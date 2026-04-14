Eva VlaardingerbroekOrbán BalázsOrbán ViktorVálasztás 2026

Hollandiából üzentek: Tragédia Európa számára a magyar választási eredmény

Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor szerint tragédia Európa számára a magyar választási eredmény. A kommentátor üzenetét Orbán Balázs osztotta meg közösségi oldalán, ahol egyúttal megköszönte Vlaardingerbroek kiállását.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 11:45
Orbán Viktor Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor beszél a magyar választás eredményéről. Orbán Balázs bejegyzésében megköszönte Vlaardingerbroek kiállását, és jelezte: a magyarok továbbra is számíthatnak a polgári oldalra. 

Orbán Balázs megköszönte Eva Vlaardingerbroek kiállását
Fotó: GERGELY BESENYEI / AFP

A videóban Vlaardingerbroek arról beszélt, hogy a magyar választás eredménye tragédia egész Európa számára, hiszen Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt az egyetlen olyan ország volt, amely szembement a brüsszeli vezetéssel. 

Megtette ezt a bevándorlás kérdésében, megtette ezt, amikor arról volt szó, hogy minden pénzt Ukrajnában küldjenek. Megtette általában az európai értékek, a kereszténység és az örökség védelmében 

– fogalmazott a politikai kommentátor. 

Vlaardingerbroek szerint Orbán 16 éven át védte ezeket az értékeket, miközben sikeresen épített ki olyan intézményeket, amelyekről más európai országok csak álmodhatnak. Ehhez képest Magyar Péter, akiről sokan azt gondolják tévesen a kommentátor szerint, hogy jobboldali, már be is jelentette, hogy 180 fokos fordulatot kíván tenni az EU-s politika tekintetében. 

A szakértő szerint miközben Orbán Viktor kormányát napi egymillió euróra büntették azért, mert megvédte a határait, most Magyar Péter számára azonnal meg akarják nyitni a zárolt EU-s forrásokat, anélkül, hogy elméletben bármin változtatni kellene. Aki ezt elhiszi, Vlaardingerbroek szerint az borzasztóan naiv kell hogy legyen. 

Azt pedig, hogy valami nincsen rendben, kiválóan bizonyítja Vlaardingerbroek szerint, hogy minden rossz szereplő ünnepel az EU-ban. Ünnepel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság Elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, és persze ünnepel Soros György is. 

Vlaardingerbroek zárásként hangsúlyozta, hogy imádkozik mind hazánkért mind pedig az Európai Unióért, ugyanis Orbán Viktor elvesztésével a legerősebb harcost vesztette el nemzetközi patrióta közösség. Ráadásul szinte biztos, hogy Magyar Péter le fogja rombolni mindazt, amit Orbán Viktor és kormánya kemény munkával felépített. 

Orbán Balázs a videóhoz fűzött kommentárjában megköszönte a kommentátor kiállását, valamint jelezete, hogy a magyar emberek továbbra is számíthatnak a polgári nemzeti oldal munkájára.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
