sok fiatal érzi úgy, hogy Magyar Péter hangzatos ígéretei valóra válnak. De minek is örülnek? Annak, hogy az eddig jogtalanul visszatartott brüsszeli pénzekért cserébe lemondunk „egy kis szuverenitásról”?


Ez a lemondás azt jelenti, hogy Brüsszel követelésének eleget téve eladósodunk az ukrajnai háború folytatásának finanszírozása miatt, kaput nyitunk az illegális migráció előtt, beengedjük Ukrajnát az unióba, s magunkra húzzuk az oroszellenes háborút. Vajon a hadköteles tiszás férfiak akkor is örülni fognak, amikor Ruszin-Szendi Romulusz berántja őket a seregbe és masírozhatnak az ukrán frontra?

A szerző író, újságíró

