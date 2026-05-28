Egy kolumbiai gól, amely Knézy Jenőt is ordításra késztette

Máig nem világos, hogy az északír bíró miért hosszabbított majdnem négy percet, de Valderrama és az összes társa imába foglalta Snoddy nevét. A bekapott gól után Kolumbia ötös fokozatra kapcsolt – a nullásból. Azaz elkezdtek játszani. S lőn csoda, a 94. percben Valderrama átadásából Rincón egyenlíteni tudott.

Az 1-1 nagyszerű eredmény volt, mert Kolumbia – története során első alkalommal – bejutott a vb egyenes kieséses szakaszába, azaz továbbjutott a csoportból.

„Soha nem kételkedtem abban, hogy 1-0 után képesek vagyunk az egyenlítésre” – mondta Francisco Maturana, a kolumbiai válogatott edzője. „Tudtam, hogy a játékosaim a játék utolsó másodpercéig támadni fognak. Meg is tették, és szenzációs eredményt értek el.”

Franz Beckenbauer, a nyugatnémet válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy játékosai nem voltak mentálisan élesek. „Mivel a meccs előtt már bent voltunk a legjobb tizenhat között, a csapatom koncentrációja csökkent” – mondta. „Kolumbia nagyon jól játszott az első félidőben, és talán még a győzelmet is megérdemelte volna” – mondta a német szakvezető. Ő persze könnyen beszélt annak tudatában, hogy csapata biztos elsőként végzett a D csoportban.

A gól, amely az egész országot az utcára vitte

A kolumbiai sajtóban ez a mérkőzés máig nem egyszerű döntetlenként jelent meg, hanem a kolumbiai futball születési pillanataként. A leggyakrabban használt kifejezések: „el gol eterno” (az örök gól), „el gol de todo un país” (egy egész ország gólja) és „el día que nos graduamos” (a nap, amikor levizsgáztunk a világ előtt). Ebben persze akadt némi költői (amolyan dél-amerikai) túlzás, de aki nem élt abban az országban, nem tudhatta, mit jelentett számukra Rincón egyenlítő találata.