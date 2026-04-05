Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

futball-vb-sztorikRoger MillaKamerun

Levezetni ment 38 évesen Olaszországba a világbajnokság nagy felfedezettje

Június 11-én a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 33. részben 1990-be repülünk vissza, és rácsodálkozunk egy kameruni futballistára: Roger Milla a labdarúgó-vb legnagyobb felfedezettje lett – 38 évesen. A cikk az Arcanum adatbázisának segítségével készült.

Pajor-Gyulai László
2026. 04. 05. 6:19
Roger Milla gólöröme – ő az a futballista, akinél idősebben még senki sem szerzett gólt világbajnokságon. Fotó: AFP/Antonio Scorza
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Szelidíthetetlen Oroszlánok becenéven mindenki jóízűen mosolygott. Persze, Kamerun válogatottjában akadt egy-két már Európában is valamennyire ismert futballista, de a várakozások a csapatot 1990-ben, a labdarúgó-vb kezdete előtt a futottak még kategóriájába sorolták, és nem is oktalanul. Fontos szó, hogy a kezdet előtt, ugyanis a nyitómeccset éppen Kamerun játszotta a világbajnoki címvédő Argentínával, esélytelenségét az ellenfélnél szereplő sztárok névsora támasztotta alá: Maradona, Ruggeri, Sensini, Balbo, Burruchaga, Pumpido, Caniggia – ám nem közülük került ki ennek az Olaszországban megrendezett világbajnokságnak a legnagyobb csillaga. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.) 

1990-ben egy 38 éves játékos volt a labdarúgó-vb legnagyobb csillaga
Roger Miller volt az 1990-es labdarúgó-vb legnagyobb sztárja (Forrás: imago sportfotodienst/X07245)

Roger Milla csak hét perccel a lefújás előtt kocogott be a pályára. Akkor Kamerun már 1-0-ra vezetett, az argentinokon eluralkodott a kétségbeesés, szemlátomást nem tudnak kiegyenlíteni. Milla számára ez ajándék: már elmúlt 38 éves, ott volt nyolc éve a spanyolországi vb-n is, már csak levezet, lényegében eddigi érdemei elismeréseként került be a keretbe azzal a szándékkal, hogy csereként majd be-beáll, és az unokáinak majd eldicsekedhet ezekkel a percekkel. Senki nem sejtette, hogy ez a futballtörténelem egyik legnagyobb tévedése volt!

A labdarúgó-vb nagy meglepetése egy veterán volt 1990-ben

A nyitómeccsen ez egyébként így is történt, Milla nem tett hozzá semmi érdemlegeset a meccshez, Kamerun ázsiója pedig a címvédő legyőzésével ugrásszerűen megnőtt. Ennek ellenére a következő fordulóban még mindig inkább fogadtak a románok sikerére, mint az afrikai csapatéra. Jó ideig unalmasan peregtek a percek, nagyon úgy nézett ki, mindkét csapatnak jó a döntetlen, aztán az 58. percben beállt Roger Milla. 

Nem telt el húsz perc, és az öreg kiharcolt egy labdát a tizenhatosnál, majd bevágta, újabb tíz perc elteltével pedig a bal felső sarokba bombázott – Kamerun újra nyert, a világ pedig Roger Milla lábai előtt hevert.

E sorok írója ott volt a világbajnokságon a Nemzeti Sport tudósítójaként, és szemtanúként állíthatja, hogy ez a két gól ment egy álló napig az olasz televíziós csatornákon. Minden a 38 esztendős csodacsatárról szólt, magazinműsorokban tárták fel élete fordulópontjait, egész egyszerűen imádták, de nemcsak a góljai, hanem a különös gólöröme, a szögletzászlónál lejtett különös tánc miatt is. Erről később ezt mondta, nem tervezte el, az első gólnál spontán jött, aztán megtartotta.

Az Albert Roger Mooh Miller néven anyakönyvezett, 1952. május 20-án a kameruni Yaoundéban született futballista középosztálybeli család sarja. A szülei a nagybátyja után Milla családnevet szánták neki, de az egyház rosszul rögzítette, és ez a magyarázata annak, hogy ő Millaként mutatkozik be a mai napig, ám a gólszerzők között a FIFA Millerként tüntette fel, ami érthető, hiszen ez a név szerepelt az útlevelében. A családi háttérrel nyitva állt előtte az út komoly tanulmányok felé, őt azonban csak a foci érdekelte, 15 évesen mutatkozott be hazája élvonalában – és ebbe ha nem is könnyen, de a szülei is beletörődtek.

Magyar társai is volt Roger Millának

Kicsit későn, 25 esztendősen kezdte meg igazi profi pályafutását Franciaországban, és 1977-től a 90-es világbajnokságig hat klubban szerepelt több-kevesebb sikerrel. A sikerek közé tartozott két Francia Kupa-győzelem, és a nyolcvanas években kétszer is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját Kamerunnal, de 1976-ban megválasztották a legjobb afrikai futballistának is – tehát nem a semmiből bukkant fel Olaszországban.

A karrierjében van magyar szál is: a Montpellier-ben együtt játszott Kiss Lászlóval, a 33-szoros magyar válogatott csatárral. Ő ma így emlékszik vissza Roger Millára:

– Ketten alkottuk a csatárpárost, és az első pillanattól kezdve tudatosította bennem, hogy ő a főnök, nekem kell alkalmazkodnom hozzá. Nekem ez ellen nem volt kifogásom, mert tényleg kiváló futballista volt. Havonta egyszer lábteniszbajnokságot rendeztünk, és ő nem kérte, hogy legyek a párja, hanem kijelentette, hogy ketten alkotunk egy csapatot, és én leszek hátul. 

