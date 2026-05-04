britukráneu

London is beszállna Ukrajna finanszírozásába

Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval (EU) arról a szándékáról, hogy csatlakozna az Ukrajna számára összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz. A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség (EPC) hétfőn kezdődő jereváni csúcsértekezletén terjeszti elő.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 7:35
Volodimir Zelenszkij és Keir Starmer Fotó: STEFAN ROUSSEAU Forrás: POOL
A londoni miniszterelnöki hivatal szerint a hadszíntéren elszenvedett orosz emberveszteség most már meghaladja Oroszország mozgósítási képességeit.

Ugyanezt állapította meg a minap az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Joby Rimmer ezredes a szervezet múlt heti ülésén elmondta: a brit kormány adatai szerint tavaly az orosz fegyveres erők 420 ezer tagja esett el vagy sebesült meg Ukrajnában; az orosz katonahalottak száma elérhette a 200 ezret. Rimmer szerint Oroszország mindeközben Ukrajna területének alig 0,8 százalékát tudta újonnan elfoglalni. A brit EBESZ-szaktanácsadó szerint az orosz veszteségek az idén is kivételesen magasak: 2026 elején a meghalt vagy megsebesült orosz katonák száma havi átlagban meghaladta a 30 ezret. Hozzátette: az ukrajnai háború kezdete óta brit becslések szerint 1,3 millió orosz katona esett el vagy sebesült meg a hadszíntéren.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Keir Starmer (Fotó: AFP)

 

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
