A spanyol baloldali politikus a népességcserét élteti

Irene Montero, a spanyol szélsőbaloldal egyik legismertebb politikusa, azonban még tőle is meglepő volt az az őszinte beszéd, amely azóta is közbeszéd tárgya. A spanyol politikus szerint ugyanis igenis szükség van népességcserére, és a migránsoknak szavazati jogot kell adni a „rasszista jobboldal” legyőzése érdekében – írja az Origo.
A politikus nemrég egy nyilvános rendezvényen beszélt róla, hogy hisz a népességcserében, és természetesen szükség van a migránsok szavazatára is ahhoz, hogy a „rasszista jobboldalt” el lehessen takarítani.
Rövidesen pedig megváltoztatjuk az állampolgársági törvényt is, így a migránsok szavazati jogot fognak kapni. Természetesen remélem, hogy megvalósul az országban a jobboldaliak és a rasszisták lecserélése a keményen dolgozó migránsok érkezésével, természetesen le kell cserélni őket!
– mondta a képviselő, mire párttársai álló tapssal díjazták kirohanását.
