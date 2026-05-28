A kontraszt viszont sokkal kevésbé volt éles: a döntőben Arsene Wenger Arsenalja ellen végül emberelőnyben fordító Barcelona is csak hat gólt szerzett a BL-finálé előtti három párharcában.
Népszerűtlen húzásokkal érhet a csúcsra Arteta és az Arsenal, Budapest már most különleges
Az Arsenal történetében kiemelt helyet kaphat Budapest, ugyanis a londoni futballklub a magyar fővárosban szerezheti meg története első BL-trófeáját. Mikel Arteta rendkívül fegyelmezett csapata a korábbi évekhez képest kevésbé látványos, de eredményesebb játékra váltott, s ha a Puskás Arénában az Arsenal majd pontrúgáshoz készül a PSG ellen, azt már közvetlen gólveszélynek kell tekinteni.
Minden pontrúgás aranyat ér
Európa öt legnagyobb bajnokságának csapatai közül az Arsenal zárta a legkevesebb kapott góllal (27) a saját ligáját, a szilárd védelem mellett az Arsenal sikeres idényének másik kulcsát a pontrúgások után elért gólok jelentik, s bár ez sem nyűgöz le feltétlenül minden futballrajongót, Arteta kifejezetten büszke rá.
– Tíz éve támadt a vízióm, hogy ezt a területet tökéletesíteni kell. Akkoriban a Manchester Citynél a világ legjobb edzőjének (Pep Guardiolának) a keze alatt dolgoztam, és a pontrúgásokkal kezdtem foglalkozni, mert láttam, hogy ott lehet előrelépést elérni – idézte fel még az idény őszi felében Arteta, aki hozzátette, hogy nem ő a legmegfelelőbb ember a pontrúgások megtervezésére, nem véletlenül hívott erre a feladatra évekkel ezelőtt külön edzőt a stábjába.
A munka gyümölcse beérett: az Ágyúsok rögzített helyzetei halálosak. A büntetőket nem számítva 25 Premier League-gólt szerzett pontrúgás – ebből 19-et szöglet – után a csapat de ez nem jelenti azt, hogy Arteta hátradőlne.
– Csalódott vagyok, hogy nem szerzünk több gólt pontrúgásból, és amiatt is, ha gólt kapunk rögzített helyzet után. Minden aspektust tekintve a világ legdominánsabb csapata akarunk lenni – a márciusi nyilatkozat jól jellemzi a spanyol edző maximalizmusát.
Üzent az Arsenal korábbi kapusa: csak piros lapot ne!
Arteta fontos kezdeti lépései közé tartozott a fegyelem megteremtése az Arsenalnál: aki ennek a gátja volt, azt képességeit figyelmen kívül hagyva kitette az öltözőből. Az Arsenal első BL-döntőjére éppen egy korai piros lap nyomta rá a bélyegét: Jens Lehmann volt az első játékos, akit Bajnokok Ligája-fináléban kiállítottak, s a német kapus most utódja, David Raya lelkére kötötte, hogy ezt idén mindenképp kerülje el.
Túlságosan nem kellett ezt hangsúlyoznia: az Arsenal fegyelmezettségét jellemzi, hogy a Premier League-ben sem piros lap, sem ellenük megítélt büntető nem sújtotta őket, s előbbi a Bajnokok Ligájára is igaz.
Gyökeres Viktor Magyarországon lehet BL-győztes
Az Arsenal keretének sok kulcsjátékosa között a budapesti helyszín miatt mindenképpen Gyökeres Viktor az egyik legérdekesebb. Bár a Sportingtól tavaly nyáron igazolt, a svéd válogatottal a világbajnokságra is készülő támadó hullámzó idény végéhez közeledik, a magyar származását a döntőbe jutás után személyesen is kiemelte, azaz számára még egy ok miatt különleges lesz a budapesti Bajnokok Ligája-döntő.
