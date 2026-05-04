London is beszállna Ukrajna finanszírozásába

A londoni miniszterelnöki hivatal szerint a hadszíntéren elszenvedett orosz emberveszteség most már meghaladja Oroszország mozgósítási képességeit.

Ugyanezt állapította meg a minap az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Joby Rimmer ezredes a szervezet múlt heti ülésén elmondta: a brit kormány adatai szerint tavaly az orosz fegyveres erők 420 ezer tagja esett el vagy sebesült meg Ukrajnában; az orosz katonahalottak száma elérhette a 200 ezret. Rimmer szerint Oroszország mindeközben Ukrajna területének alig 0,8 százalékát tudta újonnan elfoglalni. A brit EBESZ-szaktanácsadó szerint az orosz veszteségek az idén is kivételesen magasak: 2026 elején a meghalt vagy megsebesült orosz katonák száma havi átlagban meghaladta a 30 ezret. Hozzátette: az ukrajnai háború kezdete óta brit becslések szerint 1,3 millió orosz katona esett el vagy sebesült meg a hadszíntéren.

British Prime Minister Keir Starmer met Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Yerevan, Armenia, ahead of a European Political Community summit, reaffirming support and agreeing to step up defense-industrial collaboration pic.twitter.com/m98vfDCXD4 — Reuters (@Reuters) May 3, 2026

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Keir Starmer (Fotó: AFP)