Egy kolumbiai gól, amely Knézy Jenőt is ordításra késztette

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 86. részben az 1990-es labdarúgó-világbajnokságra tekintünk vissza. Arra a tornára, amelyen Kolumbia az NSZK elleni meccsén 88 percen át csalta a futballt, de aztán három perc alatt megmutatta, hogy mégiscsak tudnak valamit erről a sportágról.

Lantos Gábor
2026. 05. 28. 5:08
A kolumbiai csapat gólöröme 1990-ben az NSZK ellen vívott mérkőzésen Fotó: SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON
Máig nem világos, hogy az északír bíró miért hosszabbított majdnem négy percet, de Valderrama és az összes társa imába foglalta Snoddy nevét. A bekapott gól után Kolumbia ötös fokozatra kapcsolt – a nullásból. Azaz elkezdtek játszani. S lőn csoda, a 94. percben Valderrama átadásából Rincón egyenlíteni tudott. 

Az 1-1 nagyszerű eredmény volt, mert Kolumbia – története során első alkalommal – bejutott a vb egyenes kieséses szakaszába, azaz továbbjutott a csoportból.

„Soha nem kételkedtem abban, hogy 1-0 után képesek vagyunk az egyenlítésre” – mondta Francisco Maturana, a kolumbiai válogatott edzője. „Tudtam, hogy a játékosaim a játék utolsó másodpercéig támadni fognak. Meg is tették, és szenzációs eredményt értek el.”

Franz Beckenbauer, a nyugatnémet válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy játékosai nem voltak mentálisan élesek. „Mivel a meccs előtt már bent voltunk a legjobb tizenhat között, a csapatom koncentrációja csökkent” – mondta. „Kolumbia nagyon jól játszott az első félidőben, és talán még a győzelmet is megérdemelte volna” – mondta a német szakvezető. Ő persze könnyen beszélt annak tudatában, hogy csapata biztos elsőként végzett a D csoportban.

A gól, amely az egész országot az utcára vitte

A kolumbiai sajtóban ez a mérkőzés máig nem egyszerű döntetlenként jelent meg, hanem a kolumbiai futball születési pillanataként. A leggyakrabban használt kifejezések: „el gol eterno” (az örök gól), „el gol de todo un país” (egy egész ország gólja) és „el día que nos graduamos” (a nap, amikor levizsgáztunk a világ előtt). Ebben persze akadt némi költői (amolyan dél-amerikai) túlzás, de aki nem élt abban az országban, nem tudhatta, mit jelentett számukra Rincón egyenlítő találata.

German striker Juergen Klinsmann and Colombian goalkeeper Rene Higuita, who holds on to the ball provocatively long. The match ends with a 1:1 tie in Milan's Giuseppe-Meazza stadium and group winner Germany enters the next round of the 1990 FIFA World Cup in Italy. (Photo by FRANK LEONHARDT / dpa Picture-Alliance via AFP)
A kolumbiai kapus, René Higuita és Jürgen Klinsmann Fotó: FRANK LEONHARDT / DPA

A játékvezető három perc hosszabbítást jelzett, két perc már lepergett, amikor Littbarski a kolumbiai térfél szélén cipelte a labdát, amikor elvesztette azt. „Frusztráltan, szinte dühösen odamentem, hogy elvegyem tőle a labdát” – emlékezett vissza évekkel később Gabriel Gomez, aki a labdát Fajardónak passzolta. Fajardo megtett néhány métert, majd Valderramának passzolt, aki megfordult, és átadta a labdát Rincónnak. Ő a jobb szélen rohanni kezdett. Majd tőle a labda újra Fajardo lábára került, onnan Valderrama kapta meg, aki egy biliárdjátékos finomságával pöckölte meg a játékszert, s így adta be azt Rincónnak. 

Rincón betört a tizenhatoson belülre, ott állt a német kapu előtt, majd a többi már történelem.

Az uruguayi (!) újságíró, Eduardo Galeano a „Futball napsütésben és árnyékban” című művében egy teljes oldalt szentelt Freddy Rincón legendás góljának. A leírás szerint a gól után egész Kolumbia utcára vonult: dudaszó, zene, tánc és spontán ünneplés tört ki. A könyv ezt feltámadásként írta le, hangsúlyozva, hogy a csapat már a későbbi világbajnok ellen bizonyította, hogy a világ elitjéhez tartozhat. Ahhoz, hogy ezt a felfokozott állapotot megértsük, tudni kell, hogy Kolumbia 28 éven át egyszer sem jutott ki a világbajnokságra. 

Az egyenes kieséses szakaszban már nem sok babér termett a kolumbiai csapatnak, mert a nyolcaddöntőben 2-1-re kikapot Kameruntól. Az NSZK viszont egészen a döntőig menetelt, s azt 1-0-ra megnyerte Argentína ellen. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

