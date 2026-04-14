Nem kertelt Magyar Péter agrárszakértője: a Tisza-kormány kivezeti a védett üzemanyagárat és az árrésstopot

Magyar Péter egyik leghívebb támogatója és agrárközgazdásza a választás másnapján adott interjút az RTL-nek. A korábban a többkulcsos adó bevezetése mellett kardoskodó „zöldbáró” felmondta a kötelezőt: „katasztrofális állapotban van a magyar gazdaság”, majd arról beszélt, hogy miért lenne fontos, hogy a Tisza mielőbb átvegye a kormányzást és meglátása szerint milyen mihamarabbi intézkedésekre van szükség.

Magyra Péter és Manfred Weber. Fotó: sudai Sándor

Raskó ugyanakkor világossá tette: az új kabinet első intézkedései nemcsak a hazai gazdaságnak szólnának, hanem egyértelmű üzenetet küldenének a befektetőknek, a piacnak és Brüsszelnek is.

Magyarország új kormánya komolyan gondolja, hogy azokat az elvárásokat gyorsított ütemben teljesíti, amelyek kellenek ahhoz, hogy uniós támogatások bőségben érkezzenek a következő hónapokban

– fogalmazott.

Kijelentésével lényegében megerősítette azt, amiről a diplomáciai források beszéltek a Financial Timesnak, miszerint az Európai Bizottság feltételekhez köti és már be is nyújtotta azt a 27 pontos követeléslistát a Tiszának, amely feltétele annak, hogy teljesüljön Magyar Péternek az uniós pénzek hazahozatalára vonatkozó kampányígérete.

A Raskó által felvázolt irány ugyanakkor több, jelenleg érvényben lévő, a magyar családoknak segítséget jelentő intézkedés visszavonását is magában foglalná.

„Van teendő abban a tekintetben is, hogy az Orbán-kormány olyan népjóléti intézkedéseket hozott, amelyek hosszú távon nem fenntarthatók, ilyen például az árrésstop, az üzemanyagok, úgymond, védő ára – ezt valamilyen formában zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni. Például az élelmiszerek vonatkozásában azonnal lépni kellene, hogy a zöldség-gyümölcs áfáját azonnal leszállítani öt százalékra, cserében fokozatosan az árrésstopot megszüntetni”

– sorolta a tiszás szakértő, aki azt is elismerte, hogy az intézkedéseknek inflációfelhajtó hatásai lesznek.

„Nincsen komoly inflációs nyomás az élelmiszerárak tekintetében… De az infláció esetleg néhány százalékkal ezeken a területeken gyorsulhat” – szakértett Raskó, aki azt is hozzátette, hogy

„nem lehet elég korán elkezdeni a felkészítést erre.”

Magyar Péter bizalmi emberének a várható gazdasági intézkedéseket már előzetesen megmagyarázó kijelentései egybecsengnek azzal, amiről a szintén a „kiürített államkasszára” hivatkozó, egyértelműen előre menekülve magyarázkodó Király Júlia, a jegybank volt alelnöke beszélt: a Tisza-kormány azért, hogy a brüsszeli elvárásokat teljesítse, adóemelésekkel, az olcsó orosz gázról való leválással fogja megsarcolni a magyar embereket.