Megszabta, milyen magasan adjam fel a labdát, és ha nem úgy történt, akkor a tekintetével jelezte a nemtetszését, de mindig mi nyertünk.

 Minden edzés után magához rendelt egy edzőt, akinek dobnia kellett neki a labdát, ő pedig felüléssel fejelte azt vissza kereken százötvenszer. Soha nem dohányzott, nem ivott egy korty alkoholt sem, roppant erős volt, de tett is érte. A fiatal Laurent Blanc-nal hárman voltunk a csapat legjobbjai, és szerettem velük játszani, kedveltük és tiszteltük egymást.

A meccs:
XIV. labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Kamerun–Kolumbia 2-1 (0-0, 0-0, 0-0)
Nápoly, Sao Paolo Stadion, 80 ezer néző. Vezette: Tullio Lanese (olasz).

Kamerun: Nkono – Ndip – Onana, Ebwetle – Tataw, Kana Biyik, Mbouh, Mfede (Milla, 54. p.), Maboam – Omam Biyik, Makanaky (Djonkep, 70. p.).
Kolumbia: Higuita – Herrera, Perea, Escobar, Gi. Gomez – Alvarez, Valderrama, Ga. Gomez (Redin 80. p.), Fajardo (Iguaran, 63. p.) – Estrada, Rincon.

Gól: Milla (106., 109.), illetve Redin (115.).

Visszatérve Olaszországba és a világbajnokságra, az első két győzelem után belefért egy kiadós, 4-0-s zakó a szovjetektől, hiszen Kamerun így is csoportelsőként lépett tovább, amire senki sem számított. Következett június 23-án a nyolcaddöntő a roppant erős Kolumbia ellen: Higuita, a tragikus sorsú Andres Escobar, Valderrama, Estrada és Rincon állt szemben az afrikaiakkal.  Maga a mérkőzés amúgy egyetlen árva szót sem érdemelne, ám a vége miatt mégis emlékezetessé vált. Teljesen igaza volt a Népszabadságnak, amely így összegezte a találkozót: 

...nem állítható, hogy a sportág szerelmeseit felvillanyozta volna a hosszabbítással is megtűzdelt találkozó. A nézők valószínűleg akkor jártak volna a legjobban, ha csak az utolsó 15 percre látogatnak ki a stadionba, illetve ülnek le a képernyők elé. Ekkor ugyanis felgyorsultak az események, a veterán Milla négy perc alatt kétszer is bevette a trükkös megoldásairól ismert Higuita hálóját, s erre a rivális gárda Redin révén csak egy találattal tudott válaszolni.

Roger Milla természetesen csereként állt be, ezúttal korábban a megszokottnál, már az 54. percben. Sokáig ő sem csinált semmit sem, aztán egyszer csak megvillant, szép egyéni alakítás végén szerzett vezetést, majd a kolumbiai térfél közepén elvette a labdát a felesleges cselekbe bonyolódott Higuitától, és az üres kapuba lőtt. A 38 éves csatár ismét a mennybe ment, már tényleg szinte csak róla szólt ez a labdarúgó-vb.

Forward Roger Milla from Cameroon runs past Colombian goalkeeper Jose Higuita (R) after stealing the ball from him on his way to score a goal 23 June 1990 in Naples during the World Cup second round soccer match between Cameroon and Colombia. Milla scored two goals in extra time to help Cameroon defeat Colombia 2-1 (0-0 at the end of regulation time) (Photo by AFP)
Fotó: STAFF / AFP

A folytatáshoz idézzük a Képes Sportot: „Nem sok hiányzik a következő lépcsőfokhoz sem. Negyeddöntő, Anglia–Kamerun 3-2. Hosszabbításban. Úgy, hogy az afrikaiak vezetnek és nyolc perccel a vége előtt büntetőből egyenlít Lineker. És tizenegyesből esik a győztes találat. A szerencsés győzelem tizenegyese.” Milla a szünetben állt be, volt egy-két látványos passza, a vezető gól előtt ő indította a csapattársát. 

A Képes Sport még hozzáteszi: „Még egy világbajnokság Millával? Ebben már aligha lesz részünk.”

Ismét óriási tévedés. Kamerun kijutott az 1994-es világbajnokságra is, és a keretében szerepelt Roger Milla neve is. Sőt, játszott is, ezzel ő lett a maga 42 évével minden idők legidősebb játékosa, aki világbajnokságon pályára lépett. Ezt a csúcsot 2014-ig tartotta, amikor a kolumbiai Faryd Mondragón 43 éves és 3 napos korában csoportmérkőzésen játszott Japán ellen, de ő csak négy évig lehetett rekorder, mert 2018-ban az egyiptomi kapus, Essam El Hadary a Szaúd-Arábia elleni csoportmeccsen 45 évesen és 162 naposan védett. Ám Roger Milla sem maradt csúcs nélkül: 1994. június 28-án ő szépített az oroszok ellen 6-1-re elvesztett csoportmérkőzésen, és ezzel azóta is ő a legidősebb futballista, aki világbajnokságon gólt szerzett.  

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.