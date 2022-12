A táncos lábú Roger Milla a világbajnokságok történetének legidősebb gólszerzője + videó

Roger Milla, teljes nevén Albert Roger Mooh Miller kameruni legenda idén töltötte be a hetvenedik életévét. Profi karrierjét Franciaországban töltötte, játszott a Valenciennes FC, az AS Monaco, az SC Bastia, az AS Saint-Étienne és a Montpellier HSC csapatában is. Az afrikai labdarúgó már az 1982-es világbajnokságon is szerepelt 30 éves korában, de a spanyolországi tornán még nem szerzett gólt. Azonban az 1990-es olaszországi vb-n már igazi sztár lett. 38 évesen 4 gólt lőtt és bejuttatta Kamerun nemzeti válogatottját a negyeddöntőbe. A románoknak két gólt hintett a csoportkörben, illetve a Carlos Valderramával felálló, jó erőben lévő kolumbiai válogatottat a hosszabbításban mattolta, szintén két szenzációs góllal.

Ez utóbbi mérkőzését és találatait örömmel idézik vissza a focirajongók mind a mai napig, mert az „öreg” olyan elképesztő gólörömöt mutatott be, hogy ma egyik FIFA-játékban sem tudnának ilyet, de még ehhez hasonlót sem lekottázni a sokat próbált, vérprofi programozók.

Ez a frenetikus tánc Milla igazi védjegyévé vált. A játékos később elmondta, nem tervezte meg előre a gólörömét, a pillanat hevében jutott csak eszébe.

Milla még ezek után is rá tudott tenni egy lapáttal: profizmusának és szorgalmának köszönhetően a csatár még a következő, 1994-es világbajnokságon is szerepelt, ahol 41 évesen ő lett a világbajnokságok történetének legidősebb gólszerzője.

Már azzal, hogy negyeddöntőbe vezette Kamerunt, világhírű lett volna, de a szenzációs csatárteljesítménye mellett a felejthetetlen gólörömével is végérvényesen bevonult a világbajnokságok csodálatos történelmébe.

Borítókép: Roger Milla szenzációs táncával is elbűvölte a focirajongókat (Fotó: Getty Images)