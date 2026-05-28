Népszerűtlen húzásokkal érhet a csúcsra Arteta és az Arsenal, Budapest már most különleges

– Tíz éve támadt a vízióm, hogy ezt a területet tökéletesíteni kell. Akkoriban a Manchester Citynél a világ legjobb edzőjének (Pep Guardiolának) a keze alatt dolgoztam, és a pontrúgásokkal kezdtem foglalkozni, mert láttam, hogy ott lehet előrelépést elérni – idézte fel még az idény őszi felében Arteta, aki hozzátette, hogy nem ő a legmegfelelőbb ember a pontrúgások megtervezésére, nem véletlenül hívott erre a feladatra évekkel ezelőtt külön edzőt a stábjába.

A munka gyümölcse beérett: az Ágyúsok rögzített helyzetei halálosak. A büntetőket nem számítva 25 Premier League-gólt szerzett pontrúgás – ebből 19-et szöglet – után a csapat de ez nem jelenti azt, hogy Arteta hátradőlne.

– Csalódott vagyok, hogy nem szerzünk több gólt pontrúgásból, és amiatt is, ha gólt kapunk rögzített helyzet után. Minden aspektust tekintve a világ legdominánsabb csapata akarunk lenni – a márciusi nyilatkozat jól jellemzi a spanyol edző maximalizmusát.

Üzent az Arsenal korábbi kapusa: csak piros lapot ne!

Arteta fontos kezdeti lépései közé tartozott a fegyelem megteremtése az Arsenalnál: aki ennek a gátja volt, azt képességeit figyelmen kívül hagyva kitette az öltözőből. Az Arsenal első BL-döntőjére éppen egy korai piros lap nyomta rá a bélyegét: Jens Lehmann volt az első játékos, akit Bajnokok Ligája-fináléban kiállítottak, s a német kapus most utódja, David Raya lelkére kötötte, hogy ezt idén mindenképp kerülje el.

Túlságosan nem kellett ezt hangsúlyoznia: az Arsenal fegyelmezettségét jellemzi, hogy a Premier League-ben sem piros lap, sem ellenük megítélt büntető nem sújtotta őket, s előbbi a Bajnokok Ligájára is igaz.