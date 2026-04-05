Levezetni ment 38 évesen Olaszországba a világbajnokság nagy felfedezettje

A Szelidíthetetlen Oroszlánok becenéven mindenki jóízűen mosolygott. Persze, Kamerun válogatottjában akadt egy-két már Európában is valamennyire ismert futballista, de a várakozások a csapatot 1990-ben, a labdarúgó-vb kezdete előtt a futottak még kategóriájába sorolták, és nem is oktalanul. Fontos szó, hogy a kezdet előtt, ugyanis a nyitómeccset éppen Kamerun játszotta a világbajnoki címvédő Argentínával, esélytelenségét az ellenfélnél szereplő sztárok névsora támasztotta alá: Maradona, Ruggeri, Sensini, Balbo, Burruchaga, Pumpido, Caniggia – ám nem közülük került ki ennek az Olaszországban megrendezett világbajnokságnak a legnagyobb csillaga. (A korabeli lapok az Arcanum adatbázisában érhetők el.)

Roger Miller volt az 1990-es labdarúgó-vb legnagyobb sztárja (Forrás: imago sportfotodienst/X07245)

Roger Milla csak hét perccel a lefújás előtt kocogott be a pályára. Akkor Kamerun már 1-0-ra vezetett, az argentinokon eluralkodott a kétségbeesés, szemlátomást nem tudnak kiegyenlíteni. Milla számára ez ajándék: már elmúlt 38 éves, ott volt nyolc éve a spanyolországi vb-n is, már csak levezet, lényegében eddigi érdemei elismeréseként került be a keretbe azzal a szándékkal, hogy csereként majd be-beáll, és az unokáinak majd eldicsekedhet ezekkel a percekkel. Senki nem sejtette, hogy ez a futballtörténelem egyik legnagyobb tévedése volt!

A labdarúgó-vb nagy meglepetése egy veterán volt 1990-ben

A nyitómeccsen ez egyébként így is történt, Milla nem tett hozzá semmi érdemlegeset a meccshez, Kamerun ázsiója pedig a címvédő legyőzésével ugrásszerűen megnőtt. Ennek ellenére a következő fordulóban még mindig inkább fogadtak a románok sikerére, mint az afrikai csapatéra. Jó ideig unalmasan peregtek a percek, nagyon úgy nézett ki, mindkét csapatnak jó a döntetlen, aztán az 58. percben beállt Roger Milla.

Nem telt el húsz perc, és az öreg kiharcolt egy labdát a tizenhatosnál, majd bevágta, újabb tíz perc elteltével pedig a bal felső sarokba bombázott – Kamerun újra nyert, a világ pedig Roger Milla lábai előtt hevert.

E sorok írója ott volt a világbajnokságon a Nemzeti Sport tudósítójaként, és szemtanúként állíthatja, hogy ez a két gól ment egy álló napig az olasz televíziós csatornákon. Minden a 38 esztendős csodacsatárról szólt, magazinműsorokban tárták fel élete fordulópontjait, egész egyszerűen imádták, de nemcsak a góljai, hanem a különös gólöröme, a szögletzászlónál lejtett különös tánc miatt is. Erről később ezt mondta, nem tervezte el, az első gólnál spontán jött, aztán megtartotta.