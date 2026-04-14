Hollandiából üzentek: Tragédia Európa számára a magyar választási eredmény

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen Eva Vlaardingerbroek holland politikai kommentátor beszél a magyar választás eredményéről. Orbán Balázs bejegyzésében megköszönte Vlaardingerbroek kiállását, és jelezte: a magyarok továbbra is számíthatnak a polgári oldalra.

Orbán Balázs megköszönte Eva Vlaardingerbroek kiállását

Fotó: GERGELY BESENYEI / AFP

A videóban Vlaardingerbroek arról beszélt, hogy a magyar választás eredménye tragédia egész Európa számára, hiszen Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt az egyetlen olyan ország volt, amely szembement a brüsszeli vezetéssel.

Megtette ezt a bevándorlás kérdésében, megtette ezt, amikor arról volt szó, hogy minden pénzt Ukrajnában küldjenek. Megtette általában az európai értékek, a kereszténység és az örökség védelmében

– fogalmazott a politikai kommentátor.

Vlaardingerbroek szerint Orbán 16 éven át védte ezeket az értékeket, miközben sikeresen épített ki olyan intézményeket, amelyekről más európai országok csak álmodhatnak. Ehhez képest Magyar Péter, akiről sokan azt gondolják tévesen a kommentátor szerint, hogy jobboldali, már be is jelentette, hogy 180 fokos fordulatot kíván tenni az EU-s politika tekintetében.