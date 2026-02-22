A spanyol baloldali politikus a népességcserét élteti

Irene Montero, a spanyol szélsőbaloldal egyik legismertebb politikusa, azonban még tőle is meglepő volt az az őszinte beszéd, amely azóta is közbeszéd tárgya. A spanyol politikus szerint ugyanis igenis szükség van népességcserére, és a migránsoknak szavazati jogot kell adni a „rasszista jobboldal” legyőzése érdekében – írja az Origo.

A radikális baloldali spanyol politikus nyíltan vállalta nézeteit. Fotó: NurPhoto/Marc Asensio

A politikus nemrég egy nyilvános rendezvényen beszélt róla, hogy hisz a népességcserében, és természetesen szükség van a migránsok szavazatára is ahhoz, hogy a „rasszista jobboldalt” el lehessen takarítani.

🇪🇸 | The leader of the Spanish far-left admits at an event that she is in favor of replacing the native population with foreigners to alter voting dynamics:



«I hope for 'replacement theory,' I hope we can sweep this country of fascists and racists with immigrants. Whatever their… pic.twitter.com/f4vzpGx7jn — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) January 31, 2026

Rövidesen pedig megváltoztatjuk az állampolgársági törvényt is, így a migránsok szavazati jogot fognak kapni. Természetesen remélem, hogy megvalósul az országban a jobboldaliak és a rasszisták lecserélése a keményen dolgozó migránsok érkezésével, természetesen le kell cserélni őket!

– mondta a képviselő, mire párttársai álló tapssal díjazták kirohanását.