magyar gazdaságGDPpályabizalom

Erősödhet a befektetői bizalom, kérdés, meddig tart ki

A befektetői bizalom erősödése nyomán stabilizálódhat a magyar gazdaság pénzpiaci környezete, miközben a növekedési kilátások továbbra is visszafogottak, az infláció pedig középtávon ismét emelkedő pályára állhat. A forint árfolyama stabil sávban mozoghat, a hozamok csökkenése pedig a gazdaságpolitikai kilátásokba vetett bizalom erősödését tükrözi - összegzi a pénzintézet várakozásait a K&H friss makrogazdasági kitekintése.

Munkatársunktól
2026. 05. 04. 8:53
Erősődik a magyar gazdaság iránti befektetői bizalom, kérdés, ebből mennyit lehet majd növekedésre váltani (illusztráció) Forrás: Pexels
A távolabbi jövőről a szakértő elmondta, hogy az uniós források az idén visszafogott szerepet játszhatnak a GDP-növekedésben, de jövőre már nagyobb súlyt kaphatnak. „A nemzetközi tanulmányok alapján a magyar gazdaság potenciális növekedése 1,9 és 3 százalék között lehet valahol, én 2,5 százalék környékére teszem. Jelenleg jó esély mutatkozik rá, hogy ezt a szintet 2027-ben elérjük” – fogalmazott az elemző.

Az utóbbi várakozás kapcsán érdemes felidézni, hogy a napokban megjelent friss GDP-adatok az elemzői várakozásoknál lényegesen jobbnak bizonyultak. a magyar GDP éves összevetésben 1,7 százalékkal bővült, ami az elmúlt évek legerősebb gazdasági növekedési ütemét jelenti. Az elemzők jóval kisebb növekedésre számítottak, a legköszönő kormány ezzel viszonylag stabil gazdasági dinamikát adhat át a Tisza Pártnak. Cikkünket minderről ide kattintva nyithatja meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

