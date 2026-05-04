Erősödhet a befektetői bizalom, kérdés, meddig tart ki

A távolabbi jövőről a szakértő elmondta, hogy az uniós források az idén visszafogott szerepet játszhatnak a GDP-növekedésben, de jövőre már nagyobb súlyt kaphatnak. „A nemzetközi tanulmányok alapján a magyar gazdaság potenciális növekedése 1,9 és 3 százalék között lehet valahol, én 2,5 százalék környékére teszem. Jelenleg jó esély mutatkozik rá, hogy ezt a szintet 2027-ben elérjük” – fogalmazott az elemző.

Az utóbbi várakozás kapcsán érdemes felidézni, hogy a napokban megjelent friss GDP-adatok az elemzői várakozásoknál lényegesen jobbnak bizonyultak. a magyar GDP éves összevetésben 1,7 százalékkal bővült, ami az elmúlt évek legerősebb gazdasági növekedési ütemét jelenti. Az elemzők jóval kisebb növekedésre számítottak, a legköszönő kormány ezzel viszonylag stabil gazdasági dinamikát adhat át a Tisza Pártnak.