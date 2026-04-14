Nem kertelt Magyar Péter agrárszakértője: a Tisza-kormány kivezeti a védett üzemanyagárat és az árrésstopot

A Tisza agrárszakértője, Raskó György az RTL-nek nyilatkozva a magyar gazdaság jövőbeli helyzetéről értekezett. Magyar Péter hűséges támogatója szerint a Tisza-kormánynak gyorsan teljesíteni kellene a brüsszeli elvárásokat, ami például a védett üzemanyagár és az árrésstop kivezetését is jelentheti.

2026. 04. 14. 13:02
Magyar Péter egyik leghívebb támogatója és agrárközgazdásza a választás másnapján adott interjút az RTL-nek. A korábban a többkulcsos adó bevezetése mellett kardoskodó „zöldbáró” felmondta a kötelezőt: „katasztrofális állapotban van a magyar gazdaság”, majd arról beszélt, hogy miért lenne fontos, hogy a Tisza mielőbb átvegye a kormányzást és meglátása szerint milyen mihamarabbi intézkedésekre van szükség. 

20241008-09 Strasbourg A Magyar uniós elnökség programja az Európai Parlamentben. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
Magyra Péter és Manfred Weber. Fotó: sudai Sándor

Raskó ugyanakkor világossá tette: az új kabinet első intézkedései nemcsak a hazai gazdaságnak szólnának, hanem egyértelmű üzenetet küldenének a befektetőknek, a piacnak és Brüsszelnek is. 

Magyarország új kormánya komolyan gondolja, hogy azokat az elvárásokat gyorsított ütemben teljesíti, amelyek kellenek ahhoz, hogy uniós támogatások bőségben érkezzenek a következő hónapokban

– fogalmazott. 

Kijelentésével lényegében megerősítette azt, amiről a diplomáciai források beszéltek a Financial Timesnak, miszerint az Európai Bizottság feltételekhez köti és már be is nyújtotta azt a 27 pontos követeléslistát a Tiszának, amely feltétele annak, hogy teljesüljön Magyar Péternek az uniós pénzek hazahozatalára vonatkozó kampányígérete.  

A Raskó által felvázolt irány ugyanakkor több, jelenleg érvényben lévő, a magyar családoknak segítséget jelentő intézkedés visszavonását is magában foglalná. 

„Van teendő abban a tekintetben is, hogy az Orbán-kormány olyan népjóléti intézkedéseket hozott, amelyek hosszú távon nem fenntarthatók, ilyen például az árrésstop, az üzemanyagok, úgymond, védő ára – ezt valamilyen formában zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni. Például az élelmiszerek vonatkozásában azonnal lépni kellene, hogy a zöldség-gyümölcs áfáját azonnal leszállítani öt százalékra, cserében fokozatosan az árrésstopot megszüntetni”

– sorolta a tiszás szakértő, aki azt is elismerte, hogy az intézkedéseknek inflációfelhajtó hatásai lesznek. 

„Nincsen komoly inflációs nyomás az élelmiszerárak tekintetében… De az infláció esetleg néhány százalékkal ezeken a területeken gyorsulhat” – szakértett Raskó, aki azt is hozzátette, hogy

 „nem lehet elég korán elkezdeni a felkészítést erre.”

Magyar Péter bizalmi emberének  a várható gazdasági intézkedéseket már előzetesen megmagyarázó kijelentései egybecsengnek azzal, amiről a szintén a „kiürített államkasszára” hivatkozó, egyértelműen előre menekülve magyarázkodó Király Júlia, a jegybank volt alelnöke beszélt: a Tisza-kormány azért, hogy a brüsszeli elvárásokat teljesítse, adóemelésekkel, az olcsó orosz gázról való leválással fogja megsarcolni a magyar embereket. 

Borítókép: Magyar Péter és Raskó György (Forrás: Facebook)


Szomszédos ország kormányfőjét hívta meg Budapestre Magyar Péter

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekorbán viktor

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit erről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
