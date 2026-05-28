Rekord és kárörvendés az angol futballban: nyertek a jó fiúk, akiket feljelentettek

A Crystal Palace története első európai kupagyőzelmét aratta, miután a Konferencia-liga lipcsei döntőjében 1-0-ra legyőzte a Rayo Vallecanót. A dél-londoni klub sikere azonban jóval többről szólt egy trófeánál: Steve Parish klubelnök burkoltan odaszúrt a Nottingham Forestnek és az UEFA-nak, Oliver Glasner legendaként búcsúzott, Anglia pedig rekordot állított be azzal, hogy a 2026/27-es idényben kilenc klubcsapatot adhat a nemzetközi kupaporondra.

2026. 05. 28. 6:56
Fennállása első európai trófeáját szerezte a Crystal Palace Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
Innen nézve Parish mondata nem egyszerű ünnepi közhely volt. Amikor arról beszélt, hogy a Palace „az Európa-ligába jutott, ahová megérdemelten tartozik”, akkor lényegében azt mondta ki: szerinte csapata már tavaly is ott lett volna a helyén. Amikor pedig hozzátette, hogy „néha a jó fiúk győznek a végén”, abban benne volt az egész év sérelme és a mostani elégtétel is.

Kárörvendés Nottingham felé

A Palace sikere a Nottingham Forest szempontjából különösen kellemetlen fordulatot vett. A Forest tavaly a Palace helyére került az Európa-ligában, miközben Evangelosz Marinakisz tulajdonosi köre miatt maga is érintett volt többklubos kérdésekben: Marinakisz a Nottingham Forest mellett a görög Olympiakosznál is meghatározó szereplő.

A Palace oldalán úgy érezték, velük szigorúbban bántak, mint másokkal. A klub szerintük tartotta magát az UEFA határidejéhez, miközben úgy vélték, a Forest több időt kapott saját tulajdonosi helyzetének rendezésére. A vita végül nem változtatta meg az UEFA döntését, a Palace pedig kénytelen volt a Konferencia-ligában indulni.

Csakhogy a történet csattanója a pályán érkezett meg. A Nottingham Forest az Európa-ligában az elődöntőig jutott, ott azonban kiesett a későbbi győztes Aston Villa ellen. A Premier League-ben végül csak a 16. helyen zárt, így a következő idényben nem indulhat nemzetközi kupában.

A Crystal Palace viszont megnyerte azt a sorozatot, amelybe „száműzték”, és ezzel kivívta a jogot a következő Európa-liga-szereplésre. Parish odaszúrásának lényege pontosan ez: a Palace-t elütötték az Európa-ligától, a klub mégis trófeával tért vissza oda, míg a Nottingham jövőre otthon marad.

Oliver Glasner újabb trófeával búcsúzik a Crystal Palace-től Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

Oliver Glasner búcsúja: szobortalapzat a Selhurst Park előtt

A Konferencia-liga-döntő Oliver Glasner búcsúmeccse is volt a Crystal Palace kispadján. Az osztrák edző 2024 februárjában érkezett a klubhoz, és rövid idő alatt olyan sikereket ért el, amelyek korábban szinte elképzelhetetlennek tűntek a Selhurst Park környékén.

A Palace az előző idényben az FA-kupa döntőjében legyőzte a Manchester Cityt, ezzel története első igazán jelentős trófeáját nyerte meg. Ezt követte az angol Szuperkupa, amelyben a bajnok Liverpoolt múlták felül, majd most a Konferencia-liga-győzelem.

Glasner tehát három trófeával zárta palotai korszakát: FA-kupával, Community Shielddel és Konferencia-ligával. Ráadásul nem először ért fel Európa csúcsára: a 2021/22-es idényben az Eintracht Frankfurttal az Európa-ligát is megnyerte. A Konferencia-liga-sikerrel már két európai kupatrófeánál jár, amivel az osztrák edzők között Ernst Happel mellé emelkedett: Glasner lett a második osztrák szakember, aki egynél több európai kupát tudott nyerni.

Nem túlzás azt állítani, hogy Glasner a Palace történetének egyik legnagyobb edzőjeként távozik. Nemcsak kupákat nyert, hanem teljesen új önképet adott a klubnak: a Crystal Palace már nem csupán szimpatikus londoni középcsapat, hanem európai kupagyőztes.

Kilenc angol csapat Európában: rekordbeállítás

A Crystal Palace Konferencia-liga-győzelme az angol futball egészének is különleges jelentőségű. A Palace ugyanis a trófea révén kvalifikálta magát a 2026/27-es Európa-ligába, így Anglia összesen kilenc klubcsapatot adhat a következő idény európai kupasorozataiba.

Ez rekordbeállítás: egymást követő második idényben fordul elő, hogy kilenc angol klub szerepelhet a nemzetközi porondon.

A 2026/27-es angol európai indulók:

Bajnokok Ligája

  • Arsenal
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Aston Villa
  • Liverpool

Európa-liga

  • Bournemouth
  • Sunderland
  • Crystal Palace

Konferencia-liga

  • Brighton & Hove Albion

A Palace sikere tehát egyszerre klubtörténeti mérföldkő, személyes diadal Oliver Glasner számára, fricska a Nottingham Forestnek, és az angol futball újabb erődemonstrációja. A dél-londoniak tavaly úgy érezték, elvették tőlük az Európa-ligát. Most úgy jutottak vissza oda, hogy közben megnyerték Európa harmadik számú kupasorozatát.

Steve Parish szavaival: néha tényleg a jó fiúk győznek a végén.

 

