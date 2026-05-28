Rekord és kárörvendés az angol futballban: nyertek a jó fiúk, akiket feljelentettek

Innen nézve Parish mondata nem egyszerű ünnepi közhely volt. Amikor arról beszélt, hogy a Palace „az Európa-ligába jutott, ahová megérdemelten tartozik”, akkor lényegében azt mondta ki: szerinte csapata már tavaly is ott lett volna a helyén. Amikor pedig hozzátette, hogy „néha a jó fiúk győznek a végén”, abban benne volt az egész év sérelme és a mostani elégtétel is.

Kárörvendés Nottingham felé

A Palace sikere a Nottingham Forest szempontjából különösen kellemetlen fordulatot vett. A Forest tavaly a Palace helyére került az Európa-ligában, miközben Evangelosz Marinakisz tulajdonosi köre miatt maga is érintett volt többklubos kérdésekben: Marinakisz a Nottingham Forest mellett a görög Olympiakosznál is meghatározó szereplő.

A Palace oldalán úgy érezték, velük szigorúbban bántak, mint másokkal. A klub szerintük tartotta magát az UEFA határidejéhez, miközben úgy vélték, a Forest több időt kapott saját tulajdonosi helyzetének rendezésére. A vita végül nem változtatta meg az UEFA döntését, a Palace pedig kénytelen volt a Konferencia-ligában indulni.

Csakhogy a történet csattanója a pályán érkezett meg. A Nottingham Forest az Európa-ligában az elődöntőig jutott, ott azonban kiesett a későbbi győztes Aston Villa ellen. A Premier League-ben végül csak a 16. helyen zárt, így a következő idényben nem indulhat nemzetközi kupában.

A Crystal Palace viszont megnyerte azt a sorozatot, amelybe „száműzték”, és ezzel kivívta a jogot a következő Európa-liga-szereplésre. Parish odaszúrásának lényege pontosan ez: a Palace-t elütötték az Európa-ligától, a klub mégis trófeával tért vissza oda, míg a Nottingham jövőre otthon marad.

Oliver Glasner újabb trófeával búcsúzik a Crystal Palace-től Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

Oliver Glasner búcsúja: szobortalapzat a Selhurst Park előtt

A Konferencia-liga-döntő Oliver Glasner búcsúmeccse is volt a Crystal Palace kispadján. Az osztrák edző 2024 februárjában érkezett a klubhoz, és rövid idő alatt olyan sikereket ért el, amelyek korábban szinte elképzelhetetlennek tűntek a Selhurst Park környékén.