Magyarország ismét az EU élmezőnyében - miközben Európa lassít, itthon erős a gazdasági növekedés

Az elmúlt egy év adatai alapján az európai gazdaságok többsége növekedni tudott, visszaesést egyedül Írország mutatott. A leggyengébb teljesítményt Németország és Ausztria produkálta.
Az éves rangsort jelenleg
- Spanyolország vezeti,
- amelyet Portugália,
- Litvánia
- és Csehország követ,
míg Magyarország 1,7 százalékos növekedéssel az ötödik helyen áll.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezek az adatok még csak a közel-keleti konfliktus első hatásait tükrözik, így a teljes kép egyelőre nem látható. Az energiaárak emelkedésének és a geopolitikai feszültségeknek a gazdaságra gyakorolt mélyebb hatásai várhatóan csak a következő negyedévekben jelennek meg.
A magas energiárak Európa-szerte tovább növelhetik az inflációt, nem túl jók a kilátások a jövőre nézve sem
Az ING elemzése szerint az eurózónában áprilisban ismét erősödött az inflációs nyomás, elsősorban az energiaárak jelentős emelkedése miatt, miközben a gazdasági növekedés lendülete megtorpant. A kilátásokat tovább rontják a tartósan magas energiaköltségek, az élelmiszerárak várható emelkedése és a gyengülő gazdasági hangulat, ami a következő hónapokban is kihívások elé állíthatja a térséget.
Az eurózóna inflációja 3 százalékra gyorsult áprilisban a márciusi 2,6 százalékról. A drágulás fő mozgatórugója az energia volt: éves alapon 10,9 százalékos növekedést mértek, ami jelentős ugrás a korábbi 5,1 százalékhoz képest. Emellett a termékárak csökkenése is kifulladóban van, már enyhe, 0,8 százalékos emelkedést mutatnak. A szolgáltatások ára ugyan lassabban nőtt (3 százalékkal), de ebben szerepet játszhatott a húsvéti időszak időzítése is. Az úgynevezett maginfláció enyhén mérséklődött, 2,2 százalékra.
A következő hónapokban az infláció további emelkedése sem zárható ki. Az energiaárak várhatóan tartósan magasak maradnak, miközben a műtrágyahiány miatt az élelmiszerárak is felfelé mozdulhatnak. Ráadásul egyre több ágazatban nőnek az áremelési várakozások, ami másodkörös inflációs hatásokat indíthat el, így az infláció akár a 4 százalékos szintet is megközelítheti.
