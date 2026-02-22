Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Spanyolországmigrációbaloldal

A spanyol baloldali politikus a népességcserét élteti

Spanyolország egyik vezető politikusa, Irene Montero ritkán hallható őszinteséggel nyilatkozott a baloldal terveiről. A spanyol politikus a népességcserét éltette, valamint a migránsok szavazati jogának kapcsán hangsúlyozta, hogy arra szükség van a „rasszista jobboldal” legyőzése érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 15:35
Fotó: MARC ASENSIO Forrás: NurPhoto
Irene Montero, a spanyol szélsőbaloldal egyik legismertebb politikusa, azonban még tőle is meglepő volt az az őszinte beszéd, amely azóta is közbeszéd tárgya. A spanyol politikus szerint ugyanis igenis szükség van népességcserére, és a migránsoknak szavazati jogot kell adni a „rasszista jobboldal” legyőzése érdekében – írja az Origo. 

A radikális baloldali spanyol politikus nyíltan vállalata nézeteit
A radikális baloldali spanyol politikus nyíltan vállalta nézeteit. Fotó:  NurPhoto/Marc Asensio

A politikus nemrég egy nyilvános rendezvényen beszélt róla, hogy hisz a népességcserében, és természetesen szükség van a migránsok szavazatára is ahhoz, hogy a „rasszista jobboldalt” el lehessen takarítani. 

Rövidesen pedig megváltoztatjuk az állampolgársági törvényt is, így a migránsok szavazati jogot fognak kapni. Természetesen remélem, hogy megvalósul az országban a jobboldaliak és a rasszisták lecserélése a keményen dolgozó migránsok érkezésével, természetesen le kell cserélni őket!

– mondta a képviselő, mire párttársai álló tapssal díjazták kirohanását.

A holland politikai kommentátor, Eva Vlaardingerbroek szerint meg kell becsülni ezt a pillanatot, hiszen ritkán szokott baloldali politikus ennyire nyíltan beszélni a terveiről. Habár évek óta tudható, hogy a globalisták a népességcsere érdekében támogatják a migrációt, azonban ezt ennyire nyíltan soha nem hangoztatták. 

A videó az Egyesült Államokban is port kavart, miután Elon Musk, az X tulajdonosa is reagált rá, aki élesen bírálta Montero kijelentéseit, és azt állította: a politikus lényegében a demográfiai úton történő népirtást helyesli.

Montero támogatói azzal védekeznek, hogy a kijelentések metaforikusak voltak, és nem az „őslakos lakosság lecserélésére”, hanem a rasszizmus elutasítására utaltak. Ugyanakkor a kritikusok szerint éppen a „lecserélésre” emlékeztető nyelvezet az, ami különösen robbanásveszélyes egy olyan Európában, ahol a demográfiai változások már önmagukban is komoly társadalmi feszültségeket keltenek.

Borítókép: Irena Motero spanyol baloldali politikus (Fotó: AFP)

