Stabil örökség: a kedvező GDP-adatok után újabb jó hír érkezett a magyar gazdaságról

Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle – magyarázta.

Ajándék a leköszönő kormánytól

Az Eurostat április végén kiváló hazai GDP-adatok mellé tette az Európai Unió adatait, így még kiáltóbb a kontraszt: Orbán Viktor távozó kormányának búcsúajándékaként a magyar gazdaság erőteljesen lekörözte az Európai Uniót, és az euróövezetet is, amelyhez utódja csatlakozni kíván. Az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurózóna sötét felhőt vont a magyar gazdaság fölé is. A felálló új hazai kormányzatra is rá fog nehezedni ez a súly, a magyarok pedig duplán érzik meg, ha a 16 évnyi kormányzat jóléti intézkedései áldozatául esnek az eurócsatlakozási tervnek – írta a múlt héten a Világgazdaság.

A lap összevetette az európai és a magyar helyzetet:

a hazai gazdaságban óriási meglepetésre az év első negyedében a GDP éves alapon 1,7 százalékkal nőtt, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal.

Eközben az EU átlagban 1, illetve 0,1 százalékos növekedést produkált az Eurostat friss jelentése szerint.

A számunkra gazdasági értelemben kiemelten fontos euróövezetnek még gyengébb, 0,8 százalékos éves növekedésre futotta.

A 2025 utolsó negyedéhez mért magyar növekedési ütemet csak Finnország tudta hozni. Éves visszatekintésben a magyar növekedési tempót – így az EU-átlagot is – néhány tagállam meg tudta haladni, élen az ibér országokkal – írja a Világgazdaság.